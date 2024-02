Startseite Galileo Group wächst stark Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-13 10:12. München, 13. Februar 2024 - Die Galileo Group AG, ein führender deutscher Softwareanbieter schlüsselfertiger Integrationen für IT Factories und für das Release-, Change- und Transport-Management von SAP-Lösungen, ist im Geschäftsjahr 2023 wie schon in den Vorjahren stark gewachsen. Das Softwareunternehmen konnte die Softwareumsätze um fast 60 Prozent steigern und sein internationales Geschäft weiter ausbauen. Das Münchner Softwareunternehmen hat im letzten Geschäftsjahr dabei nicht nur von der starken Nachfrage nach Conigma™ Connect profitiert. Mit der No-Code-Integrationsplattform Conigma Connect™ unterstützt Galileo Group die Integration aller gängigen Tools von SAP und Drittanbietern in einer heterogenen, auf SAP-Lösungen ausgerichteten IT-Factory. Das Unternehmen hat über 1.000 verschiedene Integrationen im Angebot, darunter beliebige ITSM-Software von Drittanbietern sowie Test-Management und Automation Suites. Einen Schwerpunkt bilden die Integration von SAP Cloud ALM, Focused Run for SAP Solution Manager und SAP Solution Manager ChaRM. Galileo Group hat in 2023 auch ein Early Adopter Programm für eine Self-Service Integration von SAP Cloud ALM vorgestellt: Conigma™ Connect Express ist Cloud-basiert und einfach und richtet sich an alle SAP-Anwender, die SAP Cloud ALM in den Mittelpunkt stellen.

Conigma™ Connect Express integriert auf Knopfdruck SAP Cloud ALM für diverse, vorbereitete Nutzungsszenarien. Am Anfang stehen die Links zu Azure DevOps, Jira und ServiceNow zur Verfügung. Darüber hinaus hat das Softwareunternehmen auch seine internationale Expansion vorangetrieben. Im nordamerikanischen Markt setzt Galileo Group auf verschiedene Partnerschaften, zum Beispiel mit dem Beratungsunternehmen Foulk Consulting oder dem Software Anbieter Tricentis. Zudem investierte das Münchner Unternehmen auch in den asiatischen Markt. Die vertrieblichen Aktivitäten in der Region steuert Galileo Group aus Indien heraus. Das Softwareunternehmen war im Juli 2023 Goldsponsor des SAP ALM Summit APJ 2023 in Bangalore und nahm im November 2023 am SAP ALM Partner Day in Dubai teil. Malte Klassen, CEO der Galileo Group AG, kommentiert das Geschäftsjahr so: "Das Geschäftsjahr 2023 war für uns das erfolgreichste Jahr in unserer über 20-jährigen Unternehmensgeschichte. Wir konnten das Softwaregeschäft erfolgreich ausbauen und haben die Entwicklung unserer Self-Service Integration von SAP Cloud ALM weiter vorangetrieben. Zudem haben wir unsere Vertriebs- und Marketingaktivitäten ausgebaut und arbeiten an unserer internationalen Präsenz. Kurzum: Wir sind hervorragend im SAP-Cloud-Markt positioniert und rechnen auch in 2024 mit einem starken Wachstum." ###

Conigma™ ist ein Warenzeichen der Galileo Tools GmbH / Galileo Group AG. SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Galileo Group AG ist ein führender Softwareanbieter für Application Lifecycle Management (ALM) im SAP®-Umfeld sowie schlüsselfertige Integrationen für IT-Factories, die auf SAP-Technologien fokussieren. Die Softwaresuite Conigma umfasst darüber hinaus auch Lösungen für die Integration von SAP und von Drittanbietern bezogenen Tools in der IT-Factory, die Wiederherstellung nach SAP-Systemkopien, die Synchronisation von parallelen SAP-Entwicklungssystemen sowie die Integration von Funktionalitäten in ABAP in Eclipse. Die Galileo Group ist autorisierter und zertifizierter Softwarepartner von SAP und Microsoft. Zahlreiche mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne, darunter auch Fortune-500- und DAX30-Unternehmen wählen Galileo Group als zuverlässigen Partner. Das inhabergeführte, im Jahr 2000 gegründet Unternehmen hat neben seinem Hauptsitz in München noch eine Niederlassung in der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.galileo-group.de. Kontakt

Galileo Group AG

Malte Klassen

Kistlerhofstraße 60

81379 München

+49 89 71 04 63 60

+49 89 71 04 63 88

www.galileo-group.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten