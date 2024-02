Startseite Bad Doberan - Innovative Erweiterung des Dienstleistungsspektrums bei OstseeHauswerker© Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2024-02-14 22:48. In einer bemerkenswerten Entwicklung hat OstseeHauswerker©, ein Tochterunternehmen der Klaaglas CleanService GmbH [2] aus Bad Doberan, bekannt gegeben, dass sein Portfolio nun auch Elektroreparatur- und Neuinstallationen umfasst. Diese Erweiterung markiert einen signifikanten Schritt für das Unternehmen, das in der Region von Rostock bis Hamburg für seine qualitativ hochwertigen Handwerksleistungen bekannt ist. Neben dem neuen Elektroservice deckt OstseeHauswerker© ein breites Spektrum an Dienstleistungen ab, darunter Trockenbau, Innenausbau, Erdarbeiten, Verlegung von KG-Rohren, Entwässerungssystemen und Baggerarbeiten. Zusätzlich bieten sie Gartenarbeiten an, wie Rasenmähen, Heckenschneiden sowie Baumschnitt und Baumfällarbeiten, und stehen damit für eine umfassende Betreuung rund um Haus und Garten. Nicole Herrmann, Geschäftsführerin der Klaaglas CleanService GmbH, betont die Bedeutung der Erweiterung: "Unser Ziel war es immer, unseren Kunden einen umfassenden Service aus einer Hand zu bieten. Die Integration von Elektroinstallationen in unser Angebot ermöglicht es uns, eine noch breitere Palette an Dienstleistungen anzubieten und so auf die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen." Interessenten, die von dem erweiterten Angebot von OstseeHauswerker© profitieren möchten, werden ermutigt, sich direkt für einen kostenlosen Kostenvoranschlag an das Unternehmen zu wenden. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von OstseeHauswerker©, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die sowohl den Wohnkomfort als auch die Funktionalität von Immobilien steigern. Mit dieser strategischen Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots demonstrieren die OstseeHauswerker© erneut ihr Engagement für Qualität, Innovation und herausragenden Kundenservice. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen von OstseeHauswerker© finden Sie auf ihrer Webseite www.ostseehauswerker.de . Bildquelle: [1] hausmeisterservice-rostock

