Labrador Gold meldet neue Entdeckung mit Analyseergebnissen von 106 g/t Au und 20,4 g/t Ag in der Zone Fire Ant auf dem Projekt Fire Ant ist das achte Mineralvorkommen, das bis dato im Konzessionsgebiet entdeckt wurde TORONTO, ONTARIO, 7. Februar 2024 / IRW-Press / - Labrador Gold Corp. (TSX.V: LAB | OTCQX: NKOSF | FWB: 2N6) (LabGold oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse des Explorationsprogramms 2023 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Hopedale in Labrador bekannt zu geben. Das bezirksgroße Konzessionsgebiet Hopedale erstreckt sich über eine Streichlänge von 43 km des Grünsteingürtels Florence Lake, der typische Merkmale von Grünsteingürteln auf der ganzen Welt aufweist, aber im Vergleich dazu noch zu wenig erkundet ist. Wichtigste Punkte - Goldvorkommen Fire Ant

o Hochgradiges Gold mit bis zu 106 g/t und 20,4 g/t Ag in Gesteinsstichproben.

o Die Mineralisierung wurde über eine Streichlänge von etwa 200 Metern verfolgt. - Nickelvorkommen Rusty Ridge und Last Resort

o Gebiet mit anomalen Ni-Gehalten bei Rusty Ridge auf 550 m erweitert.

o Gesteinsproben mit bis zu 0,28 % Ni und Bodenproben mit bis zu 0,23 % Ni.

o Identifizierung eines neuen Gebiets mit anomalen Nickelgehalten (Last Resort) über eine Streichlänge von 1,6 km, das mit einem signifikanten magnetischen Hoch zusammenfällt. - Zinkvorkommen Jasmine

o Identifizierung einer Zone mit anomalen Zinkgehalten über 400 m bei Jasmine mit Gehalten von bis zu 0,97 % Zn im Gestein und 0,22 % im Boden.

o Jasmine weist auch hohe Kupfer- und Goldgehalte auf, was auf eine mögliche vulkanogene Mineralisierung hinweist. - Kupfervorkommen Thurber Boundary

o Der höchste Kupfergehalt im Boden (3.493 ppm), der bis dato im Konzessionsgebiet gefunden wurde, wurde in einem 400 m langen anomalen Trend identifiziert. - Bisher wurden auf dem Projekt Hopedale acht Vorkommen identifiziert, die mehrere Mineralisierungsarten widerspiegeln, darunter orogenes Gold, magmatisches Ni-Sulfid, Kupfer-Silber-Gänge und Zn-reiches vulkanogenes Massivsulfid Bedeutende Gold- und Silbergehalte in Gesteinsstichproben wurden im Gebiet Rusty Ridge mit einem Höchstwert von 106 g/t Au und 20,4 g/t Ag, 3,7 g/t Au und 4,9 g/t Ag und 2,9 g/t Au und 4,7 g/t Ag gefunden. Diese neu entdeckte Mineralisierung, die als das Vorkommen Fire Ant bezeichnet wird, ist in eisenschüssigem felsischem Vulkangestein in der Nähe des Kontakts mit ultramafischem Vulkangestein beherbergt und wurde über eine Streichlänge von etwa 200 Metern verfolgt. Bei den Arbeiten im Jahr 2022 wurden in einem Gebiet namens Rusty Ridge bedeutende Nickelanomalien im Boden und Gestein gefunden. Die Anomalien treten in ultramafischem Gestein auf und weisen auf das Potenzial für eine magmatische Nickelmineralisierung hin. Eines der Ziele des Explorationsprogramms 2023 war es, diese Anomalien weiterzuverfolgen und zu erweitern. Insgesamt 14 Stichproben aus dem Gestein zeigten Gehalte von über 0,1 % Ni einschließlich Gehalte von bis zu 0,28 % Ni, während Nickelgehalte im Boden von bis zu 2.271 ppm (0,23 %) einen signifikanten von Nordost nach Südwest verlaufenden Trend zeigen, der das anomale Gebiet auf über 550 m ausdehnt. Ungefähr 1,2 km südlich von Rusty Ridge wurden anomale Nickelgehalte in Bodenproben auf einer Streichlänge von 1,6 km festgestellt, die mit einem signifikanten magnetischen Hoch zusammenfallen. Sechs der Proben enthielten mehr als 1.000 ppm (0,1 %) Ni mit einem Höchstwert von 2.271 ppm (0,23 %) Ni. Eine begrenzte Gesteinsprobenentnahme lieferte Gehalte von 0,28 %, 0,17 % und 0,16 % Ni in Stichproben aus diesem Gebiet namens Last Resort. Der bisher höchste Kupfergehalt im Boden (3.493 ppm) des Konzessionsgebietes wurde bei Thurber Boundary festgestellt, wo er einen sich über etwa 500 Meter von Nordost nach Südwest erstreckenden Trend bildet. Die Lage der Bodenanomalie befindet sich in einer ähnlichen stratigrafischen Lage, in der Nähe des Kontakts zwischen mafischem und ultramafischem Vulkangestein, wie das hochgradige (3,31 % Cu über 0,76 m und 1,55 % Cu über 1 m in Schlitzproben) Kupfervorkommen Kaapak etwa 3 Kilometer weiter südlich. Zusätzlich zu den Kupfer-, Nickel- und Goldvorkommen, die im Rahmen des Explorationsprogramms gefunden wurden, wurden im Gebiet Jasmine anomale Zinkgehalte in Bodenproben (bis zu 0,22 %) und Gestein (bis zu 0,97 %) gefunden. Die anomale Zone erstreckt sich über etwa 400 Meter und fällt mit einem Kontakt zusammen, der durch einen Wechsel von einem hohen zu einem niedrigen magnetischen Wert gekennzeichnet ist. Das Gebiet Jasmine ist auch für seine hohen Kupfer- und Goldgehalte bekannt, die auf das Potenzial für vulkanogene Massivsulfidlagerstätten hinweisen. Unser Explorationsprogramm 2023 im bezirksgroßen Konzessionsgebiet Hopedale bestätigte die beträchtliche Höffigkeit des Gebiets Rusty Ridge für Nickel in Verbindung mit ultramafischem Gestein und identifizierte ein neues Gebiet, Last Resort, mit ähnlichem Potenzial für magmatische Sulfidmineralisierungen, sagte Roger Moss, President und CEO von Labrador Gold. Der höchste Goldgehalt, der bis dato im Konzessionsgebiet gefunden wurde, 106 g/t Au und 20,4 g/t Ag, wurde in einem neuen Vorkommen, Fire Ant, im Gebiet Rusty Ridge beprobt und erhöht die Anzahl der bedeutenden Goldvorkommen in diesem Konzessionsgebiet auf fünf. Bei Jasmine wurde das Potenzial für zinkhaltiges vulkanogenes Massivsulfid identifiziert, ebenso wie eine signifikante Kupferanomalie im Boden bei Thurber Boundary. Die von LabGold bei Hopedale durchgeführten Arbeiten zeigen, dass der Grünsteingürtel Florence Lake viele der gleichen Mineralisierungsarten enthält, die in einigen der produktivsten Grünsteingürtel der Welt zu finden sind.

925263 638944 6075318 Stichprobe 106.010 20,4 30 47 29 30 Fire Ant

151044 639022 6075498 Stichprobe 3.748 4,9 398 129 216 144 Fire Ant

151043 639022 6075498 Stichprobe 2.918 4,7 318 179 205 63 Fire Ant

151046 639000 6075487 Stichprobe 287 4,7 656 65 424 374 Fire Ant

151098 647570 6100539 Stichprobe 11 0,4 241 8.900 121 101 Jasmine

925265 647529 6100638 Stichprobe 137 1,7 1.043 9.700 299 480 Jasmine

