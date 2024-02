Startseite genuss7.de präsentiert The Holy Snaile Wein von der Loire Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-13 14:07. Eine Hommage an die Natur und Tradition der Loire Genuss7.de, bekannt für sein umfangreiches Angebot an Qualitätsweinen, freut sich, die Einführung seiner neuesten Kollektion, "The Holy Snail", bekannt zu geben. Diese Serie, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Weinhaus Joel Delaunay in der malerischen Loire-Region. Die Weinserie feiert die reiche Natur und das kulturelle Erbe der Weinberge, insbesondere die Rolle der Weinbergschnecke im Ökosystem des Weinbaus. Die Weinbergschnecke, einst ein häufiger Anblick in den kalkreichen Böden der Loire-Weinberge, ist heute aufgrund moderner Agrarpraktiken weniger verbreitet. Diese Schneckenart, die für den Aufbau ihres Gehäuses kalkhaltige Nahrung benötigt, fand in den Weinbergen ideale Bedingungen. "The Holy Snail" nimmt Bezug auf diese historische Präsenz der Weinbergschnecken und spiegelt das Engagement des Weinguts Joel Delaunay für einen Weinbau wider, der die natürlichen Gegebenheiten und die Biodiversität respektiert. Die Weine von "The Holy Snail" The Holy Snail Rosé Touraine Rosé AOP: Ein ausgewogener Rosé, hergestellt aus einer sorgfältigen Auswahl von Gamay, Cabernet Franc und Malbec Trauben. Diese wachsen auf den lehm- und feuersteinreichen Böden der Touraine, was dem Wein seine charakteristische Mineralität und Frische verleiht. Die Aromenpalette reicht von Himbeeren über Erdbeeren bis hin zu Pink Grapefruit, ergänzt durch feine würzige Noten. Mit 91/100 Punkten bewertet, reflektiert dieser Wein die Qualität und das handwerkliche Geschick, das in seiner Herstellung steckt. The Holy Snail Chardonnay Val de Loire IGP: Dieser Chardonnay vereint die Vielfalt und den Reichtum verschiedener Lagen des Loiretals. Die sorgsame Vinifikation im temperaturkontrollierten Edelstahltank unterstreicht die feinen Fruchtaromen von Grapefruit, Birne und Aprikosen, abgerundet durch Nuancen von Mandeln und Brioche. Mit einer Bewertung von 86/100 Punkten bietet dieser Wein ein elegantes und nachhaltiges Geschmackserlebnis. The Holy Snail Sauvignon Blanc Val de Loire IGP: Ausgewählt aus verschiedenen Lagen des Loiretals, präsentiert sich dieser Sauvignon Blanc frisch und lebendig. Die kühle Fermentation betont die knackigen Aromen von Pfirsich, Grapefruit und Stachelbeeren, kombiniert mit subtilen Noten von Brennnesseln und Holunder. Mit 90/100 Punkten bewertet, zeigt dieser Wein die typische Finesse und Fruchtigkeit des Sauvignon Blanc. Verfügbarkeit und Einführungsaktion Die "The Holy Snail" Serie ist ab sofort auf www.genuss7.de/holysnail verfügbar. Bis Ende Februar profitieren Kunden von besonderen Einführungsangeboten für alle drei Weine. Diese Initiative unterstreicht das Bestreben von genuss7, Weine anzubieten, die nicht nur durch ihre Qualität überzeugen, sondern auch die Geschichten und Traditionen der Regionen, aus denen sie stammen, widerspiegeln. Für Interessierte und Weinliebhaber bietet genuss7.de eine Plattform, um diese außergewöhnlichen Weine zu entdecken und sich von der tiefen Verbindung zwischen Natur, Tradition und Weinbaukunst inspirieren zu lassen. Mit "The Holy Snail" ehrt genuss7 die Vergangenheit und zelebriert die Gegenwart des Weinbaus in der Loire, eine Tradition, die durch Respekt vor der Natur und handwerkliche Exzellenz definiert wird. Für weitere Informationen über die Weinserie "The Holy Snail" und andere Angebote besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice direkt. genuss7.de GmbH ist ein Online-Weinversand, der seit 2007 auf dem Markt ist. Der Shop glänzt durch viele Funktionen und Informationen, die nicht von der Stange sind, sondern individuell zusammen getragen wurden. So gibt es zu fast jedem der Weine auch Informationen per Video, sowie Background Informationen über das Weingut und die Lagen. Die große Auswahl, die günstigen Preise und der sehr schnelle Versand runden das Einkaufserlebnis ab. Kontakt

