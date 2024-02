Startseite boersengang.info: Alternative Börsengänge sind effizienter Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-13 14:06. Eine klare Trendumkehr zeichnet sich im Bereich von Börsengängen ab. Schnelle, alternative Börsengänge, die einen zeit- und kosteneffizienten Zugang zum Kapitalmarkt eröffnen, erfahren sowohl durch Start-Ups, kleinere, mittlere Unternehmen (KMUs) als auch durch etablierte Gesellschaften immer mehr Nachfrage. Das Portal von boersengang.info (https://www.boersengang.info) ist eine zentrale Anlaufstelle, um Unternehmen den Weg an die Börse so einfach wie möglich zu gestalten. Via des Portals erhalten Unternehmen Zugang zu einer Reihe von Vorteilen:

1. Schnelle Alternative Börsengänge: Wir bieten Unternehmen schnelle und effiziente Alternativen zum herkömmlichen Börsengang. Durch innovative Ansätze wie Börsenmäntel und SPACs ermöglichen wir es Unternehmen, schnell an die Börse zu gehen, um sich den Zugriff auf Finanzierungs- und Wachstumskapital zu erschließen. 2. Erfahrung: Das Team von boersengang.info verfügt über langjährige Erfahrung in der Begleitung von Unternehmen an die Börse. Mit fundiertem Fachwissen und Expertise unterstützen wir Unternehmen ihre Ziele zu erreichen und erfolgreich an die Börse zu gehen. 3. Unternehmensfokus: Wir sind fest davon überzeugt, dass mit Blick auf herausfordernde Marktverhältnisse sowohl aufstrebende als auch etablierte Unternehmen sich einen eigenen Kapitalmarktzugang durch eine Börseneinführung erschließen sollten. Unabhängig davon, ob es sich um ein Start-up oder ein mittelständisches Unternehmen (KMU) handelt, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, um den individuellen Anforderungen jedes Unternehmens gerecht zu werden. 4. Finanzierung und Wachstum: In einer Zeit, in der die Zinssätze steigen und der Wettbewerb um Kapital intensiver wird, ist es für Unternehmen entscheidend Zugang zu Eigenkapital zu erhalten, um ihr Business oder ihr Wachstum zu finanzieren. Eine Börsenzulassung bietet Unternehmen die Möglichkeit des Zugriffs auf Eigenkapital von Investoren. 5. Börsenreife: boersengang.info bietet beim Weg an die Börse Unternehmen umfassende Dienstleistungen aus einer Hand an und stellen zusammen mit ihnen die Börsenreife ihres Unternehmens fest. Von der Planung bis zur Umsetzung stehen wir Unternehmen während des gesamten Prozesses mit unserem Fachwissen zur Seite und unterstützen bei der Umsetzung der Unternehmensanforderungen. Der Weg an die Börse war lange nur größeren Unternehmen vorbehalten, wodurch die Finanzierung durch Eigenkapital vor allem Start-Ups und kleinere und mittleren Unternehmen vorbehalten blieb. Gründe hierfür lagen insbesondere bei zeit- und kostenintensiven Aufwendungen, die mit einem traditionellen Börsengang in Zusammenhang stehen. Im Gegensatz dazu ist der Alternative Börsengang weitaus einfacher plan- und kostengünstiger umsetzbar. Über boersengang.info:

boersengang.info ist das Portal für schnelle, alternative Börsengänge und bietet Unternehmen, die einen schnellen, unkomplizierten Zugang zum Kapitalmarkt suchen, eine zentrale Anlaufstelle, um sich zu informieren und den Weg an die Börse zusammen mit den Kapitalmarktexperten von boersengang.info umzusetzen. Kontakt

INSTANT GROUP AG

Reiner Ehlerding

Häschenstr. 19

28199 Bremen

04215961490

http://www.boersengang.info Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten