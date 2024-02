Startseite Düsseldorfer Allergie- & Immunologietage 2024 wieder im CCD Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-14 14:20. Renommierter Medizinkongress in Düsseldorf Düsseldorf, 09.02.2024 - Am 16. und 17. Februar 2024 lädt das Universitätsklinikum Düsseldorf Ärztinnen und Ärzte sowie medizinisches Fachpersonal zu den Düsseldorfer Allergie- & Immunologietagen 2024 ins CCD Congress Center Düsseldorf ein. Im Fokus der interdisziplinären Fachtagung stehen praxisrelevante Diagnostik- und Therapieempfehlungen, aktuelle Forschungsergebnisse und der fachliche Erfahrungsaustausch. Direkter Nutzen für Praxis- und Klinikalltag

Das Hauptaugenmerk des medizinischen Kongresses liegt auf innovativen diagnostischen und therapeutischen Neuerungen sowie praxisrelevanten Erkenntnissen aus aktuellen wissenschaftlichen Studien. Dadurch wird ein direkter Nutzen für den Praxis- oder Klinikalltag sichergestellt. Expertinnen und Experten im Dialog

Hochklassige Referierende aus Wissenschaft und klinischer Praxis informieren zu aktuellen Themen des Fachgebiets, unter anderem über Allergiediagnostik und -therapie, allergologische Themen aus der Kinderheilkunde, HNO und Pneumologie sowie immunologische Erkrankungen wie dem Lupus erythematodes und der Psoriasis. Univ.-Prof. Dr. med. Bernhard Homey, Direktor der Klinik für Dermatologie Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD), hat auch in diesem Jahr erneut die Tagungspräsidentschaft für die Veranstaltung übernommen. Die wissenschaftliche Programmleitung liegt bei PD Dr. med. Stephan Meller, Stellvertretender Direktor Direktor der Klinik für Dermatologie am UKD.

Das vollständige Programm mit allen Vortragenden finden Sie auf der Webseite des Veranstalters: www.dait.nrw Abgerundet wird das Programm durch Workshops, die als Parallelveranstaltungen Ärztinnen und Ärzten sowie medizinischem Fachpersonal die Gelegenheit bieten, Grundlagen des allergologischen Alltags zu erlernen bzw. ihre Kenntnisse aufzufrischen.

