Startseite Neuer Jackery Galaxy Solargenerator aus PCR-Kunststoff Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-15 09:55. Jackery, Pionier und führend im Bereich mobiler und umweltfreundlicher Stromlösungen, präsentiert die weltweit erste Powerstation aus recyceltem PCR-Kunststoff. Erstmalig auf der CES 2024 ausgestellt, überzeugt der neue Galaxy Solargenerator 1000 Plus mit der Verwendung von Post-Consumer-Plastik (PCR), für das keine fossilen Rohstoffe verwendet werden, da das Rohmaterial komplett aus Abfall hergestellt wird. Dieses umweltfreundliche Casing ist Jackerys nächster Schritt bei seinen Bemühungen, seinen CO2-Fußabdruck stetig zu reduzieren. So ist der Jackery Galaxy Solargenerator 1000 Plus mit langlebigem LiFePO4-Akku, 1264Wh Kapazität und 2000 Watt Dauerleistung sowie 100-W-Solarpanel eine nachhaltige Energielösung für unterwegs. Gleichzeitig leistet er einen positiven Beitrag durch die Reduzierung von Kunststoffabfällen. "Derzeit verwenden wir bei der Herstellung von Jackery Solargeneratoren verschiedene Kunststoffe wie PC und ABS. Es ist uns sehr wichtig, nicht nur Lösungen für umweltfreundlichen mobilen Solarstrom anzubieten, sondern die Produkte auch möglichst nachhaltig zu designen und unsere eigene CO2-Bilanz stetig zu verbessern. Daher müssen umweltfreundliche Materialien, überall wo es möglich ist, traditionelle Kunststoffe ersetzen. Denn unsere Berechnungen zeigen, dass die Verwendung von PCR die CO2-Emissionen der Jackery-Produkte um 41 % pro Kilogramm reduzieren kann. Entsprechend möchten wir als gutes Beispiel für die Branche vorangehen und können sicher sagen, dass der Galaxy Solargenerator erst der Anfang auf diesem Weg ist", sagt Ricky Ma, Head of EMEA Jackery. Auszeichnungen wie der SEAL Sustainable Product Award, das Amazon Climate Pledge Friendly Label oder die Verifizierung der Reduktion von CO2 und Optimierung des ökologischen Fußabdrucks auf dem gesamten Lebens- und Produktionsweg vieler Jackery-Produkte durch den TÜV SÜD, bestätigen Jackerys Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit. Genau, wie auch die Verwendung von zu 100 % recycelbaren Verpackungen und der Einstieg in Refurbished-Programme. Green Deals auf eBay mit generalüberholten Jackery Produkten

Nachdem Jackery derzeit auch ein eigenes Upgrade-Programm testet, bei dem alte oder defekte Powerstations gegen Gutscheine für neue Produkte dem bestmöglichen Recycling zugeführt werden, engagiert sich das Unternehmen auch aktiv an einer effizienten Recyclingwirtschaft. Um die Mission "bring green energy to all" zu verwirklichen, setzt Jackery nicht nur auf eine vielfältige Multichannel-Strategie, sondern nimmt auch am offiziellen Refurbished-Programm von eBay teil. Über den Re-Store der Plattform für geprüfte Gebrauchtwaren ermöglicht der Online-Marktplatz Händlern, ihre Waren als neu, gebraucht oder refurbished zu verkaufen. Auch Jackery nutzt diese Möglichkeiten und bietet in seinem eBay-Shop exklusiv generalüberholte Powerstations, Solargeneratoren und -panels mit einem Jahr Garantie an. So ist zum Beispiel eine zertifizierte gebrauchte Powerstation Explorer 1000 in neuwertigem Zustand mit 40 % Rabatt für nur 449 Euro und kostenlosem Versand zu haben. Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren. Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery seine ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen seine ersten tragbaren Solarmodule. Jackery hat seit 2018 weltweit über drei Millionen Einheiten verkauft und 58 renommierte internationale Designpreise erhalten. Auch ist sich das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung auf globaler Ebene bewusst und arbeitet seit langem mit internationalen gemeinnützigen Organisationen wie WWF, NFF und IRC zusammen. Firmenkontakt

