Startseite LINDA Apotheken feiern 20. Geburtstag Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-13 11:57. Mit Aktionen und Gewinnspielen laden LINDA Apotheken zum Feiern ein Der Valentinstag lässt am Mittwoch (14. Februar 2024) wieder Herzen höherschlagen. Doch auch für LINDA Apotheken ist dies ein bedeutender Tag. Denn sie feiern ihr 20-jähriges Bestehen. Seit 2004 steht die Marke deutschlandweit für professionelle pharmazeutische Beratung, starkes Vertrauen, innovative Ideen und attraktive Aktionen für Kundinnen und Kunden. Das beweisen sie wieder am 14. Februar, wenn sie zum gemeinsamen Feiern einladen. Die Kundschaft erwartet beispielsweise ein Coupon für kostenfreie Geburtstagsartikel, ein 20fach °Punkte PAYBACK Coupon sowie große Gewinnspiele. Zu verlosen gibt es zum einen zwei Gutscheine im Wert von 4.000 Euro für eine individuelle Traumreise mit Reiseland und zum anderen einmal zwei Tickets für eine Kinder-Kinofilm-Premiere in Berlin inklusive Gang über den roten Teppich, Anreise und Übernachtung. Alle Informationen zur Teilnahme sowie zu den Geburtstagsvorteilen erhalten Kundinnen und Kunden in ihrer LINDA Apotheke vor Ort oder auf linda.de. "Mit diesen Aktionen möchten wir LINDA Apothekerinnen und Apotheker uns für die Treue unserer Kundschaft bedanken", betont Dirk Vongehr, Inhaber einer LINDA Apotheke in Köln. "In einigen Apotheken erwartet sie sogar am 14. Februar die ein oder andere kleine Geburtstagsfeier mit Überraschungen." > Warum eigentlich LINDA? Im Jahr 2004 suchten Apothekerinnen und Apotheker nach einem einprägsamen und unverwechselbaren Namen für eine neue Kooperation. In LINDA steckt das Verb "lindern". Der Begriff stammt aus dem Althochdeutschen und hat die Bedeutung, körperliche Beschwerden zu mildern. Und damit passte der Name perfekt. Die Schrift im Markenlogo von LINDA Apotheken leitet sich von einer Sicherheitsnadel ab. Hinter dieser Idee stand die Frage, was für Apothekerinnen und Apotheker - neben der Linderung des Krankheitsverlaufs - das Wichtigste an ihrer Arbeit sei. Das ist die Sicherheit, das Richtige zu tun. Aus dieser Erkenntnis heraus wurden die unverkennbaren Schriftzeichen für die Marke LINDA aus der Form einer Sicherheitsnadel entwickelt. Das Prinzip ist einfach: Selbstständige Apotheker:innen haben sich in einer Kooperationsgemeinschaft unter der Dachmarke LINDA Apotheken zusammengeschlossen, um gemeinsam stark am Markt zu agieren. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke und Marktführerin in ihrem Segment. Das HANDELSBLATT vergab im Ranking Deutschlands Beste Händler 2022 in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken. Kundinnen und Kunden schätzen die herausragende Qualität und Top-Beratung der LINDA Apotheken. Auch für die Zukunft ist die Kooperation perfekt aufgestellt. Das beweist beispielsweise die breit aufgestellte digitale Ausrichtung durch unter anderem eine kund:innennah aufgestellte App. Insgesamt wurden LINDA Apotheken im Jahr 2023 als "Deutschlands beste Apotheken" ausgezeichnet. Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhaber:innengeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln. Kontakt

LINDA AG

Carolina Bosch

Emil-Hoffmann-Str. 1a

50996 Köln

02236848780

022368487853

http://www.linda.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten