Startseite Tipp vom Osterhasen: Kleine Mutmachgeschichten Pressetext verfasst von Kummer am Di, 2024-02-13 07:33. Das Buch „Kleine Mutmachgeschichten“ ist genau das richtige Ostergeschenk für Ihr Kind.

Hier geht es um Mut, Freundschaft und den Glauben an die eigene Kraft. Das Leben ist oft mit kleinen Ängsten verbunden, weil man das Unbekannte fürchtet. Oft stößt man dabei an seine Grenzen. Deshalb ist es auch so wichtig für Kinder, ein gestärktes Selbstbewusstsein zu haben. Buchbeschreibung:

In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können. Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes. Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen. Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/kleine-mutmachgeschichten/ Produktinformation:

Taschenbuch:? 156 Seiten

ISBN-10: 3903056448

ISBN-13: 978-3903056442

Auch als E-Book erhältlich! Das sagt ein Amazon-Kunde zu dem Buch:

.... haben die Autorinnen ihr gemeinsames Werk betitelt, klein allerdings sind die Geschichten nur bezüglich der Seitenzahl, vom Inhalt her sind sie ganz groß und machen Betroffenen, die sich ggfs identifizieren können sehr viel Mut in Situationen, Begebenheiten und Momenten des Lebens, die anders sind.

Sei es der norwegische Kobold Nicki, der mit seiner Familie in das Heimatdorf von Nepomuck zieht und der nicht laufen kann.

Oder der völlig unselbständige und verhätschelte Olli, der von seinen Klassenkameraden nur ausgelacht wird deswegen.

Dann ist da auch noch die kleine Fledermaus Leopoldine, die autistische Züge hat und

das Eulenmädchen Jule, das einfach Angst davor hat, zuzugeben, warum sie keine Mäuse fangen kann.

Egal, ob die Hauptakteure aus dem Menschen-, Fantasie- oder Tierreich kommen, immer findet sich jemand, der ihnen helfen kann und so sollte es auch sein.

Niemand sollte verzweifeln, weil er nicht der *Norm* entspricht, denn was ist schon *normal*?

Britta, Christine, Heidi und Karin haben da wundervolle Geschichten zum Vorlesen, selber lesen und drüber reden für Kinder geschrieben, aber auch zum Nachdenken für Erwachsene, die Vorbild sein und *Anderen* genau so viel Achtsamkeit und Wertschätzung entgegen bringen sollten, wie sie *Normalen* zukommen lassen oder selbst erwarten.

Fünf Chaospunkte und ein Dankeschön an die Mädels, dass sie diese Themen aufgegriffen haben.

(Quelle Amazon) Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

