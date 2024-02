Startseite Alt gegen neu: Jackery startet Upgrade-Programm Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-08 11:21. Nicht nur für Early Adopter, die sich schon früh eine Powerstation zugelegt haben, testet Jackery derzeit ein Upgrade-Programm. Besitzerinnen und Besitzer von Jackery Powerstations haben ab sofort die Möglichkeit, für ihre gebrauchten Geräte einen Gutschein und so vergünstigt ein neues Produkt zu erhalten. Jackery stellt dabei sicher, dass für die alte Powerstation ein fairer Preis Anwendung findet. So können die älteren Modelle Explorer 240, 500 und 1000 beispielsweise gegen die aktuelle Pro-Serie mit wesentlich schnelleren Ladezeiten und mehr Anschlüssen oder gegen die Plus-Varianten mit LiFePO4-Akkus getauscht werden. Gleichzeitig sorgt Jackery für das richtige und bestmögliche Recycling der gebrauchten Powerstations, um nicht nur dem User, sondern auch dem Planeten etwas Gutes zu tun. Einfache Inzahlungnahme, kostenloser Versand und bestmögliches Recycling

Jackery hat seine Powerstations, Solargeneratoren und mobilen Solarpanels stetig optimiert und bietet mit dem neuen Upgrade-Programm nun die Möglichkeit, günstig und ganz einfach in den Genuss der Vorteile der neuesten Serien zu kommen: Einfach auf der Jackery Homepage einen kurzen Fragebogen ausfüllen, den angezeigten Betrag akzeptieren, ein kostenloses Versandlabel erhalten und die alte Powerstation einschicken. Nach Prüfung des Gerätes wird der ausgegebene Betrag erneut bestätigt oder bei Abweichungen angepasst. Nach Rückbestätigung des Eigentümers erhält dieser umgehend einen Gutschein für den Jackery Onlineshop. Jackery bietet bis zu 150 Euro für Altgeräte und nimmt auch defekte Jackery Powerstations in Zahlung, sodass diese kostenfrei dem Recycling zugeführt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Explorer 240, 500 oder 1000 bei Amazon, Jackery direkt oder einem Drittanbieter gekauft wurde. Die Testphase des Upgrade-Programms läuft bis einschließlich 21. Februar 2024. In dieser Zeit muss der Antrag für einen Gutschein eingereicht werden. Dieser ist dann für 3 Jahre gültig und kann für jedes Produkt im Jackery Onlineshop genutzt werden. Nach erfolgreicher Testphase plant Jackery das Upgrade-Programm fortzusetzen und auf weitere Produkte auszudehnen. Gutscheine auch auf Rabattaktionen anwendbar

Selbstverständlich können die Gutscheine auch auf Zubehör sowie Rabattaktionen Anwendung finden. So empfiehlt sich beispielsweise aus der aktuellen Nachhaltigkeitsaktion bis zum 18. Februar die Jackery Powerstation Explorer 1500 Pro mit 1512 Wh Kapazität und 1800 Watt für nur 1.039 Euro mit einem Rabatt von satten 35 %. Mit 30 % Rabatt bietet derzeit der kraftvolle Explorer 2000 Pro für nur 1.599 Euro eine Kapazität von 2160 Wh bei einer Leistung von 2200 W. Weitere Informationen unter https://support.jackery.com/jackery-upgrade-project Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren. Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery seine ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen seine ersten tragbaren Solarmodule. Jackery hat seit 2018 weltweit über drei Millionen Einheiten verkauft und 58 renommierte internationale Designpreise erhalten. Auch ist sich das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung auf globaler Ebene bewusst und arbeitet seit langem mit internationalen gemeinnützigen Organisationen wie WWF, NFF und IRC zusammen. Firmenkontakt

Jackery Technology GmbH

Presse Abteilung

Adlerstraße 72

40211 Düsseldorf

+49 211 730633-60

https://de.jackery.com Pressekontakt

PR Konstant

Jackery Pressekontakt

Füsilierstr. 11

40476 Düsseldorf

+49 211 730633-60

https://www.konstant.de