Startseite SoundGreets führt neue Produktlinie ein: Audiokarten, Videokarten & Videoboxen! Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-02-07 10:52. Sound Datei (Mp3) bis 8 Min. Länge vom PC per USB aufspielen, Aufladbarer Akku, Top Lautsprecher, mit Musik SoundGreets, das Unternehmen für individuell gestaltete Audiokarten, Videokarten und Videoboxen, freut sich, die Einführung der neuen Produktlinie SoundGreets Audio Grußkarte bekannt zu geben. Ab sofort sind die innovativen Produkte im Online-Shop unter www.soundgreets.com erhältlich. Die neue Produktlinie erweitert das Angebot von SoundGreets und bietet Kunden eine einzigartige Möglichkeit, ihre Grüße und Glückwünsche auf besondere Weise zu übermitteln. Audiokarten, Videokarten und Videoboxen ermöglichen es, persönliche Botschaften, Musik oder Videos individuell zu gestalten und zu versenden. "Unsere Audiokarten sind perfekt für alle Anlässe wie Geburtstage, Jubiläen oder Hochzeiten geeignet. Sie ermöglichen es unseren Kunden, ihre Grüße auf eine emotionale und persönliche Art zu übermitteln", erklärt Michael Heubach, Inhaber von SoundGreets. "Durch das einfache Aufspielen und Aufladen der gewünschten Sounddatei mittels der MINI USB-Schnittstelle wird jede Audiokarte zu einem ganz persönlichen Erlebnis für den Empfänger." Aber nicht nur Audiokarten sind Teil der neuen Produktlinie von SoundGreets. Auch Videokarten und Videoboxen bieten spannende Möglichkeiten, um Grüße und Glückwünsche zu übermitteln. Mit Videokarten können Kunden personalisierte Videos erstellen und so besondere Momente mit ihren Liebsten teilen. Die Videoboxen hingegen ermöglichen es, ein einzigartiges Geschenk zu versenden, indem sie neben einer Videobotschaft auch Platz für kleine Präsente bieten. Die Einführung der neuen Produktlinie ist nicht nur eine Erweiterung des Angebots von SoundGreets, sondern auch ein Beitrag zum Umweltschutz. Indem Kunden digitale Inhalte nutzen und aufwändige Prints vermeiden können, reduzieren sie ihren ökologischen Fußabdruck. "[ZITAT von Michael Heubach:] Unsere neue Produktlinie ermöglicht es unseren Kunden, auf umweltfreundliche Weise persönliche Botschaften zu versenden. Wir möchten mit unseren Audiokarten, Videokarten und Videoboxen das traditionelle Grußkartenkonzept revolutionieren und dabei einen positiven Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt leisten." Mit der Einführung der SoundGreets Audio Grußkarte setzt das Unternehmen seine Mission fort, Kunden innovative und individuelle Möglichkeiten zur Kommunikation und zum Versenden von Grüßen zu bieten. Die Karten sind sowohl für private Anlässe als auch für geschäftliche Zwecke geeignet und bieten eine einzigartige Möglichkeit, Emotionen und Botschaften zu transportieren. Zusätzliche Informationen:

Die SoundGreets Audio Grußkarte zeichnet sich durch ihre einfache Handhabung aus. Einfach die gewünschte Sounddatei (Mp3) über die MINI USB-Schnittstelle aufspielen und aufladen - schon ist die Karte bereit zur individuellen Gestaltung für alle Anlässe. Kunden haben die Möglichkeit, ihre eigenen Aufnahmen oder bereits vorhandene Musikstücke zu verwenden und so eine persönliche Note zu verleihen.

