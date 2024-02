Startseite Greg Hunting: Musik und Mentoring live in Berlin Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-02-09 18:06. Erlebe Gregs Songs, erfahre die Geschichten dahinter und entdecke die 3 großen Geheimnisse einer erfüllenden Partnerschaft. Am 10. März öffnet das Maschinenhaus der Kulturbrauerei Berlin seine Pforten für ein außergewöhnliches Event: Greg Hunting, ein Künstler, der die Welten der Musik und des Mentorings auf außergewöhnliche Weise verbindet, präsentiert live sein Debütalbum "PERSONAL MATTERS". Doch dieser Abend bietet mehr als nur musikalische Darbietungen; es ist eine Gelegenheit, tiefe Einblicke in die Geschichten hinter den Songs und die 3 großen Geheimnisse einer erfüllenden Partnerschaft zu erhalten. Greg Hunting, der sowohl als Musiker als auch als zertifizierter Lebens- und Beziehungscoach agiert, teilt nicht nur sein musikalisches Werk, sondern auch seine umfangreichen Erfahrungen über die Geheimnisse erfüllender Liebe und Partnerschaft. Jedes Lied auf "PERSONAL MATTERS" ist eine Reise durch Gregs Leben und gleichzeitig eine Lektion in Liebe und menschlicher Verbindung. Das Konzert verspricht eine einzigartige Fusion aus Live-Musik und Mentoring, bei denen die Zuhörer nicht nur Zeugen von Gregs musikalischer Brillanz werden, sondern auch praktische Impulse für ihre eigenen Beziehungen erhalten. Es ist eine seltene Chance, Musik und Lebensweisheiten in einem intimen Rahmen zu erleben. Verpasse nicht die Chance, Teil dieses einzigartigen Abends zu sein. Sichere dir jetzt dein Ticket und begleite Greg Hunting auf einer musikalischen und lehrreichen Reise. Für weitere Konzerttermine, Gewinnspiele, Zugang zu "behind the scenes", aktuelle News und tiefe Einblicke ins neue Album melde dich zum Newsletter an. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Greg Hunting

Herr Greg Hunting

Johannisstraße 7

10117 Berlin

Deutschland fon ..: 123456

web ..: https://greghunting.com

