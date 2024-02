Startseite Denken. Denken. Andersdenken Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2024-02-09 09:45. Mit ihrem vielschichtigen neuen Song „Denken. Denken. Andersdenken“ ist SYLVIE etwas Besonderes gelungen. Immer wieder überrascht sie in diesem Popsong mit feinen Akzenten und raffinierten Wendungen. Erstmalig singt sie in Deutsch, nicht wie bisher auf Französisch. Sie verwendet dabei eine poetische Sprache, fragmentarisch, im Sinn einer Liebe, die uns überrollt. Der Song drückt aus, was in der Liebe eher zwischen den Zeilen wahrnehmbar ist. Was spreche ich aus? Was lieber nicht? Die Vielschichtigkeit des Verliebtseins, ohne dass wir es in Worte fassen können. Liebe verändert das Denken – Andersdenken eben.

Ambivalenz, die sehr schön im Video zum Song visualisiert wird. SYLVIE, Musikerin aus der Nähe von Frankfurt am Main mit italienisch-französischen Wurzeln, hat mit diesem Track die bereits veröffentlichten Songs „Tchin“, „Je m’laisse tranquille“ und „Même Si“ beim Label Smart & Nett um eine großartige Facette bereichert. UPC 3617383164631

Release 9.2.2024 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/. Anhang Größe Cover_Andersdenken by Sylvie_200.jpg 17.44 KB Über SmartNett Komplettes Benutzerprofil betrachten