karriere101 - MatchMaker und Magazin verhelfen zum Traumjob

Kostenfreies Magazin liefert hilfreiche Tipps MINT-Berufe, Fachkräftemangel, Schlüsselqualifikationen - diese und weitere aktuelle Themen des Arbeitsmarktes werden in der dritten Ausgabe des Magazins von karriere101 beleuchtet. Das k101-Magazin bietet eine frische Perspektive auf die moderne Arbeitswelt und ist der Leitfaden für alle, die ihren Traumjob suchen und ihre Karriere erfolgreich gestalten möchten.

Das Magazin kann kostenlos heruntergeladen werden. Darüber hinaus können Lehrende an Schulen und Hochschulen, Mittler in Berufsinformationszentren, Handelskammern oder Jugendverbänden sowie Schüler:innen- und Studierenden-Vertreter:innen Printversionen unter karriere101.de/magazin versandkostenfrei bestellen, solange der Vorrat reicht. MatchMaker vereinfacht Jobsuche karriere101 ist der innovative MatchMaker, der Abiturient:innen, Studierende und Young Professionals zielgerichtet mit Unternehmen zusammenbringt. Das Besondere am MatchMaker ist die Fokussierung auf spezifische Branchen sowie das Matching-Prinzip: Jobsuchende und Arbeitgeber:innen vergeben gegenseitig Likes. Kommt ein Match zustande, kann per Video-Call ein Vorstellungsgespräch vereinbart werden. Die nächsten karriere101-MatchMaker

12.03.2024: Bau, Architektur & Immobilien

17.04.2024: Finanzwirtschaft & Versicherung

23.04.2024: Handel & E-Commerce

24.04.2024: Vom Abi zur Ausbildung Weitere Branchen-Termine und hilfreiche Tipps zu vielen Karrierethemen gibt es auf karriere101.de. Wir von International Education Network GmbH & Co. KG, kurz IEN, arbeiten seit 2005 in den Schwerpunkten Bildung und Karriere. Unsere Stärke ist die Vernetzung von Akteuren durch diverse nationale und internationale Service- und Dienstleistungen. Kontakt

International Education Network GmbH & Co. KG

Thomas Terbeck

?Schloss Cappenberg 4

?59379 Selm

?0049 2306 758882

https://international-education-network.com/