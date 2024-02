Startseite revolt 3-fach- bzw. 6-fachAlu-Steckdosenleiste Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-08 16:07. Bis zu 3 oder 6 Geräte mit Strom versorgen und die Stromkosten überwachen - Stromverbrauchszähler mit digitaler Anzeige

- Misst und errechnet Energieverbrauch und CO2-Ausstoß

- Übersichtliches LCD-Display

- Einfache Bedienung über 3 Tasten

- Belastbar bis 3.680 Watt (16 A) Bis zu 3 Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen: Die Steckdosenleiste mit Stromverbrauchszähler (https://www.pearl.de/mtrkw-12385-steckdosenleisten-mit-stromverbrauchsza...) von revolt (https://www.pearl.de/ar-2-55.shtml) bietet ausreichend Anschlüsse für Haushalts- und Entertainment-Geräte. Ideal für Computer, Heimkinoanlage, HiFi-Anlage und vieles mehr. Den Stromverbrauch immer im Blick: Der Stromverteiler misst und errechnet den Energieverbrauch und CO2-Ausstoß. So spürt man Stromfresser auf und optimiert seine Energiekosten. Einfache Bedienung und gut lesbares Display: Ein Knopfdruck auf das Display genügt und schon sieht man den aktuellen Verbrauch (kWh) und den CO2-Ausstoß während der Betriebszeit. - Stromverbrauchszähler-Steckdosenleiste mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen und digitaler Anzeige

- Misst und errechnet Energieverbrauch (0 - 9.999 kWh), aktuelle Leistungsaufnahme (kW) und CO2-Ausstoß (0 - 9.999 kg)

- Übersichtliches LCD-Display zur Anzeige der Verbrauchsdaten

- Einfache Bedienung über 3 Tasten

- Belastbar bis 3.680 Watt / 16 A

- Material: Aluminiumgehäuse

- Kabellänge: 140 cm

- Maße: 29,8 x 6,5 x 4,3 cm, Gewicht: 525 g

- Steckdosenleiste inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107422307 Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7482-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7482-1430.shtml Auch als 2er-Set erhältlich:

revolt 2er-Set 3-fach-Alu-Steckdosenleiste m. Stromverbrauchszähler & Display

Preis: 34,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7548-625 Variante mit 6 Steckdosen:

revolt 6-fach-Alu-Steckdosenleiste mit Stromverbrauchszähler und LCD-Display

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7483-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7483-1430.shtml Auch als 2er-Set erhältlich:

revolt 2er-Set 6-fach-Alu-Steckdosenleiste mit Stromverbrauchszähler

Preis: 42,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7549-625 Presseinformation mit Bilderllinks: https://magentacloud.de/s/5fKjeELPG4J5jG6 PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten