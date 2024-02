Startseite Du lebst eine Lüge! Lerne mit deinen Werten deine Selbstverwirklichung zu manifestieren I Dantse Dantse Pressetext verfasst von indayi am Mi, 2024-02-07 11:49. “Anstatt sich dem zu stellen, was sie wirklich sind, verlieren sich viele in dem, was sie werden wollen.”

aus: Die Allmacht der Werte Band 2 von Dantse Dantse Die Lüge macht dich unglücklich

Du weißt, was deine Werte sind?

Hast du sie dir irgendwo aufgeschrieben oder sagst du sie dir immer wieder im

Kopf vor? Du bist stolz auf deine Werte, weil du glaubst, dass sie dich

ausmachen und dich von anderen unterscheiden? Du lügst… …dich selbst und andere an. Du lebst nicht nach deinen Werten, sondern nach denen, die du gerne hättest. Du lebst nach den Werten, die dir gefallen, oder die dir ein gutes Gefühl geben, oder die von anderen geschätzt werden Das ist keine Selbstverwirklichung, sondern Selbstbetrug. Und das macht dich unglücklich. Ändere das, indem du dich selbst verwirklichst. Selbstverwirklichung bedeutet, deine Werte zu leben und zu verteidigen, deine Potenziale zu nutzen und deine Ziele zu verfolgen. Das ist der Weg zum Glück. Lies den Beitrag hier: https://indayi.de/du-lebst-eine-luege-lerne-mit-deinen-werten-deine-selb... Selbstverwirklichung oder Selbstbetrug? Erkenne deine wahren Werte

Viele Menschen haben eine falsche Vorstellung von ihren Werten. Sie glauben, dass sie diese Werte haben, weil diese attraktiv oder sozial erwünscht sind, leben sie aber nicht wirklich. Sie sind inkonsequent und intolerant gegenüber anderen. Häufig belügen sie sich selbst, weil sie einige ihrer eigenen Werte nicht mögen oder sich dafür schämen und unterdrücken sie deshalb. Damit verstecken sie einen wichtigen Teil von sich, einen Teil, den sie nicht mögen. Sie wollen sich nicht eingestehen, dass sie bestimmte Werte haben und sich andere Werte wünschen. Das bringt Schwierigkeiten. Sie leben falsch, urteilen ständig über andere und sind voller Kritik und Vorwürfe. Häufig treffen sie falsche Entscheidungen, die ihr Leben erschweren und sie unglücklich machen. Anstatt sich dem zu stellen, was sie wirklich sind, verlieren sie sich in dem, was sie werden wollen. Selbstverwirklichung beginnt mit Selbstreflexion

Indem wir uns selbst ehrlich und kritisch hinterfragen, können wir herausfinden, was uns wirklich wichtig ist, uns erfüllt und glücklich macht. Selbstreflexion ist wichtig, um unsere wahren Werte zu erkennen und zu leben. Wir müssen uns darüber werden, wie wir unsere Werte im Alltag ausdrücken können, wie wir mit anderen Menschen umgehen wollen. Doch auch wir selbst sind wichtig: Wie möchten wir uns behandeln? Wie gehen wir mit Herausforderungen und Konflikten um? Wir müssen uns bewusst werden, ob unsere Werte mit unseren Handlungen, Gedanken und Gefühlen übereinstimmen, oder ob es Widersprüche oder Konflikte gibt. Selbstreflexion ist ein Prozess, der Zeit, Geduld und Offenheit erfordert. Oft ist es schwierig sich mit sich selbst zu konfrontieren und zu akzeptieren. Doch es lohnt sich! Uns zu reflektieren hilft uns selbst besser zu verstehen. Unsere Stärken und Schwächen zu erkennen, unsere Ziele und Träume zu definieren, uns Prioritäten und Grenzen zu setzen. Wir können dadurch wachsen und uns entwickeln. Selbstreflexion stärkt unser Selbstwertgefühl und unser Selbstvertrauen. Wir fühlen uns besser und erhöhen unsere Lebensqualität. Die eigenen Werte leben durch Selbstverwirklichung

Wenn wir unsere wahren Werte erkannt haben, müssen wir auch nach ihnen leben. Sie leiten uns und helfen uns bei Entscheidungen. Wir können unser Potenzial entfalten und unsere Visionen verwirklichen. Außerdem helfen sie uns unsere Herausforderungen zu meistern und unsere Erfolge zu feiern. Selbstverwirklichung braucht Mut, Kreativität und Engagement. Nicht immer ist es leicht oder bequem nach den eigenen Werten zu leben, es ist aber sinnvoll und erfüllend. Selbstverwirklichung macht uns zu dem, was wir wirklich sind, zu dem, was wir sein wollen und können. Wir werden authentische und glückliche Menschen. Werte leben oder leiden

Werte sind die Essenz unseres Lebens. Sie geben uns Richtung, Sinn und Zufriedenheit. Doch dafür müssen wir erst einmal unser wahren Werte erkennen und leben. Wir müssen uns selbst ehrlich und kritisch hinterfragen. Uns akzeptieren und verbessern, ausdrücken und verwirklichen. Erst dann können wir authentisch, glücklich und erfüllt sein. Selbstverwirklichung hilft uns, uns selbst und die Welt zu verbessern. Bist du bereit, die Wahrheit zu erfahren, dein Leben zu verändern und du selbst zu sein? Kaufe das Buch hier: https://indayi.de/product/die-allmacht-der-werte-2/ Oder bei Amazon: https://www.amazon.de/Die-Allmacht-Werte-Entscheidungen-Prokrastination/... Kontaktdaten:

