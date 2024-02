Startseite Universal Robots reist erneut durch die DACH-Region Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-15 10:26. Automatisierung hautnah: Roboter auf Tour 2024 München, 15. Februar 2024 - Universal Robots (UR), der dänische Hersteller kollaborierender Roboter (Cobots), veranstaltet auch im Jahr 2024 wieder seine Eventreihe "Roboter auf Tour". An 16 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Interessierte die Möglichkeit, sich über die Funktionsweise sowie Anwendungsgebiete kollaborativer Robotik zu informieren. Die Tour startete am 01. Februar und endet am 24. Oktober. "Zum dritten Mal in Folge gehen wir mit unseren Cobots auf Tour und reagieren damit auf das anhaltende Interesse der Menschen. Denn die Notwendigkeit, Arbeitsschritte zu automatisieren, wird immer größer. Qualifiziertes Personal fehlt inzwischen in nahezu allen Branchen und über alle Unternehmensgrößen hinweg", erklärt Andrea Alboni, General Manager Western Europe bei Universal Robots. "Auf den Events zeigen unsere Partner anhand von Anwendungsbeispielen aus der Praxis, wie dieser Herausforderung begegnet werden kann. Damit haben die Teilnehmenden nicht nur die Möglichkeit, innovative Robotik hautnah zu erleben, sondern auch das Potential der Technologie kennenzulernen." Cobots selbst programmieren Die lokalen Partner von Universal Robots präsentieren an den einzelnen Austragungsorten ein individuelles Angebot an Applikationen aus Bereichen wie Schweißen, Maschinenbeladen oder Palettieren. Das Besondere: Die Besucher dürfen die Cobot-Anwendungen selbst ausprobieren und programmieren. Auf diese Weise erfahren sie, wie die kollaborierenden Roboter Mitarbeitende von monotonen und anstrengenden Tätigkeiten entlasten können und ihnen freie Kapazitäten für anspruchsvollere Aufgaben schaffen. Bei ersten Programmierversuchen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit der Technologie vertraut zu machen und sich davon zu überzeugen, dass sich die Roboter auch ohne detaillierte Informatikkenntnisse bedienen lassen. Darüber hinaus rundet ein individuelles Rahmenprogramm die Veranstaltungsreihe ab: So informieren Robotik-Experten in praxisnahen Vorträgen beispielsweise über exemplarische Fallbeispiele, sicherheitsrelevante Aspekte oder versteckte Automatisierungspotentiale. Kostenfreies Robotikwissen an 16 Stationen Die "Roboter auf Tour"-Veranstaltungsreihe erstreckt sich über die gesamte DACH-Region. Mit den 16 Stationen sorgen Universal Robots und seine Partner dafür, dass Interessierte keine langen Anfahrtswege auf sich nehmen müssen, um an dem kostenfreien Robotik-Event teilnehmen zu können. "Roboter auf Tour" - Terminübersicht: 01.02.2024 München 06.02.2024 Fichtenau 21.02.2024 Fulda 20.03.2024 Dielsdorf - CH 07.05.2024 Graz - AT 15.-16.05.2024 Eilsbrunn 29.05.2024 Freiburg 12.06.2024 Hannover 19.06.2024 Romanshorn - CH 04.07.2024 Bruchsal 03.09.2024 Cossonay - CH 11.09.2024 Potsdam 17.-18.09.2024 Linz - AT 08.10.2024 Soest 16.-17.10.2024 Erfurt 24.10.2024 Dornbirn - AT Weitere Informationen zu Stationen, Daten und zur Anmeldung finden Sie hier (https://events.universal-robots.com/dach/de/offline-events/?). Bildmaterial können Sie sich gerne hier (https://we.tl/t-YBZWfUleZA) herunterladen. Hinweise für Redakteure

Wir möchten auch Sie herzlich einladen, an einem der Termine vor Ort vorbeizuschauen. Dort können Sie die Cobots von Universal Robots live und in Aktion erleben. Interessiert? Dann wenden Sie sich gerne an universalrobots@maisberger.com. Universal Robots ist ein führender Anbieter von kollaborierenden Robotern (Cobots), die in einer Vielzahl von Branchen und im Bildungswesen eingesetzt werden. Universal Robots wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz im dänischen Odense. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Welt zu schaffen, in der Menschen mit Robotern arbeiten, nicht wie Roboter. Die Mission des Unternehmens ist einfach: Automatisierung für alle. Überall. Seit der Einführung des weltweit ersten marktfähigen Cobots im Jahr 2008 hat Universal Robots ein Produktportfolio entwickelt, das eine Reihe von Reichweiten und Nutzlasten widerspiegelt. Universal Robots hat weltweit bereits mehr als 75.000 Cobots verkauft. Um die Cobot-Technologie des Unternehmens hat sich ein umfangreiches Ökosystem namens UR+ entwickelt, das Innovationen, Auswahlmöglichkeiten für Kunden und eine breite Palette von Komponenten, Kits und Lösungen für jede Anwendung bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.universal-robots.com/de. Firmenkontakt

