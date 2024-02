Startseite Lavolta HAPPY VALENTINE'S DAY! Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-07 16:36. -14% mit dem Code NATUR14 HAPPY VALENTINE'S DAY! Lasst uns gemeinsam die Liebe feiern! Speziell zum Valentinestag haben wir für euch eine besondere Überraschung mit unseren absoluten Lieblingsprodukten vorbereitet. Frei von synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen und mit gerade einmal zwei Inhaltsstoffen, 100% Sheabutter und Vitamin E, sind die Naturcremes ein echter Allrounder. Von jung bis alt, von Kopf bis Fuss - lassen Sie sich von dem sanften Kraftpaket echter Sheabutter verführen und sparen Sie heute noch -14% mit dem Code NATUR14 gültig auf alle Shéa Naturcremes in unserem Online Shop. Die Aktion ist bis zum 14. 02.2024 gültig. Ihr Lavolta Team ************************************************************************************** Set Oriental Rose für 49€ Wir haben für Sie die perfekten Geschenke ausgewählt, um Ihre Liebe zu feiern! Hier eine Geschenkidee für Sie oder Ihre Liebsten. Ein verführerisches Set, bestehend aus einer aufregenden und orientalischen Komposition aus Rose, Gewürzen und Vanille: ein Eau de Parfum Oriental Rose 100ml und eine Spa Oriental Rose Firming Body Cream 500ml. Jetzt bestellen (https://www.lavolta.de/set-oriental-rose-mit-eau-de-parfum-100ml-und-fir...) ************************************************************************************** MEN Energy Boost für 20€ Für alle die nach einer tollen Geschenkidee für den Herrn suchen - Dr. Armah MEN Energy Boost Q10 Power sorgt für gestärkte, intensiv gepflegte Haut und verleiht eine frische, vitale Ausstrahlung. Die antioxidative Formulierung mit Q10, Vitamin E und LSF15 schützt vor UV bedingtem, oxidativem Umweltstress. Jetzt bestellen (https://www.lavolta.de/dr-armah-men-energy-boost-mit-q10-power-intensivc...) ************************************************************************************** Bei Dr. Armah's Pflegelinie Aloe handelt es sich um eine leichte Feuchtigkeitspflege mit intensiver Wirkung. Bei der Aloe Vera Kosmetik setzen wir auf die Wirkstoffkombination der als Wüstenlilie bekannten Aloe Vera Pflanze und Sheablattextrat, die in dieser Verbindung doppelt so viel Feuchtigkeit spenden. Dabei folgen wir bei der Pflege dem Schlüssel-Schloss-Prinzip aus feuchtigkeitsbindender und feuchtigkeitsspendender Wirkung, die sich optimal ergänzen und ideal der Hautalterung vorbeugen - ganz natürlich. Firmenkontakt

Dr. Armah Lavolta

Frederik Armah

Holstenkamp 40

22525 Hamburg

0404162620

https://lavolta.de/ Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

01733549746

