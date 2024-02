Startseite Der Zauber des Eisangelns: Winterliches Vergnügen auf zugefrorenen Gewässern Pressetext verfasst von pr-partners am Mo, 2024-02-12 20:26. Wenn der eisige Winter die Gewässer in einen glitzernden Teppich aus Schnee und Eis verwandelt, wird das Angeln zu einem faszinierenden Abenteuer - dem Eisangeln. Unter klarem Himmel, umgeben von eisiger Pracht, entfaltet sich eine besondere Atmosphäre der Ruhe und Gelassenheit. Das leise Knirschen des Schnees unter den Stiefeln, das Zittern der Rute in der kalten Hand und die Vorfreude auf den unter der Eisdecke verborgenen Schatz verleihen dem Eisangeln seine Einzigartigkeit. Aufgrund der besonderen Wetter- und Wasserverhältnisse erfordert das winterliche Eisangelvergnügen eine entsprechende Ausrüstung. Für das Angeln auf zugefrorenen Seen und Teichen gehören spezielle Ruten, Köder, Eisbohrer und Eiskelle in den Angelkoffer. Die Ausrüstung zum Eisangeln gibt es günstig im Online-Angelshop auf angel-berger.de. Eisangeln mit Leichtigkeit: Ausrüstungstipps für das Angeln auf gefrorenen Gewässern Für einen erfolgreichen Angelausflug auf zugefrorenen Gewässern sind Eisbohrer wie der dreifach höhenverstellbare Eisbohrer mit 200 Millimeter Durchmesser ein absolutes Muss. Ist das Angelloch gebohrt, wird die Eiskelle eingesetzt, um das Loch von Eisstücken und Schnee zu befreien. Die gut geeignete Eiskelle von Angel Berger ist mit einem Schaumstoffgriff ausgestattet. So liegt sie sicher und bequem in der Hand. Ist das Angelloch bereit, kann das Angeln beginnen. Natürlich braucht man auch beim Eisangeln einen Köder. Eine gute Wahl für das Eisangeln ist der Angel Berger Balance Jig, ein vielseitiger Köder, der sich dank seiner speziellen Flosse und Körperform mühelos durch das Wasser bewegt. Ausgestattet mit einem Dreihakensystem von "Mustad®" minimiert er effektiv Fehlbisse und erhöht so die Fangchancen. Das Gehäusematerial aus einem speziellen Metallgemisch sorgt für optimale Balance und Haltbarkeit. Diese Angelköder sind perfekt verarbeitet und ausbalanciert, mit einem realistischen Fischdesign, das speziell für das Vertikalangeln auf tief stehende Raubfische entwickelt wurde. Dank ihrer speziellen UV-aktiven Flosse und einer großen Auswahl an UV-aktiven Farbdesigns sind sie für Raubfische gut sichtbar. Diese Angelköder sind sehr erfolgreich auf Barsch, Zander und Hecht, aber auch auf andere Raubfische. Die verschiedenen Designs bieten eine große Auswahl für unterschiedliche Angelbedingungen und -vorlieben. Beim Eisangeln auch an Komfort und Qualität denken Nicht nur für Anfänger empfiehlt sich beim Eisangeln die Verwendung spezieller Eisangelruten. Die Angel Berger Vantage Eisangel Medium ist eine hochwertige Eisangelrute, die speziell für das Eisangeln entwickelt wurde. Mit einer Länge von 50 Zentimetern und einer einteiligen Konstruktion bietet sie die perfekte Balance zwischen Stabilität und Manövrierfähigkeit auf dem Eis. Ihr Wurfgewicht ist für mittlere Belastungen ausgelegt, was sie ideal für eine Vielzahl von Eisködern macht. Egal ob schwere oder leichte Köder, diese Rute eignet sich für alle Angeltechniken. Ihre Aktion eignet sich besonders für das Angeln mit Vertikal-Jigköpfen, da sie dem Köder einen kräftigen Drill verleiht und ihm Leben einhaucht. Dank des stabilen Rollenhalters sitzt die Rolle fest und sicher, was eine präzise und kontrollierte Handhabung ermöglicht. Die Angel Berger Vantage Eisangel ist die perfekte Wahl für Angler, die Wert auf Qualität und Leistung legen, egal ob sie auf zugefrorenen Seen, Flüssen oder Teichen angeln. Um dabei nicht zu frieren, ist der Magic Baits Thermoanzug Winter Suit die optimale Lösung. Damit bleibt der Angler auch bei eisigen Temperaturen warm. Der zweiteilige Thermoanzug, bestehend aus einer Thermojacke und einer Thermo-Latzhose, bietet nicht nur Wärme, sondern auch Schutz vor Wind und Regen. Das hochwertige "Waterproof Shell" und versiegelte Nähte sorgen dafür, dass weder Nässe noch Wind eindringen können. Mehr Informationen zum Equipment für das Eisangeln gibt es auf:

https://www.angel-berger.de/eisangeln.htm Kurzprofil:

Über jahrzehntelange Erfahrung im Angelsport verfügen die Mitarbeiter des Online-Angelshops Angel Berger. Der firmeneigene Online-Shop angel-berger.de bietet eine große Palette an Angelbedarf für Hobbyangler und Profis. Im Angelshop sind sowohl Eigenmarkenprodukte als auch Angelbedarf namhafter Hersteller zu finden. Räucheröfen, Angelbekleidung, Futtermittel, Köder, Kescher, Angeltaschen und Netze und gehören ebenfalls zum Sortiment. Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

