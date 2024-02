Startseite Callstel 8in1-Lade-/Datenkabel USB-C/A zu USB-C/Micro-USB/Lightning 60 Watt Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-13 10:12. Farbiges oder schwarzes All-in-One 4-Port-Kabel, perfekt fürs Auto und im Büro - Vielseitig einsetzbar für PC, Smartphone, iPad u.v.m.

- 4 Stecker für Geräte mit USB-A und -C, Micro-USB und 8-Pin für Apple-Geräte

- Stecker mit robustem Aluminium-Gehäuse

- Hochwertige Textil-Kabelummantelung

- Zwei USB-C-Anschlüsse mit Schnellladefunktion (1x bis 60 Watt)

- Zum Laden und für Datenübertragung Das USB-Ladekabel mit allen Standardanschlüssen lädt iPhones mit Lightning-Anschluss, alle Smartphones, MP3-Player und vieles mehr - bis zu 4 Geräte auch gleichzeitig. Dieses Multi-USB-Kabel (https://www.pearl.de/mtrkw-11673-multi-usb-kabel-fuer-usb-a-und-c-micro-...) von Callstel (https://www.pearl.de/ar-2-6.shtml) vereint 8 Anschlusskombinationen in einem Kabel. Und ist damit so vielseitig einsetzbar wie kaum ein anderes Kabel. Sowohl für Datenübertragung als auch für schnelles Laden: Beide USB-C-Anschlüsse unterstützen schnelles Laden, einer davon sogar Datenübertragung. So lassen sich Daten bequem von A nach B übertragen. Und Geräte mit entsprechender Unterstützung können mit bis zu 20 Volt oder 60 Watt geladen werden. Schnell gefunden: Dank farbiger Codierung der Anschlüsse hat man immer gleich den richtigen Stecker zur Hand. - Universelles Ladekabel: für Mobilgeräte mit Micro-USB-, USB-C- und Lightning-Buchse

- 8in1-Anschlussmöglichkeiten: USB-C oder USB-A auf Micro-USB, 2x USB-C und 8-PIN (Lightning-kompatibel für Apple-Geräte)

- 2x USB-C-Stecker mit Schnellladefunktion, davon 1x Datenübertragung

- Unterstützter Ladestrom: bis 20 Volt und 3 A (60 Watt, anschlussabhängig)

- Stecker mit Aluminium-Gehäuse

- Kabel mit robuster Textil-Ummantelung

- Farbe: schwarz, rot, blau, silber

- Länge: 120 cm, Gewicht: 60 g

- 8in1-Lade- und Datenkabel inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107425360 Preis: 8,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8543-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8543-1059.shtml Auch als 2er-Set erhältlich:

Callstel 2 x 8in1-Datenkabel USB-C/A zu USB-C/Micro-USB/Lightning, 1,2m, 60 Watt

Preis: 14,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8593-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8593-1059.shtml Das Kabel steht auch in schwarz in verschiedenen Längen zur Verfügung: Callstel 8in1-Lade-/Datenkabel USB-C/A zu USB-C/Micro-USB/Lightning 60 Watt, 30 cm

Preis: 7,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8540-625 Callstel 8in1-Lade-/Datenkabel USB-C/A zu USB-C/Micro-USB/Lightning 60 Watt, 120 cm

Preis: 8,99 EUR Callstel 8in1-Lade-/Datenkabel USB-C/A zu USB-C/Micro-USB/Lightning 60 Watt, 200 cm

Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8542-625 Jeweils auch als 2er-Sets vorhanden:

