Startseite Zickenheiner revolutioniert Fahrservice mit spanischen Busfahrern Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-08 11:44. 20 spanische Busfahrer im Team Das Koblenzer Busunternehmen Zickenheiner hat erfolgreich eine Lösung für den akuten Fahrermangel gefunden und setzt nun auf das Engagement von mehr als 20 erfahrenen spanischen Busfahrern. In Zusammenarbeit mit der Vermittlungsagentur TTA Personal konnten die Herausforderungen des Personalmangels gemeistert und gleichzeitig die Servicequalität erheblich gesteigert werden. Vor wenigen Monaten stand Zickenheiner vor der Herausforderung des Fahrermangels, was zu Beeinträchtigungen im Service und sinkender Kundenzufriedenheit führte. Die Geschäftsführung erkannte die Lösung in der Anstellung von spanischen Busfahrern über die Vermittlungsagentur TTA Personal. Die Erfahrung von mehr als 20 Fahrern aus Spanien hat sich als äußerst zuverlässig und freundlich erwiesen. Herr Zickenheiner äußerte in einem kürzlich veröffentlichten Video seine Zufriedenheit mit den spanischen Fahrern und betonte die Bedeutung von Zuverlässigkeit für das Busunternehmen. Die von TTA Personal vermittelten Busfahrer erfüllen die Erwartungen hinsichtlich pünktlicher Abfahrtszeiten und einer sicheren Fahrt von A nach B. Die Zuverlässigkeit erstreckt sich auch auf die Sicherheitsvorkehrungen, die stets eingehalten werden. Nicht nur die Zuverlässigkeit, sondern auch die Freundlichkeit der spanischen Fahrer hat Zickenheiner beeindruckt. Die Busfahrer haben sich als äußerst höflich, hilfsbereit und serviceorientiert erwiesen, was zu positiven Rückmeldungen von Fahrgästen geführt hat. Die Fahrzeugflotte von Zickenheiner wird von den spanischen Busfahrern ebenso geschätzt. Die Sicherheit der Passagiere steht im Mittelpunkt, und die Fahrer gewährleisten, dass die Busse in einwandfreiem Zustand sind. Die Vermittlung der spanischen Busfahrer durch TTA Personal wurde als reibungsloser Prozess gelobt, der von der Bewerberauswahl bis zur Abwicklung aller Formalitäten unterstützt wurde. Zickenheiner betont, dass die Vermittlung spanischer Busfahrer (https://tta-personaltransport.de/busfahrer/) eine wahre Bereicherung war. Die Qualität der Fahrzeuge wurde von den neuen Fahrern geschätzt, und die Servicequalität wurde auf ein neues Niveau gehoben. Das Unternehmen freut sich, mit den spanischen Fahrern eine starke und kompetente Fahrermannschaft gefunden zu haben, die auch zukünftig das Unternehmen unterstützen wird. Die Zusammenarbeit mit TTA Personal erleichterte die Vermittlung der spanischen Busfahrer erheblich. Die Agentur konnte qualifizierte und erfahrene Fahrer auswählen, die perfekt zum Unternehmen passen. Zickenheiner ermutigt andere deutsche Busunternehmen, sich mit TTA Personal in Verbindung zu setzen, um den Fahrermangel zu überwinden und eine starke Fahrermannschaft zu gewinnen. Über TTA Personal:

TTA Personal ist ein deutsch-spanisches Unternehmen mit Sitz in Berlin und mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Vermittlung von Fachkräften. Die Agentur unterstützt deutsche Unternehmen bei der Rekrutierung von qualifizierten spanischen Busfahrern und bietet umfassende Unterstützung während des Vermittlungsprozesses. Marktführer in der Vermittlung von spanischen Busfahrern nach Deutschland. Kontakt

TTA Personal GmbH

Oliver Nordt

Bertha-Benz-Straße 5

10557 Berlin

03012076196

