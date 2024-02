Startseite E-Learning zum Gender-Pay-Gap - gratis Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-14 17:57. Keine Blumen, dafür ein E-Learning-Programm, bekommen alle Frauen von EBC*L International zum Valentinstag geschenkt. Es ist schwer zu glauben, dass Frauen nach wie vor um rund 20 % weniger verdienen als die männlichen Kollegen. Über diese schreiende Ungerechtigkeit hat EBC*L ein E-Learning-Programm erstellt. Damit das Thema nicht zu trocken rüberkommt, hat man sich eine kleine Geschichte einfallen lassen: "Die 37-jährige, alleinerziehende Zahnarztassistentin Frau Rossi erfährt, dass der neue, männliche Kollege um 400,- Euro mehr Gehalt bekommt als Sie. Soll Sie sich das gefallen lassen?" Diese Story der Frau Rossi dient als roter Faden, um auch komplexe Themen anschaulich und unterhaltsam zu vermitteln.

Der Zugang ist kostenlos. Start ist der Equal-Pay-Day, der dieses Jahr genau auf den Valentinstag fällt.

Übrigens: Eingeladen sind auch alle an Gerechtigkeit interessierte Männer. Weitere Infos unter www.ebcl.eu/news EBC*L Europäische Wirtschaftszertifikate

MMag. Victor Mihalic

Günthergasse 3

1090 Wien

Tel.: + 43 1 81399770

E-Mail: vorstand@ebcl.eu

Web: www.ebcl.eu EBC*L Wirtschaftszertifikate International setzt mit seinen Bildungszertifikaten (European Business Competence*Licence) einen anerkannten Europäischen Standard für praxisorientierte Wirtschafts- und Managementkompetenz. Durch die Einstufung der Zertifikate in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) ist das auch offiziell bestätigt. Über 100.000 AbsolventInnen aus 34 Ländern haben bereits eine EBC*L Ausbildung absolviert. Zur Prü-fungsvorbereitung stehen innovative E-Learning-Programme und Trainingskonzepte auf modernstem didaktischen Niveau zur Verfügung.

Der EBC*L ist Bestandteil von Bildungs- und Karriereprogrammen zahlreicher renommierter Unterneh-men. Er wird in allen Bildungsbereichen eingesetzt: Hochschulen, Schulen und die Erwachsenenbildung. Damit trägt der EBC*L maßgeblich zum übergeordneten Ziel bei, wirtschaftliche Kompetenz auf eine breite Basis zu stellen.

Vorsitzender von EBC*L International ist Victor Mihalic, Entmystifizierer der Betriebswirtschaft, ein Pionier gehirngerechten Lernens, des Storytellings und des E-Learnings. Kontakt

EBC*L Europäische Wirtschaftszertifikate

Victor Mihalic

Günthergasse 3

1090 Wien

0043 1 81399770

http://www.ebcl.eu Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten