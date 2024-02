Startseite Creasono WLAN-Adapter für Apple CarPlay-Geräte mit USB Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-14 12:53. iPhone-Anwendungen kabellos mit dem CarPlay-Autoradio nutzen - Kabellose Nutzung von iPhone-Anwendungen im Auto zum Nachrüsten

- Kompatibel zu allen kabelgebundenen Apple CarPlay-Autoradios

- Unterstützt Navigation, Anrufe, Nachrichten, Musik-Wiedergabe, Siri u.v.m.

- Kompatibel zu bereits über 600 Fahrzeug-Modellen von Herstellern weltweit

- Plug and Play: einstecken, einmalig einrichten und loslegen Das CarPlay-Autoradio kann jetzt auch drahtlos genutzt werden: Der Wireless-Adapter für CarPlay-Autoradios (https://www.pearl.de/mtrkw-12347-wireless-adapter-fuer-apple-carplay-aut...) von Creasono (https://www.pearl.de/ar-2-479.shtml) wird per USB mit dem Autoradio verbunden und per WLAN mit dem iPhone gekoppelt. Schon hat man drahtlosen Zugriff auf zahlreiche iPhone-Apps wie Navigation, Anrufe, Nachrichten und vieles mehr. Kompatibel mit über 600 Fahrzeugmodellen: Der Adapter passt in nahezu jedes moderne Fahrzeug - von Herstellern weltweit! Einzige Voraussetzung: Das Autoradio muss CarPlay über USB unterstützen. - Kompatibel zu allen kabelgebundenen Apple CarPlay-Autoradios: für kabellosen Zugriff auf iPhone-Anwendungen wie Navigation, Anrufe, Nachrichten, Musik-Wiedergabe, Siri u.v.m.

- Bereits kompatibel zu über 600 Fahrzeug-Modellen von Herstellern weltweit

- Für Autoradios mit USB-A- und USB-C-Anschluss

- Plug and Play: einfach einstecken und nach einmaliger Einrichtung loslegen

- Unterstützt WLAN-Standard IEEE 802.11a (5,8 GHz)

- Unterstützte Video-Auflösung bis 1920 x 1080 Pixel (Full HD)

- Unterstützt alle gängigen Video-Formate: AVI, VOB, MKV, M2TS, FLV, MPG/MPEG, MOV u.v.m.

- Bluetooth zum einfachen Koppeln von iPhone und Adapter

- Stromversorgung: per USB (Über Autoradio)

- Maße: 65 x 43 x 12 mm, Gewicht: 40 g

- Adapter inklusive USB-Kabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107425414 Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5497-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5497-1520.shtml Auch als 2er-Set erhältlich:

Creasono 2er-Set WLAN-Adapter für Apple CarPlay-Geräte mit USB, Plug and Play

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5498-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5498-1520.shtml Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/rKQJkoHtzKrJLwH PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten