Startseite KI-gesteuertes Energie-Managementsystem AI-leen optimiert Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-13 13:24. Ab März startet das KI-gesteuerte, intelligente Energie-Managementsystem AI-leen der SonneNext energy GmbH. Ab März startet das KI-gesteuerte, intelligente Energie-Managementsystem AI-leen der SonneNext energy GmbH. Das EMS, das erstmals als 'iEMS' im November 2023 auf der Messe Solar Solutions präsentiert wurde, wird sowohl mit einem dynamischen Stromtarif als auch mit einem Tarif zur Direktvermarktung angeboten. Diese sind ebenfalls ab März verfügbar. Mit diesem integrierten Ansatz präsentiert das junge Unternehmen aus Niederzissen eine wegweisende Option für Betreiber von PV-Anlagen, indem es hocheffizientes, KI-gesteuertes Energiemanagement mit dem direkten Zugang zur Strombörse kombiniert. Ziel es ist, die gewonnene Energie dort zum besten Preis zu verkaufen und Strom bedarfsgerecht zum günstigsten Preis einzukaufen. "Mit unserem EMS 'AI-leen' bieten wir Besitzern von Photovoltaikanlagen mehr als ein effizientes Tool zur Energieverwaltung. Die Besonderheiten sind sowohl der KI-gestützte Einkauf und Verkauf als auch die direkte Anbindung an die Strombörse. So versetzt AI-leen, in Verbindung mit unserem neuen dynamischen Stromtarif und der Möglichkeit zur Direktvermarktung, PV-Anlagenbesitzer in die Lage, Strom zu Bestpreisen zu verkaufen und zu niedrigsten Preisen einzukaufen", erläutert Hans Jörg Hölzenbein, Geschäftsführer von SonneNext energy, die Vorteile des Systems. Die Einführung des dynamischen Stromtarifs sowie dem Tarif zur Direktvermarktung startet zeitgleich mit dem offiziellen Marktstart von AI-leen, dem hocheffizienten KI-gestützten Energie-Managementsystem von SonneNext energy. Der dynamische Stromtarif ist am effektivsten in Verbindung mit dem EMS AI-leen, wird Verbrauchern aber auch davon unabhängig angeboten. AI-leen kann automatisch die Stromspeicher zu günstigsten Konditionen füllen und vorhandene Stromkapazitäten zu besten Abnahmepreisen verkaufen. Dies geschieht, dank KI, vollständig autonom, ohne dass die Besitzer von PV-Anlagen eingreifen müssen. AI-leen wird zusammen mit dem dynamischen Stromtarif und der Direktvermarktungseinrichtung, in zwei Tarifpaketen, über die Fachhandelspartner von SonneNext Energy angeboten. Der direkte Kontakt zum nächsten Fachhandelspartner ist auf der Webseite unter https://iems.sonnenext.de zu finden. "Obwohl PV-Anlagen ab 10 kWp für uns als ideale Größe gelten, ermöglicht AI-leen auch Besitzern kleinerer Anlagen - ab rund 5 kWp -, mit ihrem gewonnenen Strom ein Zusatzeinkommen zu erzielen. Dabei wird der Eigenverbrauch natürlich berücksichtigt, da er nach wie vor von zentraler Bedeutung ist", fügt Hölzenbein hinzu. "Insgesamt können PV-Anlagenbesitzer mit dem EMS AI-leen bis zu dreimal mehr als die aktuelle EEG-Vergütung erzielen und gleichzeitig hohe Einsparpotenziale bei den Einkaufspreisen realisieren."

Darüber hinaus schützt dieses Energie-Managementsystem seine Kunden insbesondere davor, dass die gespeicherte Energie bei negativen Strompreisen an die Strombörse geliefert wird. Für Interessierte: Die SonneNext energy GmbH ist vom 20. bis 22. Februar in Halle 4, Standnummer 4J122 auf der Messe E-world energy and water in Essen, sowie vom 3. bis 8. März zur Light + Building in Frankfurt, mit einer Auslage auf dem Stand des ZVEI und Eaton Electric GmbH vertreten. Eine Pressemitteilung der SonneNext energy GmbH Die SonneNext energy GmbH vertreibt mit ihrem KI-gestützten Energie-Managementsystem AI-leen ein Produkt für Betreiber kleiner PV-Anlagen. Das eingetragene Energieunternehmen mit Sitz in Niederzissen ist auch Direktvermarkter von erneuerbarer Energie und entwickelt innovative Produkte im Energiemarkt. Immer mehr Haushalte in Deutschland setzen auf Photovoltaik bei der Energiegewinnung. Denn PV-Anlagen sind nicht nur eine einfache Möglichkeit der Energiegewinnung im privaten Bereich, sondern können auch die Basis für eine nahezu kostenneutrale Stromnutzung sein. Die Integration eines KI-gesteuerten Energie-Managementsystems für Photovoltaikanlagen ist ein weiterer Schritt in eine nachhaltigere und effizientere Energiezukunft. Das intelligente KI-gesteuerte Energie-Managementsystem AI-leen verwaltet und verteilt nicht nur den gewonnenen Strom auf höchst effiziente Art, sondern hilft zusätzlich Mehreinnahmen zu generieren und auf diese Weise mit der Energie der Sonne Geld zu verdienen. Mit dieser Mission möchte die SonneNext energy GmbH Strom als Einkommensquelle für alle erschließen, die Autarkiequote erhöhen und letztlich auch die Netze entlasten. Firmenkontakt

SonneNext energy GmbH

Hans Jörg Hölzenbein

Industriegebiet Scheid 13

56651 Niederzissen

+492632 83891-21

https://sonnenext.com Pressekontakt

SonneNext energy GmbH

Tanja Salkowski

Industriegebiet Scheid 13

56651 Niederzissen

+49171 4881212

https://sonnenext.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten