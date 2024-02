Startseite Karlsruhe Multiple zum Schutz der Netzgiraffen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-13 09:23. Karlsruhe, 13. Februar 2024. Kunst und Kultur zugunsten des Artenschutzes verbinden - das ist die Idee hinter dem Kunstprojekt "Karlsruhe Multiple". Auf der internationalen Kunstmesse art KARLSRUHE (22. bis 25. Februar 2024, Preview am 21. Februar 2024) wird das neue Karlsruhe Multiple präsentiert. Das von der Vollack Gruppe 2018 initiierte Projekt ist eine Kooperation mit dem Zoo Karlsruhe und macht jedes Jahr auf eine bedrohte Tierart aufmerksam. In diesem Jahr steht die Netzgiraffe im Fokus. Mit ihrem langen Hals und ihrer einzigartigen Fellzeichnung gehört die Giraffe wohl zu den eindrucksvollsten Bewohnern Afrikas. Vier Arten und sieben Unterarten des höchsten Landsäugetiers der Welt gibt es. Gefährdet sind sie alle, doch besonders die Netzgiraffen sind akut vom Aussterben bedroht. Hauptgründe sind die illegale Jagd und der Verlust des natürlichen Lebensraums. Deshalb macht das diesjährige Karlsruhe Multiple, das den Namen "Sabana" trägt, auf die Situation der Tiere aufmerksam und sorgt zugleich aktiv für eine Unterstützung des Artenschutzes. Im Rahmen des Kunstprojekts wird bei der art KARLSRUHE eine große Skulptur gezeigt, die dem Zoo gestiftet und im Frühjahr dort aufgestellt wird. Außerdem wird es eine limitierte Serie kleiner Kunstwerke geben, aus deren Erlös eine Spende für die Artenschutzstiftung geleistet wird. 100 Euro pro Exemplar gehen an die Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe. Tier- und Kunstliebende können so an der guten Sache mitwirken. Die Multiples sind auf 100 Stück limitiert und werden bei der Messe an einem Skulpturenspot zum Subskriptionspreis angeboten. Gefertigt wurden sie in der Majolika Manufaktur unter der Ägide von Künstlerin Irmela Maier. Sie sind ein Abbild der großen Skulptur für den Zoo, sind einzeln bemalt, signiert und nummeriert. Reinhard Blaurock, Geschäftsführender Gesellschafter der Vollack Gruppe, sagt: "Das Karlsruhe Multiple verbindet Natur und Kultur zugunsten des Artenschutzes. Wir freuen uns, wenn sich wieder viele Menschen an unserem Herzensprojekt beteiligen, sich ein Kunstwerk nach Hause holen und auf diese Weise einen Beitrag zum Erhalt der Tierpopulationen leisten." Multiple mit einzigartigem Motiv

Die Arbeit der Bildhauerin Irmela Maier wurde unter Einbindung der Stadt Karlsruhe ausgewählt. Die Künstlerin überzeugte mit ihrer Darstellung einer liegenden Giraffe. "Giraffen müssen in freier Wildbahn immer vor Feinden auf der Hut sein; der Anblick einer vertrauensvoll ruhenden Giraffe ist deshalb selten. Die Skulptur greift diesen besonderen und verletzlichen Moment auf", erläutert Irmela Maier ihre Intention. Der Name "Sabana" greift den Begriff für den Lebensraum der Tiere auf: Das Wort "Savanne" entstand aus dem spanischen Begriff "Sabana". Das Karlsruhe Multiple und die große Skulptur werden am Skulpturenspot SP19, zwischen den Hallen 1 und 2, bei der art KARLSRUHE präsentiert. Der von der Vollack Gruppe wie in den Vorjahren gesponserte Skulpturengarten im Atrium der Messe widmet sich ganz der Skulpturenkunst und ergänzt den Rundgang auf der Kunstmesse. Giraffenskulptur im XXL-Format setzt Zeichen

Die XXL-Skulptur der Giraffe wird im Frühjahr 2024 an den Zoo Karlsruhe übergeben. Professor Dr. Matthias Reinschmidt, Direktor des Karlsruher Zoos, freut sich schon jetzt auf die feierliche Enthüllung: "Die Skulptur wird unsere neue Afrikasavanne schmücken und mit der Spende aus dem Verkauf der Multiples können einmal mehr wichtige Artenschutzprojekte unterstützt werden. Es ist sehr schön, dass gefährdeten Tieren so eine Stimme verliehen wird." Vollack Kommunikationsleiterin Regina Reiter, die das Kunstprojekt verantwortet, betont: "Wenn es um den Schutz unserer Umwelt geht, sind wir alle gefragt. Dabei können Kultur und Natur eine sinnstiftende Verbindung eingehen. Das Karlsruhe Multiple zeigt das eindrucksvoll. Wir sind stolz, dass das Projekt in diesem Jahr in die fünfte Runde geht und viele Menschen daran Anteil nehmen." Das Karlsruhe Multiple 2024 ist zum Subskriptionspreis auf der art KARLSRUHE am Skulpturen-spot SP19, zwischen den Hallen 1 und 2, erhältlich. Informationen zum Projekt: http://www.karlsruhe-multiple.de/ Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter. Kontakt

