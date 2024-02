Jumeirah Village Circle - neueste Off-Plan-Immobilien

Empire Suites und One Park Central

Empire Suites

Empire Suites at JVC ist ein Markenhotelprojekt der Peace Homes Group, das luxuriöse Design-Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments und Maisonette-Wohnungen in Dubai bietet. Diese erstklassige Wohnanlage definiert das Wesen des luxuriösen Wohnens neu und bietet eine unvergleichliche Verschmelzung von Raffinesse, Komfort und Bequemlichkeit. Von der sorgfältig gestalteten Inneneinrichtung bis hin zu den erstklassigen Annehmlichkeiten setzt sie einen neuen Standard für modernes urbanes Wohnen in Dubai.

Treten Sie ein in Ihr Refugium im Jumeirah Village Circle, wo italienische Oberflächen und maßgefertigte Marmorarmaturen von Versace Ceramics jeden Winkel schmücken und ein Ambiente von zeitloser Erhabenheit schaffen. Die außergewöhnlich ausgestatteten Küchen mit deutschen Geräten sind für den anspruchsvollen Koch in Ihnen gedacht und sorgen dafür, dass Funktionalität und Stil nahtlos miteinander verschmelzen.

Das Besondere an diesem Projekt ist sein Anspruch, mehr als nur Wohnraum zu bieten - es ist ein Lebensstil. Jede Einheit verfügt über einen eigenen Swimmingpool und ein eigenes Kino, was das Konzept der Unterhaltung zu Hause auf ein noch nie dagewesenes Niveau hebt. Ob man sich am Pool entspannt oder einen Filmabend unter dem Sternenhimmel veranstaltet, die Bewohner können sich dem Luxus hingeben, ohne den Komfort ihrer eigenen Wohnung zu verlassen.

Als ob die verschwenderische Innenausstattung nicht schon genug wäre, bietet das Projekt seinen Bewohnern auch noch eine Reihe von Weltklasse-Annehmlichkeiten, die für jeden Geschmack und jede Laune etwas bereithalten. Von der prächtigen Lobby und dem Empfangsbereich bis hin zum hochmodernen Fitnessstudio und dem olympischen Swimmingpool für Erwachsene ist jeder Aspekt so gestaltet, dass er ein Gefühl der Ehrfurcht und des Staunens hervorruft. Für Familien bieten der separate und sichere Kinderpool, der bezaubernde Kinderspielplatz und die üppigen Grünflächen reichlich Gelegenheit zur Erholung und Entspannung.

Jenseits der Grenzen Ihrer Wohnung liegt eine lebendige Gemeinschaft, die darauf wartet, erkundet zu werden. Die Fassade genießt eine erstklassige Lage mit einfachem Zugang zu Schulen, medizinischen Einrichtungen, Einkaufszentren und einer Reihe von Geschäften und Restaurants, so dass die Bewohner für ihre täglichen Bedürfnisse nie weit gehen müssen.

Wichtigste Highlights:

- Luxuriöse Studios, Hotelapartments mit 1 und 2 Schlafzimmern und Maisonette-Wohnungen mit Pool.

- Eigene private Swimmingpools und Außenkinos in jeder Einheit für ultimative Entspannung und Unterhaltung.

- Exquisit eingerichtete Apartments mit italienischen Oberflächen und maßgeschneiderten Marmorarmaturen von Versace Ceramics.

- Günstige Lage mit Zugang zu Schulen, medizinischen Einrichtungen, Geschäften und Restaurants, die den Bewohnern ein pulsierendes Leben ermöglichen.

- Hochmoderne Küche mit deutschen Geräten für kulinarische Spitzenleistungen.

- Hochmodernes Smart-Home-System für nahtlose Kontrolle und Komfort.

- Prächtige, über 8000 Quadratmeter große Lobby mit Parkservice für Bewohner und Gäste.

- Ein Restaurant und eine Business-Lounge vor Ort bieten eine perfekte Mischung aus Essen und Networking-Möglichkeiten.

Die Empire Suites Markenresidenzen bieten einen ruhigen Lebensstil mit einer erstklassigen Auswahl an Annehmlichkeiten und Einrichtungen, die die Bewohner jeden Tag genießen können. Die exklusive Fassade setzt einen neuen Standard für luxuriöses Wohnen mit Optionen wie einem olympischen Schwimmbad für Erwachsene, einem sicheren Kinderbecken und einem hochmodernen Fitnessraum. Für Entspannung und Unterhaltung sorgen ein voll ausgestattetes Freiluftkino, eine luxuriöse Sauna, ein belebender Whirlpool und ein bezaubernder Spielbereich für Kinder. Darüber hinaus stehen den Bewohnern üppige Grünflächen, Joggingpfade und mehrere Sportplätze für die Freizeitgestaltung im Freien zur Verfügung.

Wichtigste Einrichtungen:

- Sauna/Dampfbad

- Kinderspielplatz

- Kinder-Pool

- Sprudelbad

- Wassergymnastik

- Lounge-Betten im Freien

- Offenes Kino

- Mocktail-Bar

- Mehrere Sportbereiche

- Turnhalle

- Business-Lounge

- Schwebende Sonnenliegen

Das Empire Suites liegt im Herzen des Jumeirah Village Circle (JVC) und ist ein Leuchtturm für luxuriöses Wohnen in Dubai. JVC, bekannt für sein ruhiges Ambiente und seine lebendige Gemeinschaft, bietet den Bewohnern eine perfekte Mischung aus städtischem Komfort und natürlicher Schönheit. Durch die strategische Lage sind wichtige Sehenswürdigkeiten wie Schulen, medizinische Einrichtungen und Einkaufszentren leicht zu erreichen, so dass alles Notwendige in Reichweite ist. Die erstklassige Lage ermöglicht es den Bewohnern auch, sich inmitten üppiger Grünflächen zu erholen, mit eigenen Wegen zum Joggen, Radfahren und Spazierengehen.

Nahegelegene Orte:

- 03 Minuten - Circle Mall

- 07 Minuten - Dubai Hills Einkaufszentrum

- 17 Minuten - Mall of the Emirates

- 10 Minuten - Miracle Garden

- 10 Minuten - Jumeirah Golf

- 15 Minuten - IMG World of Adventures

- 20 Minuten - Sufouh Beach

- 15 Minuten - Palme Jumeirah

- 25 Minuten - Internationaler Flughafen Dubai

Empire Suites bietet eine Reihe sorgfältig gestalteter Grundrisse von Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments und 2-Schlafzimmer-Duplexe mit privatem Pool. Von luxuriösen Studio-Apartments bis hin zu geräumigen Maisonette-Wohnungen verfügt jede Einheit über hochwertige Oberflächen und eine anspruchsvolle Innenausstattung. Die Studio-Apartments verfügen über private Pools und Außenkinos, die den Bewohnern exklusive Unterhaltungsmöglichkeiten direkt vor der Haustür bieten. Alle Wohnungen bieten ähnliche Annehmlichkeiten und sorgen für ein luxuriöses Wohnerlebnis für anspruchsvolle Einzelpersonen und Paare.

One Park Central

One Park Central at JVC ist das neueste 23-stöckige Hochhausprojekt von Iman Developers mit luxuriösen Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen, Maisonette-Wohnungen und Penthäusern. Dieses architektonische Wunderwerk erhebt sich majestätisch und besticht durch sein auffälliges Design, das ein Untergeschoss, ein Erdgeschoss, fünf Podiumsebenen, dreiundzwanzig Stockwerke und eine Dachterrasse umfasst. Mit 482 Wohnungen, 38 Gewerbeeinheiten und 6 Einzelhandelsflächen wird es den unterschiedlichsten Lebensstilen gerecht und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Lebensstil zu genießen und zu erkunden.

Die Fassade verkörpert urbane Eleganz und Luxus, sie ist der Inbegriff von Raffinesse und Innovation. Mit Blick auf den Central Park fügt es sich nahtlos in die Umgebung ein und schafft eine harmonische Mischung aus Opulenz und Komfort. Die sorgfältig gestalteten Wohneinheiten zeichnen sich durch ein erstklassiges Design aus und verfügen in den Penthäusern über einen eigenen Pool. Jede Wohnung strahlt Modernität und Stil aus und bietet den Bewohnern eine Oase des Komforts und der Raffinesse.

Neben den exquisiten Wohnräumen setzt das Projekt einen neuen Standard für luxuriöse Annehmlichkeiten. Mit über 60 erstklassigen Einrichtungen wird den Bewohnern eine Vielzahl von exklusiven Angeboten geboten, die ihren Lebensstil verbessern sollen. Von speziellen Fitness- und Wellness-Einrichtungen bis hin zu Einzelhandels- und Gewerbeflächen - jeder Aspekt wurde sorgfältig ausgewählt, um das Wohnerlebnis zu verbessern. Ob beim Workout im Premium-Fitnessclub oder beim Entspannen am Dachpool - die Bewohner sind auf Schritt und Tritt von Luxus umgeben.

Die luxuriösen Annehmlichkeiten werden durch erstklassige Dienstleistungen für die Mieter ergänzt, die für unvergleichlichen Komfort sorgen. Ein professioneller Concierge-Service sorgt dafür, dass die Bedürfnisse der Bewohner umgehend erfüllt werden, während Gemeinschaftsveranstaltungen ein Gefühl der Zugehörigkeit und Freundschaft fördern. Die Hausverwaltung vor Ort und der 24/7-Sicherheitsdienst sorgen für Ruhe, während Wartungs- und Reinigungsdienste sicherstellen, dass jedes Detail beachtet wird. Darüber hinaus gibt es luxuriöse Gästesuiten, einen Wellnessbereich für Haustiere und einen Pflegebereich, der auf die Bedürfnisse der Bewohner und ihrer pelzigen Gefährten eingeht.

Für diejenigen, die sich nach Freizeitaktivitäten sehnen, gibt es eine Reihe von Freizeitangeboten, die allen Interessen gerecht werden. Co-Working-Spaces bieten ein produktives Umfeld, während ein Spielzimmer Unterhaltung für Bewohner jeden Alters bietet. Golfbegeisterte können ihren Schwung am Golfsimulator perfektionieren, während die Sky Lounge einen ruhigen Rückzugsort mit atemberaubendem Blick auf die Stadtlandschaft bietet. Grill- und Unterhaltungsbereiche im Freien ermöglichen es den Bewohnern, Versammlungen zu veranstalten und sich mit Freunden und der Familie zu treffen, während Fahrradabstell- und Wartungsstationen für Fahrradliebhaber zur Verfügung stehen.

Wichtigste Highlights:

- Erstklassig gestaltete Wohneinheiten, darunter Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen, Duplexe und Penthäuser

- Strategisch günstige Lage gegenüber dem Central Park im Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai

- Flexible Zahlungspläne, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Käufer zugeschnitten sind

- Luxuriöse Gäste-Suiten, Haustier-Spa und Pflegebereich für zusätzlichen Komfort

- Clubähnliche Wellnessbereiche, einschließlich Fitnessclub, Yoga-Arbeitsbereich und Spinning-Studio

- Pool auf der Dachterrasse, Sky Lounge und BBQ-Bereiche im Freien für geselliges Beisammensein

- Co-Working-Bereiche, Spielzimmer und Golfsimulator für Freizeit und Erholung

- Über 60 erstklassige Annehmlichkeiten für Fitness, Wellness, Freizeit und Unterhaltung

- Professioneller Concierge, Hausverwaltung vor Ort und 24/7-Sicherheitsdienst

Iman One Park Central redefines luxury living with its impressive array of premium amenities and facilities at service. From dedicated fitness and wellness facilities to club-style lounges and entertainment spaces, residents enjoy a host of exclusive privileges. Highlights include a premium fitness club, yoga workspace, rooftop pool, golf simulator, and outdoor BBQ areas. With 24/7 security, onsite property management, and professional concierge services, every aspect of residents' needs is meticulously catered here.

Key Facilities:

- Co-working spaces

- Games room

- Golf simulator

- Sky lounge

- Rooftop pool

- Outdoor BBQ and entertainment spaces

- Bike storage and maintenance stations

- Club-Style Wellness Spaces

- Premium Fitness Club

Das von Iman Developers entwickelte One Park Central ist ein Leuchtturm für luxuriöses Wohnen im pulsierenden Viertel Jumeirah Village Circle (JVC) in Dubai. Dieses architektonische Meisterwerk, das strategisch zum Central Park hin positioniert ist, verbindet nahtlos Raffinesse mit urbanem Charme. Die Bewohner genießen einen unvergleichlichen Komfort mit leichtem Zugang zu den wichtigsten Autobahnen, Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen und Unterhaltungsmöglichkeiten. Die lebendige Gemeinschaftsatmosphäre von JVC in Verbindung mit der ruhigen Kulisse des Parks schafft einen idyllischen Rahmen für modernes Leben.

Nahegelegene Orte:

- 05 Minuten - Gems British Academy

- 07 Minuten - Al Khail Avenue Einkaufszentrum

- 10 Minuten - Mall of the Emirates

- 12 Minuten - Dubai Yachthafen

- 12 Minuten - Jumeirah Beach Residences

One Park Central von Iman Developers zeichnet sich durch einen sorgfältig ausgearbeiteten Masterplan aus, der eine Mischung aus Wohn-, Gewerbe- und Einzelhandelseinheiten umfasst. Das Projekt umfasst insgesamt 482 Wohneinheiten, darunter hochwertige Studios, Apartments, Maisonette-Wohnungen und luxuriöse Penthäuser mit eigenem Pool. Darüber hinaus gibt es 38 Gewerbeeinheiten und 6 Einzelhandelsflächen, die die unterschiedlichsten Lebensbedürfnisse abdecken. Mit seiner markanten Architektur und den erstklassigen Annehmlichkeiten bietet es den Bewohnern eine harmonische Mischung aus Luxus und Funktionalität.

Für diejenigen, die nach innerer Ruhe und Ausgeglichenheit suchen, bietet ein Yoga-Arbeitsbereich einen ruhigen Rückzugsort, während freie Gewichte und Squat-Racks Möglichkeiten zum Krafttraining bieten. Privat- und Gruppenfitnesskurse gehen auf die unterschiedlichsten Vorlieben ein und sorgen dafür, dass die Bewohner ihre Fitnessziele in einem unterstützenden und motivierenden Umfeld verfolgen können.

Die Grundrisse von One Park Central sind so konzipiert, dass sie ein Maximum an Platz und Komfort bieten: Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, Maisonette-Wohnungen mit 2 Schlafzimmern sowie Penthäuser mit 3 und 4 Schlafzimmern, die mit einem privaten Pool ausgestattet sind. Die Anlage erstreckt sich über Keller, Erdgeschoss, 5 Podien, 23 Stockwerke und eine Dachebene und bietet eine Vielzahl von Wohnungsgrundrissen, von gemütlichen Studios bis hin zu großzügigen Maisonetten und Penthäusern. Jede Einheit wurde sorgfältig entworfen, um die natürliche Belichtung und Belüftung zu optimieren und einen nahtlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereichen zu schaffen.

