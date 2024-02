Startseite Spektakuläres Konzept für Unternehmer: "Die 1-Tage-Woche" von Ulrich Zimmermann Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-15 08:09. Wirklich erfolgreiche Unternehmer haben Zeit Ulrich Zimmermanns zeigt in seinem neuen Buch "Die 1-Tage-Woche" spektakuläre Konzepte für Unternehmer. Dieses Werk bietet einen innovativen Ansatz für Unternehmer, die nach mehr Freiheit im Berufsleben streben. In diesem Ratgeber präsentiert Zimmermann, der selbst erfahrener Unternehmer ist, eine Methode, wie Geschäftsinhaber ihre Arbeitszeit effizienter nutzen können, um ein ausgeglichenes Leben zu führen. Zimmermann, der in jungen Jahren das elterliche Handelsunternehmen übernahm, erkannte bald, dass der ständige Arbeitsdruck ihm kaum Freiraum für persönliche Interessen ließ. Inspiriert von seinem unbändigen Drang nach Freiheit, entwickelte er das Konzept der "1-Tage-Woche". Hierbei geht es darum, ein Unternehmen so zu strukturieren, dass es mit minimaler Beteiligung des Inhabers erfolgreich funktioniert. Das Buch "Die 1-Tage-Woche" ist nicht nur eine Sammlung von Zimmermanns persönlichen Erfahrungen, sondern auch ein praktischer Leitfaden. Es bietet Strategien zur Optimierung von Geschäftsprozessen und zeigt auf, wie man mit der richtigen Einstellung und Führungskultur mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnen kann. Ziel ist es, Unternehmern einen Weg aufzuzeigen, wie sie das "Hamsterrad" der ständigen Verfügbarkeit verlassen können. Über den Autor: Ulrich Zimmermann ist ein erfahrener Unternehmer und Coach. Nach der Übernahme des Familienunternehmens und dem erfolgreichen Verkauf desselben widmete er sich der Begleitung anderer Unternehmer auf ihrem Weg zur zeitlichen Freiheit. Sein HIKE&STRIKE-Coachingprogramm hat bereits vielen Mittelständlern geholfen, ihre Lebensziele besser und sicherer zu erreichen. Erschienen ist das Buch "Die 1-Tage-Woche" im Mentoren-Media-Verlag Buchdetails: Titel: Die 1-Tage-Woche

Autor: Ulrich Zimmermann

Verlag: Mentoren-Media-Verlag

Veröffentlichungsdatum: 2. Februar 2024

Seitenanzahl: 260

Preis: 24,99 Euro

ISBN: 978-3-98641-107-7 Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto "Erfolg braucht Mentoren" schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort "Media" im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: "Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen."

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken "Mentoren-Verlag", "Telemach-Verlag" und "Herodot-Verlag" decken die unterschiedlichen Themen ab. Firmenkontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100

https://mentoren-verlag.de Pressekontakt

