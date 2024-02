Startseite Online-Gesprächsgruppe "Frauenpower über 50" bietet Raum für Austausch, Wachstum und Unterstützung Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-02-16 08:40. Neustadt i.H. / Bad Oeynhausen, 13. Februar 2024 - In einer neuen Online-Gesprächsgruppe finden Frauen über 50 einen geschützten Raum, um sich mit anderen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen mache Gemeinsam die Vielfalt entdecken und die Einheit finden

Die Gruppe "Frauenpower über 50" startet Anfang März 2024 und steht unter der Leitung von Gudrun Anders, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Autorin sowie Chrisdiana Westphal, spirituelle Lebensberaterin, zusammen "Gudiana". Sie steht allen Frauen offen, die sich mit anderen vernetzen und ihre Potenziale entfalten möchten. In wöchentlichen Online-Meetings von ca. zwei Stunden werden Themen wie Lebensfreude, Liebe, Familie und Arbeit u.v.a.m. besprochen. In den wöchentlichen Online-Meetings geht es um: • In der Vielfalt die Einheit zu finden: Die Teilnehmerinnen sind alle unterschiedlich, aber sie haben auch viel gemeinsam. Sie alle sind Frauen, sie alle sind über 50 und sie alle haben das Bedürfnis, sich mit anderen Frauen auszutauschen.

• Das Brett vor dem Kopf zu entfernen: Die Gruppe möchte sich nicht mehr von Ängsten und Zweifeln beherrschen lassen. Die Teilnehmerinnen wollen das Leben in vollen Zügen genießen.

• Lösungen zu finden: Die Gruppe bietet gegenseitige Unterstützung und Hilfe bei der Bewältigung von Herausforderungen an.

• Bei sich selbst ankommen: Die Teilnehmerinnen lernen sich selbst besser kennen und entdecken ihre eigenen Stärken und Ressourcen.

• In die eigene Tiefe gehen: Die Gruppe bewegt sich nicht nur an der Oberfläche des Lebens, sondern wagt sich auch in die Tiefe. Die Teilnehmerinnen setzen sich mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens auseinander. Impulse für persönliches Wachstum mit Impulscoaching und Begleitung Die Online-Meetings bieten eine Mischung aus Gespräch, Meditation, Impulscoaching und Begleitung. Die Leiterinnen unterstützen die Teilnehmerinnen dabei, ihre Stärken zu finden und zu erkennen, sich neue Ziele zu setzen, zu erreichen und ein erfülltes Leben zu führen. Die Moderatorinnen geben Impulse aus verschiedenen Quellen wie Büchern, Artikeln, aktuellen Ereignissen oder auch aus eigenen Lebenserfahrungen. Die Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen und Gedanken einzubringen. Gemeinsam stark: Unterstützung und Motivation Die Gruppe bietet einen geschützten Rahmen, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu motivieren. Die Teilnehmerinnen lernen, ihre Stärken zu erkennen, ihre Ziele zu erreichen und mit den täglichen Herausforderungen umzugehen. Zielgruppe: Frauen über 50, die sich mit anderen austauschen möchten

Die Gruppe richtet sich an Frauen über 50, die sich mit anderen Frauen austauschen möchten, die ähnliche Erfahrungen machen oder gemacht haben wie sie. ------------- Über die Leiterinnen: Chrisdiana Westphal ist spirituelle Lebensberaterin und unterstützt Menschen dabei, ihre Potenziale zu erkennen und zu entfalten. Gudrun Anders ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Autorin, begleitet Menschen in Veränderungsprozessen und berät Autorinnen. Gemeinsam haben sie sich zum Ziel gesetzt, Frauen über 50 zu empowern und ihnen eine Gruppe zu bieten, in der die Frauen sie selbst sein und ihre Ziele erreichen können. Kontakt, Anmeldung und weitere Informationen: Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf der Website

www.frauenpower-über-50.de Interessierte Frauen können sich per E-Mail an Gudiana@gmx.de anmelden. Die Schnupperstunde ist kostenlos. Eine regelmäßige Teilnahme an der Gruppe ist möglich über den kostengünstigen Beitritt in die Gudiana-Community, wo es auch viele Beiträge und Videos gibt: https://steadyhq.com/de/gudiana/posts Kostenloser Newsletter unter:

