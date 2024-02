Startseite Bänggle im Fossil-Turm? Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-14 07:08. ly sitzt in ihrem Büro im Fossil-Turm und bekommt einen Auftrag, der ihr gar nicht entspricht! Was wird sie jetzt tun? Lily mag die Fasnacht nicht. Jedes Jahr dieser Aufruhr um die fünfte Jahreszeit in Basel-Stadt. "Frau Fasnacht" kommt - was soll das überhaupt heissen? Überhaupt all diese komischen Worte, welche die Basler und Baslerinnen plötzlich verwenden: Natzefettli, Larve, Cortege, Waggis, Däfeli... Sie hält das für komplett übertrieben und wenn sie kann, flüchtet sich Lily in die Berge. Sie ist zwar keine begeisterte Wintersportlerin, doch sie will einfach nur weg vom Trubel der Fasnacht. Lieber noch vom Apresski-Lärm gestört werden als von Guggemusik! Als Lily am Donnerstag ins Büro kommt, steht ihr Chef Fabian freudestrahlend in der Tür. "Ich habe einen mega Auftrag für dich! Du musst allerdings sehr rasch arbeiten, da es sich um einen saisonalen Auftrag handelt", zwinkert er ihr zu. "Was meinst du? Weihnacht und das neue Jahr liegen doch eben erst hinter uns?", fragt Lily. Fabian lacht. "Ich meine die fünfte Jahreszeit! Was bist denn du für eine Baslerin?" "Ahso, okay. Ja, cool...", Lily kommt aus den oberflächlichen Floskeln nicht mehr raus. Darauf hat sie so gar keine Lust! Ihr ist aber auch nicht wohl dabei, ihrem Chef zu gestehen, wie blöd sie die Fasnacht findet und so nimmt sie den Auftrag dankend an. Jetzt gilt es, so schnell wie möglich die bestmögliche Arbeit abzuliefern. Lilys Prozess bedingt jedoch auch immer die Begeisterung als Grundlage für ihre Inspiration und ihr Durchhaltevermögen. "Erst letzthin habe ich mich eingelesen und konnte mich danach für die Produktion von Sanitätsprodukten begeistern. Das muss mir mit der Fasnacht doch auch gelingen", denkt sich Lily und öffnet das erste Browserfenster. Drei Stunden später hat sich Lily durch zahlreiche Tabs geklickt, dutzende Videos zur Fasnacht angeschaut und etliche Blogbeiträge gelesen. Und trotzdem - das Fasnachstfieber will sie nicht packen. Resigniert beginnt Lily all die offenen Tabs und Fenster zu schliessen, da springt ihr ein Titel ins Auge: "Singvogel oder Doggter FMH?" Lily versteht nur Bahnhof und klickt neugierig auf den Playbutton. Bald kommt sie nicht mehr raus aus dem Schmunzeln und Kichern. "Das ist ja richtig gut! Warum habe ich mir das nicht früher angesehen?" Die nächsten zwei Stunden klickt sie von einem Schnitzelbänggler zum nächsten. Lily kommt in Stimmung und beschliesst, um für ihren Auftrag in Stimmung zu kommen, ihren eigenen Schnitzelbangg zu schreiben. Sie nimmt ihr treues Notizbuch zur Hand und beginnt zu schreiben: D Jogginghose isch mi Dresscode do,

keine sehts, und das gfallt mir no.

Im Büro mit Bluse und Rock,

hanni mi amme stiff gfühlt wie e Stock. Zoom-Meetings und virtuelle Kaffi,

und s einte oder andere Glas Wyy debi...

Doch im Büro hesch de Plausch mit de Kollege,

das hanni vermisst, do muesi nit zweimol überlege. Im Homeoffice wird"s Bett zum Büro

oder d Vorootskammere zum Uffnahmestudio.

Im Büro hesch defür modernsti elektrionik Sache

und d Rueh wod bruuchsch für glunges Schaffe. Drum hebe mir unseri Kaffitasse,

für Homeoffice und Büro zum schaffe.

Beidi Ort hänn ihri Vorteil und ihre Charme,

drum gönn sie hoffetlig in Zuekunft Arm in Arm. Am nächsten Tag im Fossil-Turm illustriert Lily ihren Schnitzelbangg und druckt ihn aus. Er ist ihr Nordstern für das bevorstehende Projekt und bereichert zudem den Alltag ihrer Kollegen und Kolleginnen. Wenn Lily nun in ihr Büro kommt, ist sie ganz von Stolz erfüllt, selbst an der Basler Fasnacht ihre Freude entdeckt zu haben. Tauchen auch Sie in die erfolgreiche und zufriedene Arbeitswelt im Fossil-Turm der Erlenmatt ein! Alle relevanten Informationen finden Sie auf https://www.erfolg.casa. Für Fragen und Besichtigungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen. Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

