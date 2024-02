Startseite Delinea stärkt Führungsteam Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-08 15:28. Marketing-Spezialistin im Bereich Cybersecurity Kate Reed zum Chief Marketing Officer ernannt München, 08. Februar 2024 - Delinea, ein führender Anbieter von Lösungen, die das Privileged Access Management (PAM) nahtlos erweitern, gibt bekannt, dass Kate Reed als Chief Marketing Officer (CMO) zum Unternehmen gestoßen ist. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Technologie und Cybersicherheit übernimmt Reed die Leitung aller Marketingfunktionen und -initiativen und wird eine entscheidende Rolle beim Ausbau der globalen Präsenz von Delinea spielen. Reed verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsetzung erfolgreicher Markteinführungsstrategien und der Stärkung der Markenbekanntheit weltweit. Zuletzt war sie CMO bei Devo, einem führenden Anbieter von Logging- und Sicherheitsanalysen für Unternehmen, und davor auch CMO bei Syniti, einem Anbieter von Unternehmensdatenmanagement. Reed hatte außerdem über 15 Jahre lang verschiedene Führungspositionen im Marketing bei IBM inne, unter anderem als CMO für die 2,5 Milliarden Dollar schwere Cybersicherheitsabteilung von IBM, wo sie ein Team von über 200 Marketingexperten leitete. "Ich freue mich sehr, bei Delinea einzusteigen und meine Führungserfahrung zu nutzen, um auf der bedeutenden Dynamik und dem Wachstum des Unternehmens aufzubauen und dessen Reichweite und Einfluss im Identitätsbereich zu vergrößern", sagte Reed. "In der heutigen, sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft ist effektives und zugängliches PAM wichtiger denn je. Ich freue mich darauf, Strategien zu implementieren, die Delineas innovative SaaS-Lösungen hervorheben und die Position des Unternehmens als zuverlässiger Marktführer im Bereich Privileged Access Management zu stärken." "Ich bin sehr stolz darauf, Kate auf dieser unglaublichen Reise bei Delinea dabei zu haben", sagt Rick Hanson, Präsident bei Delinea. "Kates umfangreiche Erfahrung und Expertise als Marketingleiterin im Bereich Cybersecurity wird entscheidend dazu beitragen, die Marke Delinea als führendes Unternehmen im Bereich Identität und privilegierter Zugang weiterzuentwickeln und zu stärken. Wir sind zuversichtlich, dass Kates innovative Strategien und ihre visionäre Führung unsere Sichtbarkeit und Reichweite deutlich erhöhen und einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden und Partner schaffen werden." Über Delinea

Delinea ist ein führender Anbieter von Privileged-Access-Management (PAM)-Lösungen für moderne, hybride Unternehmen. Die Delinea Platform erweitert PAM nahtlos, indem sie eine identitätsübergreifende Autorisierung bereitstellt und den Zugriff auf die kritischsten Hybrid-Cloud-Infrastrukturen sowie die sensibelsten Daten eines Unternehmens kontrolliert. Auf diese Weise werden Risiken reduziert, Compliance gewährleistet und die Sicherheit vereinfacht. Die Kundenbasis von Delinea umfasst Tausende Unternehmen weltweit und reicht von KMUs bis hin zu den weltweit größten Finanzinstituten und Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Firmenkontakt

