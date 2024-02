Startseite Lichtideen zu Ostern: Lampenwelt.de präsentiert Geschenkideen & frühlingshafte Deko Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-02-08 08:50. Lampenwelt.de präsentiert bunte Lichtideen und Präsente zum Osterfest. Schlitz, 8. Februar 2024 - Ostern steht vor der Tür und mit ihm die Gelegenheit, das Zuhause mit frischen und fröhlichen Lichtideen zu verschönern. Ob im Wohnzimmer, im Kinderzimmer oder im Garten, Lampenwelt.de bietet eine große Auswahl an passenden Leuchten für jeden Geschmack und jedes Budget. So ist nicht nur im Handumdrehen für österliche Stimmung gesorgt, sondern auch das Osternest mit originellen Geschenken für Groß und Klein befüllt. Leuchtende Ostergeschenke für Kinder

Kindgerechte Leuchten, die nicht nur für Helligkeit, sondern auch für Spaß und Wohlfühlflair sorgen, sind das perfekte Ostergeschenk für die Kleinen. Vom Nachtlicht mit Akkubetrieb in niedlichen Tiermotiven bis zum weit über lebensgroßen Hasen - dimmbar bis zur Nachtlichtfunktion - ist alles zu haben. Ebenfalls ein Garant für strahlende Augen bei den Kids: Beliebte Disney-Figuren als LED-Neon-Wandleuchten. Leuchtende Ostergeschenke für Erwachsene

Vom witzigen Hasenmotiv über den Designklassiker bis zum ausgefallen Leuchtenmotiv - wie zum Beispiel eine Akkutischleuchte in Öllampen-Optik - sind die Optionen für österliche Präsente vielfältig. Als kleine Aufmerksamkeiten eignen sich Tischleuchten immer ganz besonders, da sie im Handumdrehen ihren neuen Platz finden und in Betrieb genommen werden können. Besonders im Trend: Akku-Tischleuchten, die jeden Bereich ganz flexibel verschönern können. Lichtideen für den gedeckten Tisch

Um den Tisch zum feierlichen Oster-Brunch festlich zu gestalten, sind Licht-Akzente ein geeignetes Mittel. Dabei sind passend zum Fest Motive in Eiform besonders passend. Aber auch zeitlose Lichtideen in fröhlichen Farben begleiten die Feierlichkeiten - und auch den Rest des Jahres - ganz wunderbar. Um jedes Gedeck mit einem kleinen, bunten Lichtblick zu versehen, stehen Akku-Tischleuchten ganz oben auf der Checkliste. Fröhliche Lichtideen fürs Wohnzimmer

Ostern ist auch eine Zeit der Erholung und des Wohlbefindens, die man wunderbar im gemütlichen Wohnzimmer verbringen kann. Typische Oster-Motive vom Hasen bis zum Lamm, die Schirm und Leuchtmittel originell tragen, sind in den Wohnräumen ebenso willkommen wie zeitlose Lichtideen für Cozyness schlechthin. Besonders frühlingshaft - passend zum Fest - wirken Schirme aus Almheu mit Wiesenblumen, Schirme mit fröhlichen Mustern oder in Korboptik aus natürlichen Materialien. Lichtideen für den Frühlingsgarten

An Ostern bietet sich auch die Gelegenheit, den Garten aus dem Winterschlaf zu erwecken und ihn mit Licht zu dekorieren. Lampenwelt.de bietet eine Vielzahl von Außenleuchten an, die den Garten in ein buntes Paradies verwandeln können. Zum Beispiel LED-Akkuleuchten in Form von Ostereiern, die bunte Blickpunkte auf der Terrasse und dem Balkon setzen. Oder Akku-Tischleuchten in allen Farben des Regenbogens, die den Weg zum Osternest erhellen. Ebenfalls ein beliebtes Must-have: leuchtende Steine mit Solarfunktion fürs Blumenbeet oder den Terrassenrand.

