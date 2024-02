Kenia-Safari-Reise mit Strandurlaub am Diani Beach und Safariabenteuer

Für alle, die das Besondere lieben, bietet eine kombinierte Kenia Safari Reise unvergessliche Erlebnisse: Eine Keniareise als Kombination aus Safari und Strandurlaub. Wer sich für eine Reise von spezialisierten Kenia-Experten wie kenia-safari-reisen.de entscheidet, kann eine perfekte Organisation der Safari-Reise erwarten - von der Abholung im Hotel bis zur Rückkehr. Die Kenia-Safari-Reisen des langjährigen Kenia-Spezialisten zeichnen sich durch perfekt aufeinander abgestimmte Kombinationen aus komfortablen Hotels und spannenden Safaris in den Nationalparks des Landes aus. So empfehlen die Kenia-Experten beispielsweise das 4-Sterne-Hotel Southern Palms Beach, das sich ideal mit der dreitägigen „Kenia-Safari mit Jeep in die Taita Hills und den Tsavo Ost-Nationalpark" kombinieren lässt. Während der Kenia Safari erlebt man nicht nur die atemberaubende Natur, sondern auch köstliche Mahlzeiten und erholsame Nächte in charmanten Lodges, die sich harmonisch in die Nationalparks einfügen. Das Wissen und die Ortskenntnis der Kenia-Experten sorgen für erstklassige Unterkünfte und faszinierende Safari-Erlebnisse.

Kenia-Safari-Reise: Strandurlaub am Diani Beach und Safari in Taita Hills und Tsavo

So stehen beispielsweise zu Beginn einer kombinierten Kenia-Safari-Reise ein paar erholsame Tage am Diani Beach im 4-Sterne Southern Palms Beach Hotel auf dem Programm. Hier kann man erst einmal die Seele baumeln lassen oder - wem das zu geruhsam ist - sich bei verschiedenen Wassersportarten ordentlich verausgaben. Die im maurischen Stil erbaute Hotelanlage besteht aus einem imposanten Haupthaus und mehreren Zimmertrakten, die sich um die riesige Poollandschaft im tropischen Garten gruppieren. Die weitläufige Poollandschaft erstreckt sich bis zum Strand und umfasst Sonnenterrassen, einen Whirlpool sowie zwei Swimmingpools mit separatem Kinderbereich - inklusive Swim-up-Bars. Die Lage direkt am Diani Beach ermöglicht den Gästen einen direkten Zugang zu einem der schönsten und preisgekrönten Strände Afrikas. Die Aktivitäten am Diani Beach sind vielfältig. Die Gäste können nicht nur die malerische Kulisse und das kristallklare Wasser genießen, sondern auch zahlreiche Wassersportmöglichkeiten nutzen, darunter Windsurfen und Tauchen, denn die direkt am Hotel gelegene Tauchschule (PADI) ermöglicht es den Gästen, die farbenfrohe Unterwasserwelt des Korallenriffs zu erkunden - ein faszinierendes Erlebnis für Tauchbegeisterte. Das Riff in unmittelbarer Nähe des Hotels lockt mit einer Vielzahl von Meeresbewohnern und Korallenformationen. Die komfortablen Zimmer sind gut ausgestattet und bieten Annehmlichkeiten wie Balkon oder Terrasse. Auch das kulinarische Angebot lässt keine Wünsche offen: Mit Buffetrestaurant, Pizzeria, Grillrestaurant und fünf Bars findet jeder den richtigen Platz zum Essen. Wer während seines Kenia-Urlaubs sein Handicap verbessern möchte, findet in unmittelbarer Nähe des Hotels einen 18-Loch-Golfplatz. Abgerundet wird der schöne Strandurlaub am Diani Beach zum Beispiel mit einer dreitägigen Kenia-Safari in die Taita Hills und den Tsavo Ost Nationalpark.

Kenia-Safari-Reise ist mehr als Urlaub am Diani Beach - Safari in Kenias Nationalparks

Die Kenia Safari beginnt mit der Abholung vom Hotel, wo das Abenteuer im komfortablen Geländewagen in Richtung Taita Hills beginnt. Das private Schutzgebiet mit seiner grünen Landschaft ist von majestätischen Felsen durchzogen. Hier leben nicht nur Elefanten, Zebras, Impalas und eine Vielzahl seltener Vogelarten. Der geschulte Guide kennt die Lieblingsplätze der einheimischen Tiere ganz genau. Nach einer ersten Pirschfahrt erreichen die Kenia Safari Reisenden die Taita Hills und nehmen ein Mittagessen in der Taita Hills Lodge ein. Die anschließende Nachmittagspirsch führt durch die Taita Hills, bevor die Safari-Teilnehmer zur Sarova Salt Lick Game Lodge fahren, einer architektonisch beeindruckenden Lodge, denn diese Lodge in den Taita Hills ist eine einzigartige Stelzenlodge mit spektakulärem Ausblick. Der zweite Tag beginnt mit einer Frühpirsch bei Sonnenaufgang in der Wildnis, gefolgt von einem ausgiebigen Frühstück in der Lodge und der Weiterfahrt in den nächsten Nationalpark: Tsavo Ost. Dort wartet die Sentrim Tsavo Ost Lodge mit 25 stilvollen Gästezelten, die an einem Wasserloch liegen, das regelmäßig von Elefanten und anderen Wildtieren besucht wird. Nach dem Mittagessen in der charmanten Lodge brechen die Teilnehmer der Kenia Safari zu weiteren Pirschfahrten auf. Am Abend geht es zurück in die Lodge, wo ein köstliches Abendessen auf die Safari-Teilnehmer wartet. Der dritte Tag beginnt mit einer spannenden Frühpirsch, gefolgt vom Frühstück und der Rückfahrt ins Hotel.

Kurzprofil:

Seit mehr als drei Jahrzehnten organisiert Safari-Tours maßgeschneiderte Kenia-Reisen und Safaris. Das erfahrene Team, das selbst mehrfach vor Ort war, verfügt über profunde Kenntnisse der Lodges in den Nationalparks und der Hotels in Kenia. Dies ermöglicht eine umfassende Beratung, die auf die individuellen Wünsche der Kunden eingeht und auf langjähriger Erfahrung und Expertise in der Reisebranche basiert.

Unternehmensinformation:

Safari-Tours

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha