EO Executives begrüßt 5 neue Berater im Team

Köln, 13.02.2024 Erfolge in Unternehmen werden maßgeblich von den richtigen Führungskräften bestimmt. EO Executives ist eine internationale Personalberatung, die es sich auf die Fahne geschrieben hat, Unternehmen beim Gewinnen genau dieser Führungskräfte – ihres "Best Leadership Team Ever" – zu unterstützen. Doch das beste Führungsteam kann nur vom besten Beraterteam ausfindig gemacht und zusammengestellt werden. Deswegen ist EO Executives stolz darauf, im ersten Quartal 2024 gleich fünf besondere Talente als neue Partner in den eigenen Reihen begrüßen zu können. Norma A. Hunter, Vassilios Ghenidis, Dan Trapp, Stephan Becker und Eric Teston werden EO zukünftig mit ihrer Expertise im Bereich Executive Search verstärken. Die fünf neuen Partner bringen neue internationale Perspektiven ein und vergrößern das Branchensprektrum der erfolgreichen Personalberatung noch weiter. Norma A. Hunter

Partner – People & HR Norma A. Hunter unterstützt EO Executives dabei durch die Perspektive eines früheren Head of Human Resources. Die gebürtige Schottin, die fließend Deutsch spricht, hat ihren Lebensmittelpunkt derzeit in London und Deutschland. Sie besitzt Erfahrung in den Bereichen Big Data, Legal, MedTech und Consultancy, und bringt besonderes Wissen im Spezialgebiet People & Culture sowie ein großes Human Resources-Netzwerk mit. »Ich bin fasziniert von EO Executives. Der Ansatz und die Unternehmenskultur sind außergewöhnlich und haben mich sehr angesprochen. Teamarbeit, Zusammenarbeit und Inklusion sind bei EO nicht nur Buzzwords, sondern werden tatsächlich gelebt.« Norma A. Hunter Vassilios Ghenidis

Partner – Financial Services Vassilios Ghenidis verstärkt das Team der EO-Berater um den Bereich Finance und hat besondere Kenntnisse bezüglich Leasing. Auch er verfügt in seinem Metier über ein ausgeprägtes Netzwerk. Besonders wichtig ist dem Stuttgarter, in seiner Tätigkeit für eine langfristige Partnerschaft zwischen Unternehmen und Kandidat zu sorgen und eine umfassende Betreuung zu leisten, auch jenseits der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages. »Die EO-Partnerschaft bietet mir die Gelegenheit, weiterhin in einem internationalen und dynamischen Umfeld zu arbeiten, in einer spannenden und sich ständig verändenden Umgebung.« Vassilios Ghenidis Dan Trapp

Partner & Cluster Leader – Sports & Outdoor Dan Trapp eröffnet 2024 das neue EO-Cluster Sports & Outdoor und knüpft somit an seine bisherige Expertise in diesem Bereich an. Auch persönlich liebt es der gebürtige Brite, der heute in Frankreich lebt, seinen Horizont erweitern und in neue Gefilde vorstoßen: Er hat eine Leidenschaft für das Reisen – und empfindet den Weg dabei laut eigener Aussage als wichtiger als das Ziel. »Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einen Mehrwert schaffen, der über das reine Finden von Kandidaten hinausgeht.« Dan Trapp Stephan Becker

Partner – Consumer & Retail Stephan Becker stößt als Spezialist im Bereich Konsumgüter zu EO Executives. In mehr als 25 Jahren hat der in Frankfurt ansässige Personalberater umfassende Erfahrungen in Unternehmen unterschiedlichster Rechtsformen, Größen und Kulturen gesammelt, vor allem in den Bereichen Beauty Care und Medical Aesthetics. Als ehemaliger Leistungssportler im Hockey weiß er, wie grundlegend der Aufbau eines guten Teams für den Erfolg ist und worauf es dabei ankommt. »EO legt den Fokus auf die Passung zwischen Unternehmen und Führungskraft - und liegt damit goldrichtig: Dort, wo dieser Fit am besten gelingt, entstehen ein hohes Engagement, Top Performance und eine starke Identifikation mit der Vision und den Zielen des Unternehmens.« Stephan Becker Eric Teston

Partner & Cluster Leader – Digital Technologies Eric Teston bringt sich als Experte für funktionierende digitale Lösungen in das Team der EO-Berater ein. Besonders wichtig ist ihm, Mensch und Technologie dynamisch miteinander zu verbinden und dadurch einen Mehrwert zu schaffen. Für Eric sind dies keine leeren Worthülsen: Der in Paris wohnhafte Berater lebt auch privat dynamisch, hat neben Frankreich bereits in England, Belgien und den Niederlanden gearbeitet und spielt in seiner Freizeit Pádel (eine rasante Mischung aus Tennis und Squash). »Meine große Leidenschaft ist die Innovation, besonders im Bereich der Technologie. Bei EO Executives bin ich damit perfekt aufgehoben. Hier kann ich mich auf das konzentrieren, was mir am meisten Spaß macht: immer einen Schritt voraus zu sein.« Eric Teston Starke Partnerschaften, starke Ergebnisse

EO Executives setzt auf Vielfalt und Engagement Es ist für jeden Erfolg essentiell, die richtigen Menschen für das eigene Vorhaben zu gewinnen – diejenigen, die im Unternehmen nicht nur funktionieren, sondern es mit Know-how und echter Leidenschaft für ihre Branche bereichern. Doch diese Menschen haben gewisse Erwartungen an ihr Unternehmen. Sie wollen ihre Energie für eine Sache einsetzen, die es auch wirklich wert ist – und das in einem Umfeld, das ihnen die Möglichkeit gibt, über sich selbst hinauszuwachsen. Bereits im letzten Quartal 2023 war EO Executives vom Magazin WirtschaftsWoche im Personalberater-Index als eine der führenden Personalberatungen Deutschlands ausgezeichnet worden. Die Verstärkung des EO-Teams um gleich fünf so starke und engagierte Partner bestätigt nun erneut, dass das EO-Prinzip, „The EO Way“, funktioniert und exzellente Resultate hervorbringt – Resultate, die auch Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung, wie alle fünf neuen Partner sie mitbringen, immer wieder überzeugen. Die Vielfalt und das Engagement der neuen Partner spiegeln die Vision von EO Executives wider, in der Zusammenarbeit, Innovation und Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt stehen. Mit diesem starken Team ist EO Executives bestens gerüstet, um auch in den kommenden Monaten weiter international zu expandieren und seine Position an der Spitze der Personalberatungsbranche zu behaupten. EO Executives - Results through people Über EO Executives – Results through people

Erfolge in Unternehmen werden von Menschen gemacht

Führungskräften kommt dabei eine besonders bedeutende Rolle zu. Unsere Mission ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, das beste Führungsteam aufzubauen, das sie jemals hatten. Dazu bringen wir Berater, die gleichzeitig sehr individuelle wie auch spezifische Kenntnisse besitzen, mit unseren Kunden zusammen. Unsere Berater sind Experten in ihren jeweiligen Branchen und Funktionsbereichen. Durch die hohe Expertise unserer Berater stellen wir sicher, dass erfolgskritische Führungspositionen rasch, dauerhaft und erfolgreich besetzt werden. Erfolgreiche Führungsteams durch executive intro®

Neben kompetenten Beratern besteht unser Team aus engagierten Researchern und Mitarbeitern – und jeder bringt in die Suche nach der perfekten Führungskraft seine umfassenden Kenntnisse ein. Unser einzigartiger methodischer Ansatz, executive intro®, sorgt dafür, dass unsere Kandidaten nicht nur in fachlicher Hinsicht überzeugen, sondern auch auf zwischenmenschlicher Ebene eine langfristige Bereicherung für das Führungsteam und das Unternehmen darstellen. Wir bezeichnen das als „Perfect Match“

EO Executives wurde 1997 gegründet und ist heute in sechs Ländern weltweit mit insgesamt 33 Standorten präsent. Wir besetzen Positionen sowohl durch fest angestellte Führungskräfte und Experten wie auch durch rasch verfügbare Interim Manager für befristete Aufgaben und Projekte. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden mit weiteren Beratungsleistungen rund um das Thema Executive Search, Interim Management und Leadership Development.