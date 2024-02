Monumental Energy informiert über aktuelle Informationen zur Geschäftstätigkeit und gibt Ausblick auf das erste Halbjahr 2024

Pressemeldung - Vancouver, British Columbia - 7. Februar 2024 / IRW-Press / Monumental Energy Corp. (Monumental oder das Unternehmen) (TSX-V: MNRG; FWB: ZA6; OTCQB: MNMRF) freut sich, über aktuelle Entwicklungen aus dem Unternehmen zu berichten und einen Ausblick auf das erste Halbjahr 2024 zu geben.

Chile

Am 5. November 2023 hat das Unternehmen Mariana Cervetto als Vice President, Chile Operations berufen. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Geologie, Hydrogeologie, Bergbauberatung, Umweltverträglichkeitsprüfungen und gesellschaftliches Engagement bringt Mariana Cervetto unschätzbare Erkenntnisse in das Unternehmen ein, um wichtige Fortschritte in Chile zu unterstützen. Der unmittelbare Schwerpunkt von Frau Cervetto ist die Pflege enger Beziehungen zwischen Monumental und den indigenen Gemeinden Ayquina und Toconao, um die Einholung von Explorationsgenehmigungen zu erleichtern und den Aufbau langfristiger Partnerschaften zu gewährleisten, die für die Weiterentwicklung unserer chilenischen Projekte entscheidend sind.

Das Unternehmen hat eine Einladung erhalten, im März 2024 vor der Gemeinde Toconao über das Projekt Laguna Blanca zu sprechen. Auf Wunsch der Gemeinde hat Monumental einen Antrag für den Environmental Assessment Service (EAS) vorbereitet, in dem bestätigt wird, dass für das Projekt keine spezielle Umweltgenehmigung, wie z. B. eine Erklärung über die Umweltauswirkungen oder eine Umweltverträglichkeitsstudie, erforderlich ist. Der EAS-Antrag wurde fertiggestellt und wird in Abhängigkeit des Treffens mit der Gemeinschaft zur Präsentation des Explorationsvorschlags von Monumental eingereicht, mit der Absicht, die Genehmigungen der Gemeinde zu erhalten, die notwendig sind, um das Explorationsprogramm von Laguna Blanca voranzutreiben. Das Unternehmen rechnet mit konstruktiven Gesprächen mit der Gemeinschaft und der Verfolgung kooperativer Unternehmungen, die auf die nachhaltige Erschließung des Projekts Laguna Blanca abzielen.

Investition in New Zealand Energy Corp.

Am 12. Dezember 2023 gab Monumental Energy seine strategische Investition in New Zealand Energy Corp. (New Zealand Energy) bekannt und positionierte sich damit als zweitgrößter Aktionär dieses Unternehmens. New Zealand Energy ist auf dem besten Weg, ein bedeutender Akteur im neuseeländischen Onshore-Öl- und Gassektor zu werden. Das Unternehmen verfügt über einen umfangreichen genehmigten Landbesitz und ein Portfolio von bereits in Betrieb befindlichen Ölquellen, bei denen derzeit Workovers für eine sofortige Produktion absolviert werden. Darüber hinaus plant New Zealand Energy (vorbehaltlich einer Finanzierung), in den kommenden Monaten die Gasbohrung Tariki-5 in sein Hauptziel niederzubringen und rechnet mit einer potenziellen Cashflow-Generierung, um die Betriebstätigkeit aufrechtzuerhalten und im Falle eines beträchtlichen Erfolgs möglicherweise Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Diese Investition unterstreicht das Engagement von Monumental Energy für die Förderung von Wachstumsmöglichkeiten und die Maximierung der Renditen für seine Stakeholders im Energiesektor.

Am 14. Dezember 2023 gab Monumental Energy die Berufung von Frank Jacobs, dem größten Aktionär von New Zealand Energy, in das Board of Directors des Unternehmens bekannt, womit sich die beiden Unternehmen einander noch mehr annähern.

Maximilian Sali, VP of Corporate Development, sagt dazu: Das Team von NZEC hat außergewöhnliche Flexibilität bewiesen, indem es zahlreiche Ölbohrungen mit beträchtlicher historischer Produktion schnell evaluiert und Workovers eingeleitet hat, um sie in Produktion zu nehmen, während es sich auf die entscheidende, aber risikoarme Gasbohrung Tariki-5 vorbereitet. Mit einem aktuellen Streubesitz von etwas mehr als 8 Millionen NZEC-Aktien ist Monumental Energy in der Lage, erheblich von dieser Investition zu profitieren. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass es eine Herausforderung ist, eine Position in NZEC aufzubauen, was MNRG zu einem optimalen Vehikel für eine Beteiligung macht. Darüber hinaus wird das erfolgversprechende Potenzial dieses Unternehmens dadurch unterstrichen, dass NZEC für alle Ölverkäufe Preise für Brent-Rohöl in USD und durchschnittlich 9-12 NZ$ pro MCF Gas erhält, was deutlich über den nordamerikanischen Preisen liegt.

Währung 1 $ USD CAD

NZ 0,60 Stand vom 6. Februar 2024 0,081 Stand vom 6. Februar 2024

Quelle www.xe.com

Über Monumental Energy Corp.

Monumental Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Rohstoffkonzessionsgebieten im Bereich der kritischen und sauberen Energie, gerichtet ist. Das Unternehmen hat eine Option auf den Erwerb einer 75%igen Beteiligung am Cäsium-Lithium-Sole-Projekt Laguna in Chile und eine 50,01%ige Beteiligung am Lithium-Projekt Salar De Turi in Chile. Das Unternehmen verfügt überdies über eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am HREE-Projekt Jemi in Coahuila (Mexiko) unweit der Grenze zum US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen hält Anteile von New Zealand Energy Corp.

Für das Board of Directors,

/gez./ Michelle DeCecco

Michelle DeCecco, Interim Chief Executive Officer und Direktorin

Kontaktinformationen:

E-Mail: michelle@monumental.energy

Oder

E-Mail: max@monumental.energy

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem die potenziellen Pläne für die Projekte des Unternehmens, die Einreichung des EAS-Antrags und den Erhalt der Genehmigung der Gemeinde Toconao zur Durchführung von Explorationsprogrammen bei Laguna Blanca, die möglichen Bohrungen, die von New Zealand Energy absolviert werden sollen, und die erwarteten Ergebnisse sowie andere Aussagen in Bezug auf die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seine Projekte und andere Angelegenheiten beinhalten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises von Metallen sowie Öl und Gas, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben sowie jenen anderen Risiken, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca angegeben sind. Obwohl diese Schätzungen und Annahmen vom Management des Unternehmens als angemessen erachtet werden, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und behördlichen Unsicherheiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, die Nichtverfügbarkeit von Personal und Ausrüstung für die Arbeitsprogramme, ungünstige Wetter- und Klimabedingungen, Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen betrieblichen Schwierigkeiten (einschließlich des Versagens von Ausrüstung oder Prozessen, gemäß den Spezifikationen oder Erwartungen zu arbeiten), Kosteneskalation, Nichtverfügbarkeit von Ausrüstung oder Prozessen, behördliche Maßnahmen oder Verzögerungen beim Erhalt behördlicher Genehmigungen, Arbeitsunruhen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen sowie unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfragen), Risiken im Zusammenhang mit ungenauen geologischen Annahmen, Nichterhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Genehmigungen und Erlaubnisse, das Versäumnis, Vereinbarungen über den Zugang zur Oberfläche oder Absprachen mit lokalen Gemeinden, Landbesitzern oder indigenen Gruppen zu treffen, Wechselkursschwankungen, die Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt, die Einschränkung von Arbeitskräften und internationalen Reisen und Lieferketten, der Preisrückgang bei Seltenerdmetallen, Lithium, Cäsium und anderen Metallen, ein Rückgang der Öl- und Gaspreise, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern, Beratern oder Direktoren, das Versagen, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der indigenen Gemeinschaften) aufrechtzuerhalten oder einzuholen, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versagen von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete

Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Alle Informationen in dieser Pressemeldung, die New Zealand Energy Corp. (NZ Energy) betreffen, wurden von NZ Energy geprüft und genehmigt. Obwohl dem Unternehmen nichts bekannt ist, was darauf hinweisen würde, dass die hierin enthaltenen Informationen über NZ Energy unwahr oder unvollständig sind, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

