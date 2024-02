Startseite EL SUPREMO PREMIUM RUM kommt nach Deutschland Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-14 19:48. foodfans GmbH präsentiert: El Supremo Premium Rum aus Paraguay - Der 8 und 12 Jahre alte Vintage-Rum für anspruchsvolle Genießer Rostock, Februar 2024 - Die foodfans GmbH freut sich, die Markteinführung in Deutschland des exquisiten El Supremo Premium Rums aus Paraguay bekannt zu geben. Dieser mahagonibraune Vintage-Rum setzt neue Maßstäbe in der Welt der Spirituosen und verspricht ein unvergessliches Geschmackserlebnis für wahre Genießer bereits seit 1909.

Das Herkunftsland Paraguay steht nicht nur für seine atemberaubende Natur, sondern auch für herausragende Rumherstellung. El Supremo Premium Rum trägt diese Tradition mit Stolz weiter und bietet die Essenz des paraguayischen Erbes in jedem Schluck.

Mit seinen 8 und 12 Jahren Reifung entwickelt El Supremo einen reichen und komplexen Geschmack, der das Ergebnis jahrelanger Hingabe und Liebe zum Detail ist. Jeder Tropfen dieses edlen Gebräus lädt ein, die puren Genüsse natürlicher Aromen zu entdecken, ohne jegliche Zusatzstoffe. Hier wird nur das Beste aus der Natur direkt ins Glas gebracht.

Der Verzicht auf Zuckerzusätze bedeutet keineswegs einen Verlust an Geschmack. Ganz im Gegenteil - freuen Sie sich auf eine harmonische Mischung von Aromen, die Ihre Geschmacksknospen zum Tanzen bringen wird.

El Supremo wird traditionell in einer Kupfersäule destilliert und anschließend langsam in Fässern aus einheimischem Incienso-Marron-Holz gereift - ein Holz, das einzigartig in Paraguay ist. Die Verfeinerung in Fässern aus französischer Eiche verleiht dem Rum eine faszinierende Tiefe und eine verführerische Note von holzigen Nuancen. Dieses Meisterwerk der Destillierkunst verspricht ein außergewöhnliches Genusserlebnis.

Oliver Görlich, Geschäftsführer der foodfans GmbH, betont: "El Supremo ist nicht nur ein Rum, sondern ein Kunstwerk, das die lange Tradition und Handwerkskunst Paraguays zelebriert. Wir sind stolz darauf, dieses einzigartige Meisterwerk nach Deutschland zu bringen und anspruchsvollen Genießern die Möglichkeit zu bieten, die unvergleichliche Qualität zu erleben."

El Supremo Premium Rum aus Paraguay ist ab Januar 2024 im ausgewählten Fachhandel und online bei foodfans.world erhältlich. Tauchen Sie ein in die Welt der paraguayischen Destillierkunst und lassen Sie sich von El Supremo auf eine exklusive Geschmacksreise entführen. Die foodfans GmbH steht für allerbeste Qualität mit exklusivem Wow-Effekt. Unsere Suche nach den weltweiten Trends, althergebrachten Klassikern und den heißesten Neuheiten hat uns zu einem Marktführer gemacht. Dabei schätzen wir die Tradition ebenso wie Innovation, um Ihnen ein einzigartiges Genusserlebnis zu bieten. Mit unserer breiten Produktpalette bieten wir Ihnen Auswahl, Qualität und Service, die ihresgleichen suchen. Firmenkontakt

