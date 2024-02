Startseite Maite Kelly neue Markenbotschafterin von Sioux Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-07 15:55. Sioux launcht exklusive Maite Kelly-Kollektion Das Kultschuh-Label Sioux gilt als Erfinder des Mokassins und gewinnt im Jahr seines siebzigjährigen Bestehens Schlagerkönigin Maite Kelly als Kooperationspartnerin. Maite Kelly gehört zweifellos zu den beliebtesten und erfolgreichsten Persönlichkeiten im Musikbusiness in Deutschland und Europa. Mit unzähligen Auszeichnungen und einer Vielzahl an Nummer-1-Hits ist Maite Kelly eine der populärsten Solo-Künstlerinnen und Songwriterinnen in Deutschland mit einer millionenfachen Reichweite.

Darüber hinaus schafft sie es als Autorin mit ihren Kinderbuchreihen "Die kleine Hummel Bommel" und "Püttchen" regelmäßig auf SPIEGEL-Bestsellerlisten. Maite Kelly entwarf in enger Zusammenarbeit mit dem Sioux-Kreativteam eine exklusive "Maite Metallic" Sneaker-Kollektion, die ab Mitte April 2024 in ausgewählten Fachgeschäften erhältlich ist. Maite Kelly: "Endlich sind meine Herzens-Sneaker da. I love my Sioux-Sneaker - und kann nicht aufhören sie zu tragen." Lewin Berner, CEO von Sioux betont: "Wir sind stolz darauf, dass wir zusätzlich zu Til Schweiger nun mit Maite Kelly eine weitere sympathische und hochkarätige Markenbotschafterin gewinnen konnten. Wir freuen uns sehr über diese besondere Zusammenarbeit." Mehr Informationen zu Sioux auf https://www.sioux.de Über die Sioux Schuhe GmbH:

Sioux ist ein Traditionsunternehmen, das 1954 im schwäbischen Walheim gegründet wurde. Die Sioux Gruppe beschäftigt rund 60 Mitarbeiter. Pro Jahr werden ca. 500.000 Paar Schuhe hergestellt, die hauptsächlich in Deutschland, aber auch weltweit in über 25 Ländern verkauft werden. Zirka die Hälfte der verkauften Schuhe entfallen auf Damenkollektionen, die andere Hälfte auf Herrenkollektionen. Sioux ist anerkannter Weise der Erfinder des Mokassins in Deutschland und feiert in diesem Jahr siebzigjähriges Bestehen. . Kontakt

Sioux Schuhe GmbH

Reiner Pfeiffer

Finkenweg 4

74399 Walheim

+49 7143 371 236

https://www.sioux.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten