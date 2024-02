Startseite PSD Bank Hannover erweitert Vor-Ort-Service in Hildesheim Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-02-06 14:50. +++ PSD Bank Hannover (https://www.psd-hannover.de/startseite.html) baut Kundenservice weiter aus. +++ In der Osterstraße in Hildesheim (https://www.psd-hannover.de/ihre-psd-bank/kontakt/uebersicht-filialen/20...) öffnet die Bank ein neues Beratungsbüro +++ Ab dem 01.02.2024 steht dort Finanzierungsspezialist Dirk de Geus mit Rat und Tat zur Seite +++ "Gerade bei wichtigen Finanzthemen ersetzt nichts das persönliche Beratungsgespräch", betont Vorstandssprecher der PSD Bank Hannover, Torsten Krieger. "Ein Grund für uns, die Eröffnung kleiner Beratungsbüros voranzutreiben und so den Service zu optimieren. Die Art der Beratung stimmen wir so individuell auf die Wünsche unserer Kunden ab." Umbaumaßnahmen und Eröffnung

Der Gedanke ein Beratungsbüro im Herzen von Hildesheim zu eröffnen, ist 2023 entstanden. Die geeigneten Räumlichkeiten waren schnell gefunden, modernisiert und eingerichtet. Nur die Beklebung der Fenster hatte sich durch das kalte Wetter etwas verzögert. Dazu Dirk de Geus, Finanzierungsspezialist vor Ort: "Glücklicherweise ist alles rechtzeitig fertiggeworden. Ich freue mich darauf, meine Kunden im modernen Office persönlich zu beraten." Bei allen wichtigen Finanzangelegenheiten ist de Geus in der Osterstraße 55 nach vorheriger Terminvereinbarung zu erreichen. Für das Thema Hauskauf und Finanzierung besucht er zudem seine Kunden zuhause. Das Konzept Nanobüro (https://www.psd-hannover.de/ihre-psd-bank/kontakt/uebersicht-filialen/20...): ein weiterer Service

Mit dem Angebot kleiner Beratungsbüros baut die Bank ihre Präsenz weiter aus. Nach den Öffnungen in Bückeburg und Gifhorn wird das an den Kundenwünschen orientierte Konzept um ein zentral in der Innenstadt gelegenes Beratungsbüro in Hildesheim ergänzt. Kunden aus der Region Hildesheim-Hannover profitieren: Sie treffen dank vorheriger Terminabsprache auf Berater, die bestens vorbereitet auf spezielle Anliegen eingehen. Als beratende Direktbank bietet die PSD Bank Hannover Produkte und Services online, über Telefon und per Video-Chat. Am Hauptsitz in Hannover und regional in den Beratungsbüros stehen den Kunden zudem Vorsorgespezialisten und Modernisierungsberater mit ihrer Expertise zur Seite. Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit über 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die

Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2023). Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR. Impressum: www.psd-hannover.de/Impressum/c413.html Kontakt

PSD Bank Hannover eG

Antje Schneider

Tannenbergalle 11

30163 Hannover

0511966530

http://www.psd-hannover.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten