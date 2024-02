Startseite Nur für Dich - die Sängerin Anne Berndt widmet ihren neuen Song ihrer Oma Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-02-14 13:00. Hier ein Bericht über die neue Single von Anne Berndt, passend zum Valentinstag "Liebe Oma - dieser Song ist für dich!" Schauspielerin und Schlagernewcomerin Anne Berndt widmet neue Single "Nur für dich" ihrer verstorbenen Oma.

Youtube-Video:

https://www.youtube.com/watch?v=_LNs3i22oi4&ab_channel=AnneBerndt Am 14.02.2024 war es soweit - Schlagernewcomerin Anne Berndt veröffentlichte ihre neue Single "Nur für dich"! Den Song widmet sie ihrer am 14.02.2021 verstorbenen Oma, zu der sie eine besondere Verbindung hatte. Oma Ilona "vererbte" Anne ihre Liebe zur Musik.

Stundenlang saßen beide am Klavier und sangen gemeinsam, was zu Annes schönsten Kindheitserinnerungen zählt. Ausgerechnet am "Tag der Liebe" verabschiedete sich Ilona 2021 von dieser Welt, weshalb Anne Berndt sich bewusst für ihren Todestag als Veröffentlichungsdatum entschieden hat. "Die Künstlerin, die ich heute bin, ist im kleinen Dorf Windehausen mit Oma Ilona am Klavier entstanden.", sagt Anne Berndt und denkt dankerfüllt an ihre Oma zurück. In "Nur für dich" geht es um den Abschied von einer geliebten Person, der neben Leere und Schmerz auch mit Dankbarkeit einhergeht. Durch die schönen Erinnerungen und die Freude über das, was war, gelingt es "unterm Regenbogen" zu lachen und zu tanzen. Inspiriert vom Zitat "Leuchtende Tage. Nicht weinen, dass sie vorüber.

Lächeln, dass sie gewesen." (Konfuzius) widmet Anne Berndt ihrer Oma somit einen GuteLaune-Song, da dieser in seiner Leichtigkeit perfekt die fröhliche Beziehung zwischen Oma und Enkelin widerspiegelt. Bereits vor der Veröffentlichung sang Anne Berndt Ende Januar "Nur für dich" in der Nordhäuser Blasiikirche bei einem von ihr initiierten Benefizkonzert zugunsten der Thüringer Flutopfer. Den Mitschnitt ihres Auftritts nutzt die gebürtige Nordhäuserin direkt als Musikvideo. Da der Pfarrer der Blasiikirche auch die Beerdigung der Oma durchgeführt hat, war der Auftritt für Anne Berndt ein ganz besonderes und emotionales Erlebnis und sie verzichtete deshalb bewusst auf einen "hochglanzmäßigen" Musikvideodreh. Produktion und Label: Anne Berndt

UPC:859783542739

Tunecore-ISRC-Nr.: TCAHW2470785

Gema-ISRC: T-323.093.553-8

VÖ-Datum: 14.02.2024

GEMA Werknummer: 35613335-001

Texter: Toby Hempel, Valentina Piegger, Anne Berndt

Komponist: Toby Hempel, Valentina Piegger, Anne Berndt

Quelle: Büro Anne Berndt Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Promotion- und Presseagentur: Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird. Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt. Pressekontakt: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten