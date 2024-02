Startseite Promotionbasis verleiht "Top-Agentur 2023"-Auszeichnung im Promotion-, Messe- und Event-Bereich Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-13 11:20. Kiel, Januar 2024 - Promotionbasis, die führende Jobbörse im Promotion-, Messe- und Event-Bereich, hat auf Basis der Bewertungen ihrer Nutzer die beliebtesten Agenturen ermittelt und diese mit dem Siegel "Top-Agentur 2023" ausgezeichnet. Dies dient als verlässlicher Indikator für Qualität und Vertrauenswürdigkeit in der Branche. Produkt-Einführungen, Fachberatungen für Dienstleistungen sowie Events und Messen erfordern eine sorgfältige Planung und eine nahtlose Umsetzung mit dem richtigen Personal. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es viele Agenturen und Firmen, die sich auf diese Bereiche spezialisiert haben. In einem dynamischen und vielseitigen Markt bietet Promotionbasis durch die Auszeichnung "Top Agentur 2023" (https://www.promotionbasis.de/top-agenturen-2023) Unternehmen und Marken eine Orientierungshilfe bei der Suche nach einer verlässlichen Agentur für ihre Projekte und Veranstaltungen. Das detaillierte Ranking, einsehbar auf Promotionbasis (https://www.promotionbasis.de/top-agenturen-2023), basiert auf einer umfangreichen Analyse von Bewertungen durch Jobsuchende im Promotion-, Messe- und Event-Bereich. Kriterien wie Teamarbeit, faire Bezahlung, transparente Kommunikation und positive Arbeitsbedingungen fließen in die Bewertung ein. Diese offene und nutzerzentrierte Bewertungsmethodik gewährleistet, dass die "Top Agentur 2023"-Auszeichnung ein authentischer und verlässlicher Maßstab für Qualität und Vertrauenswürdigkeit in der Branche ist. Seit 2002 ist Promotionbasis die größte deutschsprachige Jobbörse im Bereich Promotion, Messe und Event und bietet eine umfangreiche Ressource für Promoter, Hostessen/Hosts und Event-Personal. Als zentrale Anlaufstelle für Fachkräfte und Arbeitgeber verbindet Promotionbasis über 700.000 registrierte Jobsuchende mit mehr als 6.000 vertrauenswürdigen Top-Arbeitgebern in der Branche und agiert als effektiver Recruiting-Partner für maßgeschneiderte Personallösungen. Kontakt

Promotionbasis GmbH

Promotionbasis GmbH Presseabteilung

Sophienblatt 44-46

24114 Kiel

0431-66675810

