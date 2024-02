Update zur Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie von GMG: minimaler Temperaturanstieg beim Schnellladen verzeichnet

Graphene Manufacturing Group Ltd. (TSX-V: GMG) (GMG oder das Unternehmen) gibt die neuesten Fortschritte seiner Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie-Technologie (G+AI-Batterie) bekannt, die von GMG und der University of Queensland (UQ) entwickelt wird.

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es einen minimalen Temperaturanstieg beim Laden und Entladen der Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie von GMG festgestellt hat. Dies wird beim mehrmaligen Laden und Entladen mit hohen C-Werten beobachtet (der C-Wert misst die Stromstärke, mit der eine Batterie geladen oder entladen werden kann, z. B. sollte eine Batterie mit einem C-Wert 1 in 1 Stunde vollständig entladen werden können). Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, kann die Temperatur einer hochwertigen Lithium-Ionen-Batterie, die von einem weltweit führenden Markenunternehmen hergestellt wird, 60 Grad Celsius überschreiten, wenn sie mit der maximal zulässigen Stromstärke entladen wird (C-Wert 4,8 - geschätzte 0,8 A/g auf die Masse des aktiven Kathodenmaterials). Im Vergleich dazu beträgt die Temperatur der Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie von GMG 29 Grad Celsius, wenn sie mit einer noch höheren Stromdichte entladen wird (C-Wert 20 - etwa 2,0 A/g auf die aktive Kathodenmasse). Die Temperaturen der beiden Batterien wurden bei einer Raumtemperatur von 23,5 Grad Celsius (+/- 0,5 Grad Celsius) gemessen.

Batterieart Entladestrom Betriebstemperatur

(Ampere / Gramm aktive Masse der Kathode) Grad Celsius

Qualitativ hochwertige weltweit führende Lithium-Ionen-Batterie 0,8 61,6

Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie von GMG 2,0 30,9

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73603/GMG_021424_DEPRcom.001...

Abbildung 1: Wärmebild einer Lithium-Ionen-Batterie (links) und Wärmebild einer Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie (rechts)

Das Unternehmen beabsichtigt, durch weitere Tests die Möglichkeit zu validieren, dass seine Batterie selbst bei hohen Lade- und Entladeraten kein Thermomanagement benötigt. Dies schafft das Potenzial für eine erhebliche Kostenreduzierung auf Systemebene und stark reduzierte Systemkosten.

- GMGs Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie benötigt möglicherweise kein Thermomanagementsystem, wenn sie in einem Batteriepack für Elektrofahrzeuge oder einem Energiespeichersystem eingesetzt wird, was zu einem einfacheren, kostengünstigeren Batteriepack mit höherer Energiedichte führen wird. Die meisten Lithium-Ionen-Batteriepacks benötigen ein Thermomanagementsystem, wie in Abbildung 2 unten dargestellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73603/GMG_021424_DEPRcom.002...

Abbildung 2: Ein typisches Thermomanagementsystem für Lithium-Ionen-Batterien A Real-Time Battery Thermal Management Strategy for Connected and Automated Hybrid Electric Vehicles (CAHEVs) Based on Iterative Dynamic Programming (Eine Echtzeit-Batterie-Thermomanagement-Strategie für vernetzte und automatisierte Hybrid-Elektrofahrzeuge (CAHEVs) basierend auf iterativer dynamischer Programmierung), 6. Juni 2018, Chong Zhu et al.

- Durch den Wegfall des Thermomanagements kann das Gewicht eines Batteriepacks für Elektrofahrzeuge um bis zu 16 % reduziert werden. So kann das Thermomanagementsystem einer Lithium-Ionen-Batterie bis zu 80 kg von insgesamt 480 kg wiegen. Eine solche Gewichtsreduzierung, die durch den Wegfall des Thermomanagements erreicht wird, führt zu einem größeren Energievolumen (ca. 10 %) und zu einer Verringerung der Fahrzeugmasse für eine größere Reichweite. Zusätzliche Reichweitenverbesserungen sind dadurch zu erwarten, dass die Batterie während des Betriebs nicht durch das Thermomanagement belastet wird.

- Da die Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie von GMG keine brennbaren flüchtigen organischen Stoffe enthält, ist sie außerdem widerstandsfähiger gegen die Gefahr von chemischen Bränden, wie sie bei Lithium-Ionen-Batterien aufgetreten sind.

Reifegrad der Batterietechnologie

Der Reifegrad der Batterietechnologie (BTRL) der Graphen-Aluminium-Ionen-Technologie bleibt bei Stufe 4 (siehe Abbildung 4). GMG optimiert zurzeit das elektrochemische Verhalten der Pouch-Zellen durch laufende Laborversuche. Wenn GMG eine Pilotanlage in Betrieb nimmt, ist davon auszugehen, dass die Batterietechnologie des Unternehmens auf BTRL 7 und 8 erhöht wird, da die Ausrüstung und das Verfahren zur Herstellung der Graphen-Aluminium-Ionen-Batterien dieselben sind wie jene zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73603/GMG_021424_DEPRcom.003...

Abbildung 3: Reifegrad der Batterietechnologie

Quelle: Der Rahmen für den Reifegrad von Batteriekomponenten (BC-RL): Ein technologiespezifischer Entwicklungsrahmen, Matthew Greenwood et al

Nächste Schritte in Richtung Kommerzialisierung und Marktanwendungen

Das Unternehmen sieht weiterhin eine breite Palette von Anwendungen für eine fertige Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie von GMG - unter Verwendung ihrer ultrahohen Leistungs- und nominalen Energiedichte. Abgesehen von Rio Tinto hat auch eine Reihe globaler Unternehmen vertraulich ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit GMG in den folgenden vertikalen Sektoren bekundet:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73603/GMG_021424_DEPRcom.004...

Batterieleistung der nächsten Generation

Die Leistungsdaten der Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie der nächsten Generation von GMG (wie an Knopfzellen getestet und berechnet) im Vergleich zu den gängigsten Lithium-Ionen-Batterien sind unten in Abbildung 5 dargestellt, ebenso wie eine Liste der günstigen Eigenschaften.

Die Leistungsergebnisse für die Pouch-Zellen könnten erheblich anders sein und werden nach der erfolgreichen Herstellung einer wiederholbaren und vollständig von Dritten getesteten Batterie-Pouch-Zelle mit über 1.000-mAh bekannt gegeben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73603/GMG_021424_DEPRcom.005...

Abbildung 4: Vergleichende Leistungsdaten der Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie (für Knopfzellen)

Über GMG

GMG ist ein bahnbrechendes australisches Clean-Tech-Unternehmen, das an der TSXV (TSXV: GMG) notiert ist und Graphen und Wasserstoff durch das Cracken von Methan (Erdgas) produziert, anstatt Graphit abzubauen. Durch den Einsatz des firmeneigenen Prozesses kann GMG qualitativ hochwertiges, skalierbares, abstimmbares und schadstofffreies Graphen herstellen, das nachweislich Kosten- und Umweltverbesserungen in einer Reihe von umweltfreundlichen und sauberen Anwendungen auf globaler Ebene ermöglicht. Unter Verwendung dieser kostengünstigen Graphenquelle entwickelt das Unternehmen Produkte mit Mehrwert, die auf die massiven Märkte für Energieeffizienz und Energiespeicherung abzielen. Das Unternehmen verfolgt weitere Möglichkeiten für GMG Graphene, darunter die Entwicklung von Batterien der nächsten Generation, die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Universitäten in Australien und die Untersuchung der Möglichkeit, die Leistung von Schmieröl und leistungsverbesserten HVAC-R-Beschichtungssystemen zu verbessern.

Die vier kritischen Geschäftsziele von GMG lauten:

1. Herstellung von Graphen und Verbesserung/Skalierung der Zellproduktionsprozesse

2. Erzielung von Umsatz aus Energiesparprodukten

3. Entwicklung von Batterien der nächsten Generation

4. Entwicklung von Lieferketten, Partnern und Projektdurchführungskapazitäten

