Startseite FRIENDS kochen am 20.04.2024 unter der Schirmherrschaft von Adel Tawil für die ZNS - Hannelore Kohl Stiftung im IB Hotel Friedbe Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-02-08 09:03. Adel Tawil und FRIENDS kochen für guten Zweck: ZNS - Hannelore Kohl Stiftung Frankfurt am Main, 8.2. 2024 - Am Samstag, den 20.04.2024, ist es endlich soweit! Die legendäre FRIENDS Küchenparty geht in die vierte Runde und findet dieses Mal im Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte statt.

Die FRIENDS, eine Gruppe renommierter Spitzen-Sterne-Köche, wie Johann Lafer, Tristan Brandt, Christoph Brand, Gerd Eis, Juan Danilo, Marcel Speidel, Matthias Striffler u.a. haben sich bereit erklärt, ihre kulinarischen Fähigkeiten für den guten Zweck einzusetzen. Unter der Schirmherrschaft von Musiker und ZNS Präsident Adel Tawil werden die FRIENDS ein exklusives Dinner kreieren, um Spenden für die wertvolle Arbeit der ZNS - Hannelore Kohl Stiftung zu sammeln. Auf Initiative von LEROY"S Feste feiern wie ein König wurde der ZNS Kochclub für Menschen mit einem Schädelhirntrauma ins Leben gerufen.

Hoteldirektor Michael Mauersberger äußert sich begeistert über die Möglichkeit, die ZNS - Hannelore Kohl Stiftung mit diesem Charity-Event unterstützen zu können: "Es ist uns eine große Freude, die ZNS - Hannelore Kohl Stiftung bei diesem Charity-Event in unserem Hotel zu unterstützen. Als Hoteldirektor bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam einen bedeutenden Beitrag leisten können. Mit großer Hoffnung erwarten wir zahlreiche Gäste und Spenden, die sich für diese großartige Stiftung engagieren möchten. Uns ist bewusst, wie wichtig es ist, Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen und ihnen Hoffnung zu geben. Daher möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um unsere Gäste dazu zu ermutigen, großzügig zu spenden und damit einen positiven Beitrag für die Arbeit der ZNS - Hannelore Kohl Stiftung zu leisten. Gemeinsam können wir das Leben vieler betroffener Menschen mit Schädelhirntrauma verbessern."

Sterne- und Fernsehköche, Weingüter und Partner aus der Genuss-Szene kümmern sich an diesem Abend an zahlreichen Ständen um das Wohl der Gäste. Die Veranstaltung wird professionell moderiert von Moderator Seppl Pauli, Radio Frankfurt, und Moderatorin Jane Uhlig. J. Sanders & Friends sorgen für die musikalische Unterstützung. Ein Highlight ist die Tombola mit attraktiven Preisen.

"Viele der mit Schädelhirntrauma Betroffenen haben eine Halbseitenlähmung und den Geschmacks- und Geruchssinn verloren. Die Ausrichtung des ZNS-Kochclubs um diesen Menschen wieder das gesunde Kochen auch nur mit einer Hand näher zu bringen ist uns eine Herzensangelegenheit. Wir möchten den Betroffenen den Spaß mit gesunden Lebensmitteln, verschiedenen Hilfsmitteln in der Küche und dem Mut zum Kochen unter Gleichgesinnten vermitteln. Das Lachen und die Begeisterung der Betroffenen spornt uns immer wieder dazu an den ZNS-Kochclub durch Spendengelder und unserem persönlichen Engagement weiter zu unterstützen", so die Initiatoren Petra und Jörg Leroy von LEROY'S Feste feiern wie ein König.

Der Erlös der Veranstaltung kommt genau diesem ZNS-Kochclub für Menschen mit Schädelhirntrauma zugute. Der ZNS-Kochclub wurde 2017 auf Initiative von LEROY"S Feste - Feiern wie ein König ins Leben gerufen - und vermittelt den Teilnehmenden an einem ganzen für sie kostenfreien Wochenende das gesunde Kochen und Essen, den Wareneinkauf, die Zusammensetzung von Lebensmitteln sowie das Kochen mit Hilfsmitteln z.B. bei einer halbseitigen Lähmung.

Unter dem Motto "Wir begrüßen Sie an diesem Abend in der Küche" öffnet das Hotel für diese Veranstaltung zum ersten Mal seine Türen für ein einzigartiges kulinarisches Event. An verschiedenen kulinarischen Ständen werden hochkarätige Köche, Winzer, Gastronomen und Genussmenschen ihre Leistungen anbieten. Auch ehemalige Teilnehmer:innen des ZNS-Kochclubs werden dabei sein und sich um das Wohl der Gäste kümmern.

Die Zusammenarbeit von professionellen Köchen und kochbegeisterten Betroffenen verspricht ein außergewöhnliches Erlebnis für alle Gäste.

Das Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte freut sich darauf, Gäste aus Nah und Fern zu diesem besonderen Event begrüßen zu dürfen.

Tickets für die Küchenparty FRIENDS sind zum Preis von 85EUR pro Person erhältlich. Zusätzlich wird eine Spende ab 100EUR an die ZNS - Hannelore Kohl Stiftung erbeten, um die wertvolle Arbeit der Stiftung zu unterstützen. Interessierte können ihre Tickets online über die Webseite der Stiftung erwerben und zusätzlich auch eine Übernachtung im Hotel zu Sonderkonditionen buchen.

ZNS-Stiftung. Hilfe für Menschen mit Schädelhirntrauma, gegründet von Hannelore Kohl

Jährlich erfahren rund 270.000 Menschen in Deutschland ein Schädelhirntrauma. 45.000 von ihnen müssen nach dem Unfall mit dauerhaften körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen weiterleben. Rund 800.000 Menschen sind dauerhaft auf die Unterstützung von Pflegekräften oder Angehörigen angewiesen. Ziel der ZNS-Stiftung ist es, die Lebensqualität dieser Menschen zu verbessern und ihnen umfassende Teilhabe zu ermöglichen. Durch Aufklärung und präventive Maßnahmen trägt die Stiftung dazu bei, Unfallzahlen zu senken und die Schwere von Kopfverletzungen zu reduzieren.

