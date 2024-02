Schöne Donaukreuzfahrten: Kulturelle Schätze und malerische Natur erleben

Gerade zu Beginn eines jeden Jahres ist es an der Zeit, sich mit der Urlaubsplanung zu beschäftigen. Donaukreuzfahrten stellen dabei eine kulturell äußerst reizvolle Option dar, die nicht nur Erholung, sondern auch unvergessliche Erlebnisse beim Besuch der Sehenswürdigkeiten verspricht. Für alle, die sowohl die kulturellen Schätze als auch die malerische Natur entlang der Donau schätzen, hat das Kreuzfahrtportal rivers2oceans-kreuzfahrten.de eine große Auswahl zusammengestellt. Unter den Angeboten finden sich zahlreiche schöne Donaukreuzfahrten mit Stopps in europäischen Metropolen wie Wien, Budapest oder Bratislava. Die malerischen Landschaften entlang der Donau und die entspannte Atmosphäre an Bord lassen bestes Urlaubsfeeling aufkommen.

Donaukreuzfahrt: Kulturelle Pracht in Donaustädten wie Wien und Budapest

Die „Phoenix Donau Kurzkreuzfahrt 2024“ startet in der Dreiflüssestadt Passau, wo die Reisenden an Bord der MS Adora zu einer faszinierenden Kurzreise auf der Donau aufbrechen. Die Route führt durch die landschaftlich beeindruckende Schlögener Schlinge, bevor das erste Highlight erreicht wird: Österreichs Hauptstadt Wien. In Wien, der kulturellen Perle Österreichs, haben die Reisenden Zeit, den prachtvollen Stephansdom zu besichtigen und anschließend durch die prunkvolle Hofburg, die ehemalige Residenz der Habsburger, zu schlendern. Ein weiterer Höhepunkt sind die prächtigen Gärten von Schloss Schönbrunn. Die Donaukreuzfahrt führt weiter über Esztergom in Ungarn nach Budapest. In Budapest, der beeindruckenden Hauptstadt Ungarns, kann man das imposante Parlamentsgebäude am Ufer der Donau bewundern. Die Fischerbastei am gegenüberliegenden Ufer bietet nicht nur einen atemberaubenden Blick auf die Stadt, sondern beeindruckt auch durch ihre neoromanische Architektur. Dazwischen liegt die Kettenbrücke, die das historische Buda mit dem quirligen Pest verbindet und zu einem Spaziergang einlädt. Die nächste Station dieser Donaukreuzfahrt ist Bratislava, Hauptstadt der Slowakei, wo historische Denkmäler und moderne Architektur aufeinandertreffen. In Bratislava empfiehlt sich ein Besuch der imposanten Burg Bratislava, gefolgt von einem Bummel durch die malerische Altstadt mit ihren gemütlichen Cafés und historischen Plätzen. Beim letzten Stopp im österreichischen Dürnstein haben die Reisenden die Möglichkeit, einen Spaziergang entlang des Donauufers zu unternehmen und das Schloss Dürnstein, das Augustiner-Chorherrenstift Dürnstein sowie die reizvolle Altstadt zu besichtigen, bevor die Kreuzfahrt in Passau endet.

Donaukreuzfahrten mit der MS Adora: Komfort und spektakuläre Aussichten

Die MS Adora bietet den Gästen der Donaukreuzfahrt nicht nur eine komfortable Unterbringung, sondern auch spektakuläre Ausblicke auf die Donau, denn die Kabinen sind geräumig und elegant eingerichtet und verfügen auf Mittel- und Oberdeck über bodentiefe Fenster mit atemberaubendem Blick auf die umliegende Natur. Auf dieser Donaukreuzfahrt genießen die Gäste Vollpension an Bord mit Frühstücksbuffet, mehrgängigem Mittag- und Abendessen, Kaffee und Tee am Nachmittag sowie einem Mitternachtssnack. Die Mahlzeiten werden in entspannter Atmosphäre eingenommen. Die erfahrenen Phoenix-Reiseleiter sorgen für ein reibungsloses und bereicherndes Reiseerlebnis. So wird diese Donaukreuzfahrt sicherlich ein unvergessliches Erlebnis, das die Schönheit der Donau und der umliegenden Sehenswürdigkeiten zu einem ganz besonderen Kurzurlaub macht.

Als Reisevermittler für Hochsee- und Flusskreuzfahrten hat sich Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. aus Wedel seit vielen Jahren etabliert. Es werden Kreuzfahrten renommierter Reedereien angeboten. Auf der firmeneigenen Website können sich Kunden umfassend über Routen, Schiffe und Leistungen informieren. Das Reisebüro bietet individuelle und persönliche Beratung bei der Planung der Kreuzfahrten. Um den Reisenden ein bestmögliches Reiseerlebnis zu bieten, wird besonders auf Qualität und Kundenzufriedenheit geachtet.

