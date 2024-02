Startseite 20 Jahre schuhplus: Übergrößen-Spezialist verlost Mountainbike mit Zweirad Hackmann aus Dörpen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-07 02:48. Marktführer für große Schuhe aus Niedersachsen feiert Jubiläum mit Traumpreisen Seit zwei Jahrzehnten steht schuhplus, Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, für Qualität, Vielfalt und Kundenzufriedenheit. Nun feiert das Unternehmen sein 20-jähriges Bestehen mit einer ganz besonderen Aktion: Das Unternehmen verlost 20 exklusive Traumpreise für 20 glückliche Gewinner*, darunter auch das hochwertige Mountainbike Ghost - Kato 29 AL, ein Preis, den der Fahrrad-Profi Zweirad Hackmann aus Dörpen zur Verfügung stellt. Eine Erfolgsgeschichte mit klarem Fokus auf XL-Schuhe Seit seiner Gründung hat der SchuhXL-Spezialist schuhplus mit Schuhe Übergrößen (https://www.schuhplus.com) eine beeindruckende Reise zurückgelegt. Von einem bescheidenen Anfang bis hin zu Europas führendem Versandhaus für große Damenschuhe sowie große Herrenschuhe hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt und dabei stets an seinem Ziel festgehalten: Menschen mit großen Schuhgrößen eine vielfältige Auswahl und exzellenten Service zu bieten, egal ob Schuhe für Frauen in 42, Damenschuhe Gr 43 (https://www.schuhplus.com/damenschuhe) oder Frauenschuhe in 44, 45 oder 46 benötigt werden. Kay Zimmer, Gründer und Geschäftsführer von schuhplus, ist über das Jubiläum seines Unternehmens begeistert: "Für uns ist dieser Geburtstag ein Meilenstein und ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres gesamten Teams. Wir sind stolz darauf, seit zwei Jahrzehnten eine verlässliche Anlaufstelle für Menschen mit großen Füßen zu sein und freuen uns unsagbar darauf, auch in Zukunft weiter zu wachsen und zu gedeihen." Große Schuhe verdienen großartige Preise Um das 20-jährige Jubiläum gebührend zu feiern, veranstaltet Europas Nr.1 für große Schuhe besondere kostenlose Gewinnspiele mit hohen Gewinnchancen (https://www.schuhplus.com/gewinnspiele) mit insgesamt 20 echten Traumreisen. Zu den Highlights gehört unter anderem das hochwertige Mountainbike Ghost - Kato 29 AL, das in Zusammenarbeit mit Zweirad Hackmann in Dörpen realisiert wird. Dieses erstklassige Mountainbike verspricht Abenteuer und Spaß für jeden Outdoor-Enthusiasten und ist ein perfektes Symbol für die Freiheit und Vielfalt, die schuhplus seit zwei Jahrzehnten verkörpert. Neben dem Mountainbike warten noch weitere attraktive Preise auf die Teilnehmer, darunter exklusive Freikarten für Musicals von Disney, Elektroroller, Premium-Grillanlagen, Urlaube in Österreich oder auch ein Freiflug mit einem Zeppelin NT. Ghost - Kato 29 AL Mountainbike von Zweirad Hackmann Das Ghost - Kato 29 AL ist ein hochwertiges Mountainbike, das für Abenteuer und Erkundungstouren gemacht ist. Mit seinem leichten Aluminiumrahmen, der zuverlässigen 29-Zoll-Bereifung und der präzisen Shimano-Schaltung ist es der ideale Begleiter für anspruchsvolle Trails und lange Fahrten durch die Natur. In Zusammenarbeit mit Zweirad Hackmann aus Dörpen bietet schuhplus die einzigartige Chance, dieses beeindruckende Mountainbike zu gewinnen (https://gewinnspiele.schuhplus.com/schuhplus-verlost-das-mountainbike-gh...). Egal, ob Sie ein erfahrener Mountainbiker oder ein begeisterter Einsteiger sind - dieses Bike wird Ihr Fahrerlebnis auf ein neues Niveau heben. "Deutschen Wirtschaftspreis 2023": Meilenstein für schuhplus Passend zum Geburtstag erhielt der XL-Schuhspezialist eine Auszeichnung in XL-Dimensionen. Vor wenigen Wochen wurde schuhplus mit dem renommierten "Deutschen Wirtschaftspreis 2023" geehrt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung ist ein weiterer Beweis für die herausragende Leistung und das kontinuierliche Wachstum. "Wir sind tief bewegt darüber, den 'Deutschen Wirtschaftspreis' erhalten zu haben. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für unsere Innovations- und Wirtschaftskraft: Trotz Corona, trotz Krieg, trotz Inflation. Sie bestätigt unser unternehmerisches Handwerk und untermauert die Stabilität unseres Betriebes", erläuert Zimmer. Der britische Wirtschaftspreis wird jährlich an Unternehmen verliehen, die sich durch herausragende Leistungen, unternehmerisches Geschick und nachhaltigen Erfolg auszeichnen. Das niedersächsische Unternehmen erhielt die EU-Auszeichnung für die kontinuierliche Expansion, die erfolgreiche Nischen-Positionierung am Markt und den damit verbundenen Beitrag zur Stärkung der deutschen Wirtschaft. schuhplus - Schuhe in Übergrößen - ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Business-Awards wie "Bester Arbeitgeber", "Unternehmen der Zukunft", "Shop des Jahres", "Bester Webshop" oder "Bestes Unternehmen Social Media Marketing" zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

