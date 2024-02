Startseite Strategische Expansion: abtis sichert sich führenden Microsoft Dynamics Partner Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-07 11:52. Die abtis Gruppe verstärkt ihre Kompetenzen durch die Übernahme der neusta portal services GmbH, einem Spezialisten für Microsoft Dynamics 365, und setzt damit neue Maßstäbe in der digitalen Transformation für den Mittelstand. Pforzheim, 07.02.2024 - Die abtis Gruppe stärkt ihre Marktposition durch die Akquisition der neusta portal services GmbH aus Bremen. Mit dieser strategischen Übernahme erweitert abtis das Leistungsangebot um ERP- und CRM-Lösungen, speziell im Bereich Microsoft Dynamics 365, und unterstreicht die Ambition, mittelständische Unternehmen und Konzerne ganzheitlich zu betreuen. Die neusta portal services GmbH, die zukünftig unter dem Namen abtis Business Solutions GmbH firmieren wird, ist ein renommierter Microsoft Solution Partner mit Spezialisierung auf Dynamics 365. Durch die Integration der rund 50 Fachkräfte in das bestehende Team verstärkt abtis seine Expertise auf nunmehr 250 Microsoft-Spezialisten. Volker Bloch, der bisherige Geschäftsführer von neusta portal services, bleibt an der Spitze der neuen abtis Business Solutions und wird weiterhin die Geschicke des Unternehmens innerhalb der abtis Gruppe leiten. Unter dem Leitsatz "Wort geben und Wort halten" schafft abtis Business Solutions einen verlässlichen Rahmen für die digitale Transformation seiner Kunden. Zu den namhaften Kunden zählen unter anderem die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die Schomburg GmbH sowie der VfL Wolfsburg. Volker Bloch, Geschäftsführer der abtis Business Solutions GmbH, äußert sich zur Übernahme: "Als Teil der abtis Gruppe können wir unser Angebot im Bereich der digitalen Transformation erweitern und unseren Kunden noch größeren Mehrwert bieten. Es erfüllt uns mit Freude und Stolz, als integraler Bestandteil der Gruppe zu den führenden Microsoft Partnern für die Digitalisierung des deutschen Mittelstandes zu zählen." Diese Übernahme markiert einen wichtigen Schritt in der Strategie der abtis Gruppe, das Portfolio im Bereich der digitalen Transformation zu erweitern und die Position als führender Microsoft-Partner für den Mittelstand in Deutschland zu festigen. abtis kann nun ein vollständiges Lösungsangebot aus dem Microsoft Business Segment präsentieren, das Modern Workplace, Security, Infrastructure/Azure, Digital & App Innovation, Data & AI und jetzt auch Business Applications mit Microsoft Dynamics 365 umfasst. Die enge Zusammenarbeit innerhalb der abtis Gruppe garantiert einheitliche und hochwertige Kundenerlebnisse. Prof. Martin Kaiser, Vorstand der abtis Holding AG, betont: "Die Akquisition eines der besten Dynamics Experten ist eine einmalige Chance für abtis, unser Know-how auszubauen, neue Kunden zu gewinnen und innovative Projekte zu realisieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Teammitgliedern und heißen sie in der abtis-Familie herzlich willkommen." Erfahren Sie mehr über abtis, den führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand, unter:

https://www.abtis.de Die abtis Gruppe führt als IT-Dienstleister den Mittelstand mit strategischer Beratung, effizienten Projekten und maßgeschneiderten Managed Services sicher in die digitale Zukunft. Die Gruppe verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Planung, der Umsetzung und dem Betrieb von Microsoft-Plattformen. Sie betreut bereits mehr als 200.000 Anwender der Cloud-Plattformen Microsoft 365 und Azure. Die abtis Gruppe ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Fokuspartner von Microsoft für den Mittelstand und Gewinner des Microsoft Accelerate Innovation Awards 2023. Dabei deckt abtis alle Lösungsbereiche von Microsoft ab: von Modern Work über Security, Business Applications, Infrastructure (Azure), Digital & App Innovation (Azure) bis hin zu Data & AI (Azure).

Die abtis Gruppe bringt ihre mittelständischen Kunden in der modernen Zusammenarbeit im Team, bei der sicheren Nutzung innovativer Künstlicher Intelligenz (KI) sowie bei der Automatisierung und IoT ebenso voran, wie bei der Nutzung zeitgemäßer Business Intelligence sowie effizienten Business Applikationen mit Microsoft Dynamics, der Power Plattform oder individuellen Entwicklungen. Über alle Themen hinweg steht die IT-Sicherheit besonders im Fokus. Neben den Microsoft-Security-Technologien bietet die abtis Gruppe auch vielfältige Managed Security Services für den Mittelstand sowie ein Security Operations Center (SOC) als Service.

Die abtis Holding AG, vertreten durch Ihren Vorstandsvorsitzenden Thorsten Weimann, ist die Muttergesellschaft der abtis Gruppe. Zur Gruppe gehören die abtis GmbH, die progX GmbH, die changeable GmbH, die Ceteris AG sowie die neusta portal services GmbH. Rund 250 Expertinnen und Experten für Microsoft-Produkte und -Technologien beraten und unterstützen von den Standorten Pforzheim (Headquarter), Berlin, Bremen, Freiburg, Göppingen, Münster und Stuttgart aus bei der Digitalisierung. Zu den Kunden der abtis Gruppe gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Adolf Föhl, DMK Group, dpd, Felss, Janus Engineering, Loy & Hutz, Premium Cosmetics, die Redeerei Jüngerhans, satek, Schleich, testo, Vorwerk, die WKS-Gruppe sowie die Bundesliga-Vereine SC Freiburg, VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg, aber auch Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die NordWestbahn und die Stadtwerke Pforzheim. www.abtis.de

