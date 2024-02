Startseite LHM-Luxus Home Mobile nun mit weiblichem Firmeninhaber Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-02-09 14:29. Wohnmobilvermietung seit dem 1. Januar 2024 "von Frauen geführt" LHM-Luxus Home Mobile, eine erfolgreiche Wohn- und Reisemobilvermietung, die im Jahr 2014 in Willich-Schiefbahn gegründet wurde, hat seit dem 1. Januar 2024 einen neuen Inhaber.

Frau Katja Hentsch hat das Unternehmen übernommen und wird es nun leiten. LHM-Luxus Home Mobile, Ihre Wohn- und Reisemobil Vermietung in NRW ist als Wohnmobilvermieter für seine hochwertigen Wohnmobile der Luxusklasse namhafter Hersteller wie Knaus, Adria und EuraMobil bekannt.

Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein unvergessliches Erlebnis und einen luxuriösen Urlaub auf Rädern. Das Unternehmen hatte als erste Vermietung in NRW hochwertige Reisemobile angeboten, in denen die Gäste ihre Hunde kostenlos mitnehmen dürfen. Alle Fahrzeuge sind sowohl technisch als auch in der Innenausstattung umfangreich bestens ausgestattet. "Wir freuen uns, Frau Hentsch als neue Inhaberin von LHM-Luxus Home Mobile begrüßen zu dürfen. Wir sind sicher, dass sie das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen wird", sagte der ehemalige Inhaber.

Frau Hentsch hat bereits Erfahrung in der Branche und ist bestrebt, das Unternehmen weiter auszubauen und seinen Kunden ein noch besseres Erlebnis zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von LHM-Luxus Home Mobile unter (https://www.LHM.de/) Kontakt:

LHM-Luxus Home Mobile

Unterbruch 97

47877 Willich

Telefon: 02154 6755

E-Mail: WoMo@LHM.de Internet:

www.LHM.de

www.Wohnmobilvermietung-NRW.de

www.Wohnmobilvermietung-Willich.de Das Unternehmen vermietet seit 2014 ihren Kunden - in der Hauptsache sogenannten Glampern - hochwertige Luxus-Reisemobile auf technisch höchstem Niveau und mit vollständiger Innenausstattung.

Seit Anbeginn war es das Konzept von LHM, Reisemobile anzubieten in denen auch Hunde kostenlos mitgenommen werden und das die Fahrzeuge neutral (also ohne Werbung) unterwegs sind.

Die Fahrzeuge werden nach jeder Vermietung gründlich gesäubert und einer Spezialbehandlung unterzogen, sodass auch Nicht-Hundebesitzer oder Allergiker auf ihre Kosten kommen. Kontakt

