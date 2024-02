Startseite Kurzes Fasten = langes Leben? Longevity-Experte Marcus Lauk enthüllt die Geheimnisse der Blue Zones Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-02-07 21:00. Fastenzeit als Schlüssel zur Langlebigkeit? Entdecken Sie, wie Fasten die Gesundheit fördert und das Leben verlängern kann. Von der Fastenzeit zur Lebenszeit Pünktlich zum Beginn der Fastenzeit vom 14. Februar bis zum 30. März lenkt der renommierte Gesundheitsexperte und Erforscher der Blue Zones (Blaue Zonen), Marcus Lauk, die Aufmerksamkeit auf eine faszinierende Verbindung zwischen Fasten und Langlebigkeit. Durch seine ausgedehnten Reisen und Studien in den Blauen Zonen, den weltweit bekannten Langlebigkeitszonen, beobachtet Lauk, wie verschiedene Fastenarten nicht nur zur spirituellen Reinigung, sondern auch zur Förderung der Gesundheit und Erhöhung der Lebenserwartung beitragen können. ------------------------- Weniger ist mehr: 'Hara Hachi Bu' und die Wissenschaft hinter der Kalorienrestriktion Fasten - eine Tradition, die in vielen Kulturen aus religiösen Gründen praktiziert wird, erweist sich zunehmend als Schlüssel zu einem langen und gesunden Leben. Marcus Lauk teilt Einblicke in seine Erlebnisse und Forschungen in den Blauen Zonen, Gebieten, in denen Menschen überdurchschnittlich alt werden und dabei gesund bleiben. Die Verbindung? Ein bewusster Umgang mit Ernährung, einschließlich Praktiken des Fastens. Lauk beleuchtet verschiedene Fastenmethoden, von intermittierendem Fasten bis hin zu traditionellen Praktiken, die in den Blauen Zonen gelebt werden. "In den Langlebigkeitszonen habe ich dafür unterschiedliche Strategien beobachtet. Auf Okinawa essen die Menschen einfach jeden Tag relativ wenig, diese Praktik nennen Sie dort "Hara hachi bu". Die Bewohner von Ikaria feiern hingegen häufiger und schlagen dabei gelegentlich über die Stränge. Kompensiert wird ein solches Zuviel an Schmaus durch ausgedehnte Fastenzeiten." erzählt Lauk. Seine Forschung unterstreicht, dass Kalorienrestriktion, ein Hauptmerkmal vieler Fastenarten, wissenschaftlich nachweisbar die Lebensspanne erhöhen kann. Durch die Reduktion der Nahrungsaufnahme werden körpereigene Reparatur- und Regenerationsprozesse aktiviert, was zu einer verbesserten Gesundheit und Langlebigkeit führen kann. Darüber hinaus betont Lauk die Bedeutung des sozialen und kulturellen Kontextes des Fastens. In den Blauen Zonen ist Fasten nicht nur eine individuelle gesundheitliche Entscheidung, sondern auch ein Teil der Tradition und des Gemeinschaftslebens, was zusätzlich zur psychischen und physischen Gesundheit beiträgt. ----------------------------- Fasten als Lebenselixier Die Fastenzeit bietet eine perfekte Gelegenheit, die alten Weisheiten und modernen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Marcus Lauk aus den Blaue Zonen mitbringt, in das eigene Leben zu integrieren. Seine Forschungen und Erfahrungen laden dazu ein, Fasten als einen Weg zu betrachten, nicht nur kurzfristig den Körper zu reinigen, sondern langfristig ein gesundes und langes Leben zu fördern. Marcus Lauk beweist einmal mehr, dass in der Balance zwischen Tradition und Moderne, zwischen Verzicht und Genuss, das Geheimnis eines langen Lebens liegen kann. Weiterführende Einblicke in Marcus Lauks Arbeit und Informationen zu seinen Vorträgen finden Sie aus seiner Webseite. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Marcus Lauk

