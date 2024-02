Startseite Peach Fuzz - die Trendfarbe 2024 bei erwinmueller.de Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-14 08:48. Bettwäsche und Heimtextilien strahlen Leichtigkeit und Frische aus Mit Spannung wird jedes Jahr die Trendfarbe des Jahres erwartet, ausgewählt vom Pantone Color Institute. 2024 ist die Wahl auf "Peach Fuzz" gefallen, eine sanfte Mischung aus Rosa und Orange. Dieser Pfirsichton ist bestens für Heimtextilien geeignet, strahlt er doch Leichtigkeit, Frische und Ruhe aus. Wie sich Räume mit diesem Farbton gestalten lassen, zeigt erwinmueller.de (https://www.erwinmueller.de) in der neuen Themenwelt "Peach Fuzz" (https://de.erwinmueller.com/Themen/Inspirationen/Peach-Fuzz). Peach Fuzz - vielseitige Trendfarbe

Die Trendfarbe "Peach Fuzz", auf Deutsch "Pfirsichflaum", ist eine harmonische Verbindung von Rosa und Orange. Der weiche Farbton strahlt Leichtigkeit und Frische, aber auch Ruhe und Behaglichkeit aus. Deshalb ist er ideal für Heimtextilien geeignet, um eine luftige und einladende Wohnumgebung zu schaffen. "Peach Fuzz" harmoniert wunderbar mit erdigen Tönen, aber auch mit Weiß, Orange, Gelb sowie anderen Pastellfarben. Wie die Farbpalette im Wohnbereich, im Schlafzimmer und Bad eingesetzt werden kann, zeigt erwinmueller.de in der neuen Themenwelt. Leichtigkeit und Geborgenheit im Schlafzimmer

Bettwäsche in sanften Peach-Farbtönen, kombiniert mit kräftigem Orange, strahlt Ruhe und Geborgenheit aus. Ob einfarbig oder gemustert, die große Farbpalette der neuen Trendfarbe lässt sich vielfältig kombinieren, sowohl bei Bettwäsche wie auch bei Nachtwäsche. Auch bei Nachtwäsche hält die neue Trendfarbe Einzug. Der REDBEST Single-Jersey Damen-Schlafanzug mit allover bedruckter, geblümter Capri-Hose und dem Ringel-Shirt verspricht süße Träume. Entspannte Wohlfühlatmosphäre

Auf der Couch setzen Kissen und Wohndecken in der neuen Peach-Farbpalette frische und gleichzeitig beruhigende Akzente. Der Raum erhält ein ganz neues Ambiente, geprägt von edler Leichtigkeit. Frisch und heiter im Badezimmer

Im Badezimmer ist die Trendfarbe 2024 eine echte Bereicherung. Sie verströmt Heiterkeit, Frische und Wohlgefühl für Körper und Seele. Die Walk-Frottier Serie "Heidenheim" zeigt eine stimmige Farbpalette, die perfekt mit der Pfirsichnote harmoniert, wie beispielsweise Gelb, Orange, Terra oder Hellbraun. Warmes Ambiente mit Tischwäsche in der Trendfarbe

Tischwäsche im trendigen Pfirsichton bringt warme Stimmung in den Wohnraum. Die Erwin Müller Tischdecke "Greven" mit den jacquardgewebten Rankenmotiven verströmt festliches Ambiente. Das Gewebe ist abwaschbar und bietet nahezu perfekten Fleckschutz. Firmenprofil Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht. Qualitätsmarke Erwin Müller - seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt. Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand. Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie "Das Versandhaus für die ganze Familie" wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken "Schlafen", "Wäsche & Homewear", "Bad", "Wohnen & Deko" sowie "Tisch & Küche" Artikel für die ganze Familie. Unter dem Stichwort "Themen" finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen "manutextur" mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit. Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Anja Erler

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

http://www.erwinmueller.de Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

http://www.hummel-public-relations.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten