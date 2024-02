Startseite China Import - LCL Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-02-09 15:08. Definition, Verwendung und Kosten Was bedeutet LCL in der Schifffahrt?

LCL ist ein Begriff, der in der Seefracht verwendet wird, um Ladungen zu beschreiben, die "weniger als eine Containerladung" sind, oder eine Sendung, die nicht einen ganzen Container füllt. Je nach Route, Bestimmungsort und Anforderungen kann der Versand per LCL teurer sein als FCL. Wenden Sie sich daher an einen seriösen Spediteur oder ein externes Logistikunternehmen, um ein paar Angebote einzuholen. Wie funktioniert der LCL-Versand?

Bei einer LCL-Sendung teilen sich verschiedene Verlader einen Container. Wenn das Frachtvolumen nicht ausreicht, um einen vollen Container zu füllen, ist eine LCL-Sendung in der Regel günstiger, da die Kosten für den Versand eines vollen Containers geteilt werden. Vergleicht man die CBM-Kosten zwischen einer LCL-Sendung und einer FCL-Sendung, so ist die LCL-Sendung zwar teurer, aber der Gesamtpreis ist oft niedriger. Vorteile einer LCL-Sendung für den Käufer

Der Käufer muss nur für den Platz bezahlen, den er benötigt, da der Container mit anderen Sendungen geteilt wird. Diese Option ermöglicht es kleinen Unternehmen, die niedrigen Kosten des Seetransports zu nutzen, ohne dass sie ein großes Volumen benötigen.

Bei Luftfrachtsendungen wird entweder das Bruttogewicht oder das Volumengewicht berechnet, je nachdem, welches höher ist. Beim Seetransport hingegen werden die Gebühren pro Kubikmeter (oder pro 1.000 kg, je nachdem, welcher Wert höher ist) berechnet, was ihn zu einer wirtschaftlicheren Option für kleine, aber schwere Sendungen macht, da die Transitzeit keine Rolle spielt. Nachteile einer LCL-Sendung für den Käufer

Die Seefrachtkosten einer LCL-Sendung werden pro CBM berechnet, was in der Regel höher ist als die Gesamtkosten für einen Vollcontainer. Aus diesem Grund kauft der Käufer nur einen Teil des gesamten Containerraums. Es gibt Fälle, in denen LCL teurer sein kann als ein Vollcontainer. Obwohl LCL-Konsolidierer die Waren, die sie in einem Container zusammenstellen, kategorisieren, besteht im Vergleich zu FCL immer noch ein höheres Risiko, dass der Container für eine Zollprüfung markiert wird, einfach weil sich mehr Arten von Produkten in dem Container befinden. In seltenen Fällen können LCL-Sendungen auch mit anderen Sendungen verwechselt oder verlegt werden, weil sie beim Dekonsolidierungsprozess bearbeitet werden müssen. Im Vergleich zu FCL, bei denen der gesamte Container zum endgültigen Bestimmungsort transportiert und dort entladen wird, werden LCL-Container in CFS-Lagern (Container Freight Station) aus den Containern entladen. Aus demselben Grund benötigen LCL-Sendungen wegen dieses Entladevorgangs auch einige Tage mehr Transitzeit als FCL-Sendungen. Generell ist bekannt, dass Seefracht länger unterwegs ist als Luftfracht, daher sollten zeitkritische Sendungen sorgfältig geplant werden. Auch wenn heute (für einige Strecken) bereits schnellere Schiffe für Stückgut zur Verfügung stehen, müssen die Käufer immer noch mit mindestens 16 bis 24 Tagen (für Bestimmungsorte an der US-Westküste) rechnen, bevor sie ihre Waren geliefert bekommen. Die typische Transitzeit einer LCL-Sendung in die USA beträgt 4 bis 6 Wochen ab dem Abfahrtsdatum des Schiffes, verglichen mit 5 bis 9 Tagen, wenn sie per Luftfracht verschickt wird. Nachteile einer LCL-Sendung für den Käufer

- Das Bruttogewicht der Sendung beträgt mehr als 150 kg.

- Das Volumen der Sendung liegt zwischen 1 und 18 CBM.

- Die verfügbare Versandroute ist direkt oder erfordert keine größeren Umladungen.

- Wenn die Waren unter die Liste der eingeschränkten Luftfrachtsendungen fallen, ist LCL möglicherweise eine der einzigen verfügbaren Optionen. Wie hoch sind die Kosten für eine LCL-Sendung?

Ein durchschnittliches Frachtschiff kann etwa 3.000 Container fassen. Das ist eine Fracht im Wert von etwa 200.000 CBM! Das ist der Grund, warum beim Versand im Rahmen einer LCL-Vereinbarung eine Mindestmenge berechnet werden muss, da der Käufer davon ausgeht, dass es sich um Massengut handelt. Die Kosten für eine LCL-Sendung werden auf der Grundlage des tatsächlichen Volumens oder des Platzes berechnet, den die Sendung in einem gemeinsam genutzten Schiffscontainer einnimmt, was in der Regel ein Minimum von 1 CBM ist. Liegt das Gesamtvolumen der Ladung unter diesem Mindestwert, werden die Kosten als 1 CBM berechnet. Aber auch wenn Ihre Waren weit weniger Platz benötigen als das Mindestvolumen, sind Sie verpflichtet, die Kosten für das Mindestvolumen zu zahlen. Während die Seefracht auf der Grundlage des tatsächlichen Volumens berechnet wird, wird die Luftfracht entweder nach dem Bruttogewicht oder dem Volumengewicht berechnet, je nachdem, welches höher ist. Zum Beispiel hat eine 0,8-CBM-Sendung mit einem Bruttogewicht von 50 kg ein Volumengewicht von 160 kg, wenn sie per Luftexpress verschickt wird. Bei einem Versand per Stückgut werden die Kosten auf der Grundlage des Mindestgewichts der Seefracht von 1 CBM berechnet. Die Spediteure haben unterschiedliche Bedingungen für einige ihrer Einzelpostengebühren, aber was sie berechnen, ist normalerweise ein internationaler Standard. Bei einer Stückgutsendung fallen neben den Kosten für die Seefracht, die an die Reederei für den Transport der Waren von A nach B gezahlt wird, noch weitere Gebühren an. Dabei handelt es sich um Gebühren für Dienstleistungen wie z. B. die Gebühr für das Fahrgestell, die ebenfalls auf die Sendungen innerhalb desselben Containers aufgeteilt wird. Weitere Gebühren, die bei Stückgutsendungen in der Regel anfallen, sind Lagergebühren, da der Container in ein Lager gebracht werden muss, um dort nach Sendungen sortiert zu werden, sowie andere spezifische Bearbeitungsgebühren. Die Gesamtkosten pro CBM für eine Seefracht können je nach Route zwischen 25 und 140 $ liegen. Die Tarife für Stückgutfracht ändern sich in der Regel monatlich, so dass es wichtig ist, die Gültigkeit der von Ihrem Spediteur angegebenen Tarife zu überprüfen, bevor Sie den Transport in Auftrag geben. Was ist der Unterschied zwischen LCL und FCL?

