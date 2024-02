Startseite Glitzerwelt im Orient: Dubai-Kreuzfahrten zu den schönsten Orten Pressetext verfasst von pr-partners am Mi, 2024-02-14 22:04. Mit dem Jahresbeginn erwacht die Vorfreude auf neue Abenteuer und die Planung unvergesslicher Reisen. Für eine Reise voller Luxus, Abwechslung und atemberaubenden Ausblicken stehen die Vereinigten Arabischen Emirate ganz oben auf der Wunschliste vieler Reisender. In den letzten Jahren hat sich die Region zu einem der beliebtesten Reiseziele entwickelt und bietet neben einer angenehmen und entspannenden Reise auch ein einzigartiges Erlebnis entlang der glitzernden Küste und in den modernen Metropolen. Die Wintermonate sind ideal für eine Dubai Kreuzfahrt. Die warmen Temperaturen laden dazu ein, die Wüstenlandschaften zu erkunden, durch die traditionellen Souks zu bummeln oder sich an den makellosen Stränden zu entspannen. Die Annehmlichkeiten an Bord, von exquisiten Restaurants bis hin zu entspannenden Spa-Behandlungen, machen eine Dubai-Kreuzfahrt zu einem luxuriösen Erlebnis, bei dem man die beeindruckenden Kontraste zwischen moderner Extravaganz und traditionellen Schätzen erleben kann. Eine große Auswahl an Dubai Kreuzfahrten mit vielen Informationen zu Routen und Leistungen an Bord der Kreuzfahrtschiffe gibt es auf dem Spezialreiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de. Die Faszination des Orients: Dubai-Kreuzfahrten mit der MSC Euribia Außergewöhnlich ist hier zum Beispiel die Dubai Kreuzfahrt „MSC Euribia - 7 Nächte Dubai, Abu Dhabi & Qatar ab Dubai“. Angesteuert werden auf dieser Kreuzfahrt Top-Reiseziele: Dubai, als schillernde Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate, beeindruckt durch eine einzigartige Mischung aus futuristischer Architektur, Luxusshopping und kulturellen Highlights. Vor der Einschiffung könnte man in Dubai einen Besuch des Burj Khalifa unternehmen, dem höchsten Gebäude der Welt, gefolgt von einem Bummel durch den historischen Gold- und Gewürz-Souk. Den zweiten Tag der Dubai Kreuzfahrt verbringt man in Doha, der modernen Hauptstadt von Katar, die mit einer faszinierenden Mischung aus avantgardistischer Architektur und arabischer Kultur beeindruckt. Ein Spaziergang entlang der Corniche bietet einen atemberaubenden Blick auf die Skyline und das türkisfarbene Wasser des Persischen Golfs. Abgerundet wird der Tag mit einem Bummel durch den lebendigen Souq Waqif, wo traditionelle Märkte, Cafés und Kunsthandwerk das Erlebnis vervollständigen. Als nächstes wartet Bahrain, wo man einen Besuch der Bahrain-Festung mit einem Spaziergang durch die Altstadt von Manama verbinden und einem Besuch des Bab al-Bahrain Souks mit seiner traditionellen Handwerkskunst und lokalen Köstlichkeiten abschließen könnte. Das letzte Ziel der Dubai Kreuzfahrt ist Sir Bani Yas, eine Insel mit Naturreservaten und malerischen Stränden. Luxus trifft Umweltbewusstsein - Dubai-Kreuzfahrten mit der MSC Euribia Doch spektakulär ist diese Dubai-Kreuzfahrt auch wegen des Schiffes: Die brandneue MSC Euribia bietet nicht nur unvergleichliche Unterhaltung und Erholung, sondern setzt mit ihrem LNG-Antrieb, einem fortschrittlichen Abwasseraufbereitungssystem, effizienten Recyclingmaßnahmen und dem Einsatz energieeffizienter Geräte auch Maßstäbe in Sachen Umweltverantwortung. Zehn erstklassige Restaurants und 21 Bars sorgen für einzigartige kulinarische Erlebnisse an Bord. Entspannung finden die Gäste im riesigen Spa-Bereich. Zu den vielfältigen Unterhaltungsmöglichkeiten an Bord gehören vier Poolbereiche, darunter der beeindruckende Hauptpool mit einer Fläche von 1.700 Quadratmetern. Es gibt einen spektakulären Aquapark und ein imposantes Theater. Auf einer mehr als 100 Meter langen Promenade erwarten die Gäste exklusive Boutiquen, Bars und Restaurants. Für Familien mit Kindern gibt es mehrere Kinderclubs und einen Jugendbereich. Weitere Informationen gibt es auf:

https://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/dubai-und-emirate-kreuzfahrten Kurzprofil:

Die Moana Reisen GmbH & Co. KG mit Sitz in Uelzen ist ein Unternehmen für die Vermittlung und Durchführung von Hochsee- und Flusskreuzfahrten. Zu allen Reiseangeboten finden sich detaillierte Beschreibungen zu Routen, Schiffen und Leistungen auf der Website des Kreuzfahrtspezialisten. Die Kreuzfahrten werden von namhaften Reedereien ausgeführt. Eine persönliche Beratung per E-Mail und Telefon rundet das Angebot ab. Unternehmensinformation:

