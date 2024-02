Startseite Attraktive Förderungen für Fenstertausch in Oberösterreich ab 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-08 22:38. Sanierungsbonus für Fenstertausch den wurde erhöht! Eigenheimbesitzer aufgepasst: Ab 2024 können Sie von erhöhten Förderungen (https://www.fenster-schmidinger.at/erhoehte-foerderungen-ab-2024/) für die thermische Sanierung Ihres Hauses profitieren, einschließlich des Austauschs von Fenstern und Türen. Das Klimaschutzministerium hat bekannt gegeben, dass die Fördermittel für thermische Sanierungen verdreifacht und die Förderquote für private Haushalte von 30 Prozent auf maximal 50 Prozent der förderungsfähigen Investitionskosten angehoben wird. Was wird gefördert?

Neben der Dämmung von Außenwänden, Dächern und Kellerböden, sind auch der Tausch oder die Sanierung von Fenstern und Außentüren förderfähig. So wird die Förderung für den Fenstertausch auf bis zu 9.000 Euro angehoben. In Ein- und Zweifamilienhäusern steigt die maximale Förderung für umfassende Sanierungen von 14.000 Euro auf beeindruckende 42.000 Euro. Im mehrgeschossigen Wohnbau erhöht sich die maximale Förderung von 100 Euro/m² auf 300 Euro/m². Weitere Neuerungen umfassen einen Bonus für Gesamtsanierungskonzepte und die Möglichkeit, in denkmalgeschützten Gebäuden sowie Gründerzeithäusern Fenster nicht nur zu tauschen, sondern auch zu sanieren. Zudem wird eine zusätzliche Sanierungsklasse "Guter Standard" eingeführt, um Förderungen besonders für Altbauten attraktiv zu machen. Diese neuen Förderungen bieten eine einzigartige Chance für Eigenheimbesitzer in Oberösterreich, ihre Immobilien energetisch zu modernisieren und gleichzeitig den Wohnkomfort zu erhöhen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um nicht nur Energiekosten zu sparen, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Weitere Informationen finden Sie auch auf: www.sanierungsbonus.at

Persönliche Beratung zu Förderungen und Fenstersanierung Interessieren Sie sich für die neuen Fördermöglichkeiten und möchten mehr darüber erfahren, wie Sie Ihr Zuhause energieeffizient und komfortabel gestalten können? Besuchen Sie uns in unserem Schauraum in Gramastetten für eine individuelle Beratung. Vereinbaren Sie einen Termin, um Ihre spezifischen Bedürfnisse und Möglichkeiten zu besprechen. Für ein maßgeschneidertes Angebot empfehlen wir außerdem eine Besichtigung direkt bei Ihnen zu Hause. Kontaktieren Sie uns, um einen Beratungstermin zu vereinbaren: Fenster-Schmidinger GmbH (https://www.fenster-schmidinger.at/)

Web: www.fenster-schmidinger.at Fenster Schmidinger Team

Schmidinger steht für einzigartige Fenster und Wintergärten in Linz, Wels, Oberösterreich und ganz Österreich. Zudem bietet das Unternehmen innovative Türlösungen für alle Anforderungen und Verglasungen aller Art. Schmidinger Fenster Linz ist Ihr Fullservice-Spezialist für Fenster, Türen, Portale, Alu-Wintergärten, Sommergärten, Terrassenverglasungen, Sicherheitstüren, Balkonverglasungen und Glas-Terrassenüberdachungen in Linz-Oberösterreich (OÖ).

